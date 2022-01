Vecmeitu ballīte ziemā – aktivitāšu idejas aukstajam laikam

Kāpēc gan neapprecēties ziemā? Apsniguši koki un haskiju pajūgs jaunlaulāto fotosesijā pēc ceremonijas, pasakaina laternu gaisma, ledaina pelde dīķī pēc kārtīgas izkarsēšanās pirtī un vēl tik daudz citu oriģinālu un aizraujošu iespēju, kā nosvinēt jauno ģimenes savienību! Bet kāzas ziemā nozīmē to, ka arī vecmeitu ballīte būs jāorganizē ziemā, un šeit parasti rodas jautājumi – kur lai to svin, kādi vecmeitu ballītes uzdevumi ir piemēroti ziemas apstākļiem, kādas aktivitātes organizēt? Atbildes uz šiem jautājumiem meklē raksta turpinājumā!

Svinību norises vieta

Pirmais, ar ko jātiek skaidrībā, ir vieta, kurā noritēs vecmeitu ballīte. Atšķirībā no vasaras svinībām, ziemā ir svarīgi, lai būtu pieejamas siltas telpas ar karstā ūdens apgādi un vieglu temperatūras regulāciju.

Nākamais, kas jāņem vērā norises vietas izvēlē, ir plānotais ballītes ilgums, viesu daudzums un potenciālās aktivitātes (piemēram, striptīza šovu labāk organizēt plašākās telpās, ne divistabu dzīvoklī pilsētas centrā daudzstāvu ēkas 2. stāvā).

Bieži šī notikuma svinībām tiek izvēlēta fotostudija, viesu nams vai pirtiņa, bet foršs variants, ja aktivitātes paredzētas pilsētas ietvaros, ir īrēt AirBNB dzīvokli vai māju. Tomēr nav obligāti nepieciešams maksāt par svinību norises telpu izmantošanu – iedomājies, cik forši ir svinēt pazīstamā vietā, kur zini, ar ko rēķināties, un par kuras izmantošanu vienīgā samaksa būs palīdzēt īpašniecei nākamajā dienā visu sakopt? Nav ne vainas vecmeitu ballīti atzīmēt mājās pie kādas no draudzenēm!

Foto: Freepik.com

Kādus uzdevumus likt pildīt līgavai?

Vecmeitu ballītes uzdevumi ir neatņemama svinību sastāvdaļa, un tie ir jāpielāgo ne tikai topošās līgavas personībai, bet arī viņas attiecību stilam un tipam, vīra personībai un plānotajai kopdzīves telpai. Turpinājumā – 3 uzdevumu idejas dažādu raksturu līgavām.

1. Cik labi Tu pazīsti savu vīru?

Šis ir klasisks, tipisks uzdevums, kas lieliski piemērots gan trakulīgām, gan miermīlīgām topošajām līgavām. Lai tam sagatavotos, pirmais solis ir izdomāt jautājumus, ko ballītē uzdosi topošajai līgavai, par viņas topošo vīru, līdz šim kopā piedzīvoto, piemēram:

Kur jūs pirmo reizi satikāties?

Kur notika pirmais randiņš?

Kādā krāsā ir līgavaiņa acis?

Kāda ir viņa mīļākā poza?

Cik bērnus viņš vēlas? u.tml.

Jautājumi ir atkarīgi no līgavas personības, atvērtības un rakstura. Tad ar šiem jautājumiem dodies pie topošā vīra un noskaidro atbildes. Pēc tam atliek vien izdomāt līgavas "sodu" par nepareizajām atbildēm un balvu par pareizajām.

2. Vīramātes saraksts

Kas gan tā par vecmeitu ballīti bez dārgumu medībām! Piešķir ierastajam "treasure hunt" uzdevumam tematisku pieskaņu, ņemot talkā topošo vīramāti, jo kurš gan cits līgavaini pazīst labāk, kā viņa paša mamma! Kopā ar vīramāti izveidojiet priekšmetu sarakstu, kas topošajai sievai būtu nepieciešams, iestūrējot laulības ostā, piemēram:

tabletes vai sīrups pret kakla sāpēm, ja līgavainim regulāri gadās saaukstēties;

vīriešu zeķu pāris;

seksīgas veļas komplekts;

līgavaiņa mīļākais dzēriens u.t.t.

Ja nepieciešams, ņemiet talkā arī vīra draugus, brāļus, māsas, lai izveidotu patiesi trāpīgu un humoristisku sarakstu.

Kad saraksts ir gatavs, Tavs uzdevums ir izveidot karti ar kontrolpunktiem, kuros izpildot uzdevumu, līgava saņems lietu no saraksta un norādes, kā atrast nākamo kontrolpunktu (piemēram, izpildot uzdevumu "Nošķūrēt sniegu piebraucamajam ceļam" līgava saņem priekšmetu – zeķu pāri – un nākamo norādi "Pirmo skūpstu nekad neaizmirst", kas dod mājienu, ka nākamais uzdevums un priekšmets atrodas vietā, kur viņai un topošajam vīram bija pirmais skūpsts).

Foto: Freepik.com

3. Izcils pārdošanas aģents

Vecmeitu ballīte nav iedomājama bez humoristiskas mijiedarbības ar svešiniekiem un līdzcilvēkiem. Pārbaudiet topošās līgavas spēju iekārdināt un pārliecināt līgavaini, liekot viņai pārdot uz ielas satiktiem svešiniekiem dažādus sīkumus un humoristiskus priekšmetus, piemēram:

zeķu pāri;

cimdus;

apakšveļu ar smieklīgu apdruku, kas izveidota speciāli par godu šīm svinībām;

karstvīnu, kas lieliski iederas situācijā, kad vecmeitu ballīte notiek ziemā;

un pat likt līgavai pārdot pašreiz mugurā esošo krūšturi.

Bet noteikti atceries – visiem uzdevumiem jābūt pielāgotiem topošās sievas personībai, raksturam, robežām. Konservatīva sieviete nebūs priecīga par krūštura izmakšķerēšanu no krekliņa vai kleitas apakšas, savukārt sieviete-spridzeklis to izdarīs ar lielāko prieku un smejoties pilnā balsī.

Kas labi strādājis, tam labi jāatpūšas

Pēc labi padarīta darbiņa, kad izpildīti visi vecmeitu ballītes uzdevumi, ir laiks kārtīgai izklaidei. Kādas aktivitātes ieplānot, lai izdotos neaizmirstama, aktīva un aizraujoša vecmeitu ballīte? Lūk, 3 idejas!

1. Slidas rokās, un aiziet!

Līgava ir ziemas sporta un dabas piekritēja? Kas var būt labāks par kārtīgu izslidošanos uz ezera vistuvāko draudzeņu kompānijā! Liels pluss – šī aktivitāte neizmaksās ne centa, ja visām dalībniecēm ir katrai savas slidas. Ja slidu nav, nepārdzīvo – slidu noma ir lēts pakalpojums. Paņemiet līdzi karstos dzērienus, uzkodas un izbaudiet aktivitātes svaigā gaisā!

2. Tām, kurām patīk ātrums

Vecmeitu ballīte ir pasākums, kas jāveido, balstoties uz topošās līgavas interesēm, un, ja viņu aizrauj ātrums, auto, motori, tad nav nekā labāka par izbraucienu ar elektrokartingiem! Tā ir droša aktivitāte arī tām ballītes dalībniecēm, kuras nekad nav braukušas ar kartingu vai pat auto, jo elektrokartingu darbību ir iespējams regulēt tā, lai izbraucieni būtu droši pat bērniem. Kur braukt? Uz Mārkalnes ielu 10 Rīgā – GUNSnLASERS Juglas izklaides parku!

Foto: GUNSnLASERS.lv

3. Lāzertags patiesi aktīvai ballītei

Gribētos "nogaršot" to, kas notiek vecpuišu ballītēs, bet negribas sāpes, zilumus un ķēpāties ar krāsu? Uzspēlējiet lāzertagu! Izvēloties to darīt GUNSnLASERS atpūtas parkos, Tev nebūs jāiespringst par to, lai izklaide būtu aizraujoša – mūsu foršie, profesionālie instruktori noorganizēs tematiskās spēles un padarīs pasākumu neaizmirstamu un azartisku.

Vecmeitu ballīte GUNSnLASERS

Kādēļ svinēt GUNSnLASERS atpūtas parkā? Šeit ir pieejams:

plašs izklaides iespēju klāsts (lāzertags, peintbols, reball, airsoft, elektrokartingi);

profesionāli, šarmanti, atraktīvi spēļu vadītāji un instruktori;

bezmaksas stāvvieta;

bezmaksas atpūtas telpas mūsu klientiem ar iespēju uzklāt svinību galdu ar līdzpaņemtajiem gardumiem un uzspēlēt galda spēles bez papildu maksas.

Sazinies ar GUNSnLASERS, un Tava vecmeitu ballīte būs patiesi neaizmirstama!