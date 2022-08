Vasara vēl nav nokavēta. Idejas ģimeniskām brīvdienām Palangā

Iespējams, arī jums ir sajūta, ka šī vasara ir burtiski izslīdējusi caur pirkstiem un pārāk ātri pamalē jau parādījusies skolas gaitu atsākšanās. Tiesa, vēl nekas nav nokavēts, un nekad nav par vēlu ieplānot nelielas ģimenes brīvdienas tepat netālu – viesmīlīgajā Lietuvas kūrortpilsētā Palangā.

Objekts numur viens, kas jāapmeklē Palangā, ir pastaigu mols jeb jūras tilts, kurp doties baudīt jūru, svaigu gaisu un fantastiskus saulrietus. "L" veida mols ir 470 metrus garš un piesaista ne tikai tūristus, bet arī vietējos makšķerniekus. 19. gadsimta beigās molu uzbūvēja kā kuģu piestātni, taču vētras to regulāri nopostīja. Kuģniecībā to vairs nevarēja izmantot, tāpēc tas kļuva par iecienītu pastaigu vietu. Laiks, vētras un viļņi molu krietni vien sabojāja, bet 1998. gadā to pilnībā atjaunoja uz betona pāļiem.

Piedzīvojums sākas jau ceļā uz molu – uz to ved Palangas galvenā gājēju – Jona Basanaviča – iela. Tās sākumā atrodas Jūrates un Kastiša skvērs ar strūklaku, ar ko saistās romantiska leģenda – Jūrate bija jūras dieviete, kura bija iemīlējusies parastā zvejniekā, par ko Pērkons viņu sodīja, neļaujot ar mīļoto satikties, savukārt dzintars ir Jūrates asaras.

Pati Basanaviča iela ir vispiemērotākā vieta Palangas burvības baudīšanai – tur atradīsiet gan daudz kafejnīcu un restorānu, gan dažādas atpūtas un izklaides iespējas. Vasaras vakaros, kad jau krēslo, tur var notvert to bezrūpīgo kūrortpilsētas maģiju, par ko esam lasījuši bērnības grāmatās, bet plašais piedāvājums nodrošinās, ka ikviens atradīs kaut ko piemērotu gan savām garšas, gan sajūtu kārpiņām.

Kā ķirsītis uz kūciņas Palangas apskatē ir Panorāmas rats, no kura paveras izcils skats gan uz jūru, gan pašu pilsētu, un iespēja uz brīdi pacelties virs zemes būs lielisks pārsteigums gan ģimeniskās brīvdienās ar bērniem, gan romantiskai abu vecāku "aizbēgšanai".

Rotaļas un pasaku maģija

Kārtīgas ģimenes brīvdienas, kas patiks visiem iesaistītajiem, nav iedomājas bez bērnu laukumu apmeklēšanas, vai ne? Tad ir jādodas uz piejūras mežiņā esošo Bērnu parku, kur ne tikai atrodas iespaidīgi spēļu laukumi un atrakcijas, bet arī tiek rīkoti pasākumi, koncerti, spēles un citas bērnu izklaidei paredzētas aktivitātes.

Lai gādātu par bērnu drošību, izklaides parka teritorija ir iežogota un aprīkota ar novērošanas kamerām, bet vakara stundās tiek izgaismota. Kamēr bērni ar pilnu krūti izbauda plašo piedāvājumu, vecāki var piesēst uz soliņiem, dziļi elpot jūras gaisu un atpūtināt acis zaļajā zālienā un krāsainajās ziedu dobēs. Visā parka teritorijā darbojas arī bezmaksas bezvadu internets, savukārt izsalkumu remdināt var turpat netālu esošajā kafejnīcā.

Vasaras sezonā bērnu parka darba laiks ir no deviņiem rītā līdz deviņiem vakarā. Adrese: Šermukšņu iela 1, Palanga (netālu no sanatorijas "Pušynas").

Unikāla pieredze ir Palangas Pasaku parka apmeklējums, kas būs aizraujoša izklaide teju visai dienai gan lieliem, gan maziem. Tajā ar lietuviešu pasaku pasauli iepazīstina maģiskā vidē izkārtotas neparastas skulptūras, turklāt tās var baudīt ne tikai ar redzi, bet arī piedzīvot ar dzirdi un citām maņām – dažās var uzrāpties, citas kalpo kā šūpoles vai citas bērniem paredzētas atrakcijas un spēles, bet vēl citas – runā.

Pasaku parka veidošanā piedalījušies pilsētvides plānotāji un mākslinieki, lai apvienotu tajā laikmetīgo mākslu ar gadsimtiem senu folkloru. Adrese: S. Daukanto iela 24A.

Ideālas brīvdienas svaiga gaisa un ūdens baudītājiem

Pastaigu un klusākas atpūtas cienītājiem savā maršrutā noteikti jāiekļauj par Palangas pērli dēvētais Birutes parks, kas ir tapis 19. gadsimta beigās, kad pēc grāfa Tiškeviča pasūtījuma to projektēja slavenais franču arhitekts Eduārs Fransuā Andrē, un kas tiek uzskatīts par vienu no skaistākajiem parkiem Ziemeļeiropā.

Brīvdienu sezonā parks ir izgaismots arī pēc tumsas iestāšanās, kas patiks tiem, kas vēl pēc saulrieta vēlas izkustinās kājas un uzņemt krietnu devu svaiga gaisa.

Parkā atrodas arī Dzintara muzejs, ko arī ir vērts apmeklēt – tajā apskatāma unikāla pirms 50 miljoniem gadu dzintarā sastingusi ķirzaka. Vasaras sezonā ceturtdienu, piektdienu un sestdienu vakaros pulksten 18.30 parka apmeklētājus priecē orķestra skaņas bezmaksas brīvdabas koncertos, bet rudens tiek ieskandināts septembrī Birutes parka dienās.

Lai jūsu brīvdienu prieki nebūtu atkarīgi no laikapstākļiem, ideāla vieta atpūtai ir Palangas peldbaseins – multifunkcionāla aktīvās atpūtas un izklaides vieta visai ģimenei ar baseinu, SPA centru un publisko pirti.

Te vienlaikus var atpūsties 250 cilvēki. Peldbaseins ar dažādajām zonām ir piemērots jebkura vecuma apmeklētājiem – sākot no pašiem mazākajiem un beidzot ar senioriem. Būtiski, ka tas ir peldbaseins ar ilgtspējīgas attīstības filozofiju, jo elektroenerģiju tas gūst no saules baterijām, kas atrodas uz jumta, savukārt automašīnu stāvvietā pieejami elektrisko automobiļu uzlādes punkti. Adrese: Kretingas iela 23.

Papildu informāciju par pasākumiem un tūrisma objektiem Palangā meklējiet mājas lapā vai dodieties uz Palangas tūrisma informācijas centru (adrese: Vītauta iela 94).