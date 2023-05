Vasaras neatņemama sastāvdaļa – mesties piedzīvojumos kopā ar kolēģiem

Uzņēmuma kultūra spēlē lielu lomu darbinieku apmierinātībā un darba devēja tēla veidošanā. To ir sapratuši Latvijā iekārojamākie darba devēji, jo darbā mēs pavadām lielāko savas dienas daļu un šo laiku darbinieki vēlētos pavadīt patīkamā kompānijā un gaisotnē.

Kolēģi mums ir kā otrā ģimene un viņi ir pelnījuši kopīgu atpūtu, nosvinēt lielākas un mazākas uzvaras. Komandas saliedēšanas pasākumos cilvēki viens otru labāk iepazīst, tādējādi veidojot savstarpējo komunikāciju un cilvēciskas attiecības. Tas atspoguļojās turpmāk ikdienas komunikācijā un tā jau ir citā līmenī, jo kolēģi viens otru ir iepazinuši citā gaismā un viņiem kopā sanāk produktīvāk sastrādāties.

Kolektīva pasākumi spēlē vērtīgu lomu uzņēmuma kultūrā un pasākumi ir rīks ar kuru vest darbiniekus pa uzņēmuma vērtību ceļu, lai tās darbiniekiem ir tuvas un saprotamas, jo tālāk caur darbiniekiem vērtības nonāk arī ģimenēs un plašākā sabiedrībā. Darba devējiem ir svarīgi iepīt katrā pasākumā uzņēmuma vīziju un stratēģiju, lai katru reizi to no jauna aktualizētu un parādītu, ka darba kolektīvs dzīvo un strādā balstoties uz uzņēmuma vērtībām un tās nav tikai izkārtne uz sienām. Šādi pasākumi ir izcils rīks iekšējā komunikācijā – integrēt jaunākos uzņēmuma produktus kolektīva svinībās, lai visi darbinieki gūtu pieredzi un iespaidus par to, ko darba devējs piedāvā klientiem.

Rīkojot saliedēšanās spēles, cilvēki iepazīst viens otru, iegūst pozitīvu enerģiju, ar prieku dodas satikt kolēģus kā labākos draugus un ģimeni. Viņi sajūt saikni ar uzņēmumu un viens otru. Ar tādu komandu var kalnus gāzt!

Vairāk par komandas saliedēšanu vari uzzināt "EventAgency.lv" raidījumā "Pasākumu industrija":