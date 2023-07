Veiksmīga salmu sadalīšana bioloģiski ir iespējama misija

Mēslošanas cikls ar salmiem

Jaunā sezona uz lauka sākās uzreiz pēc ražas novākšanas. Intensīvi apstrādājot augsni, tā tiek noplicināta. Pēc ražas novākšanas uz lauka palikušie salmi ir lielisks izejmateriāls augsnes ielabošanai. Tāpēc tos ieteicams apstrādāt ar mikrobioloģiskiem produktiem un iestrādāt tos augsnē. Līdz ar to notiek nepārtraukts bioloģisko vielu aprites cikls. Pareiza salmu pēcapstrāde uz lauka palielina trūdvielu daudzumu augsnē, uzlabo augsnes struktūru, padara to noturīgāku pret eroziju, kā arī veicina slāpekļa piesaistes procesu. Tie ir barības avots augsnes mikroorganismiem. Vēl tiek uzlabota ūdens un gaisa absorbcija augsnē. Pareizi sagatavoti salmi, nonākuši augsnē, palielina fosfora un kālija pieejamību augiem. Tas ir īpaši svarīgi, ja meteoroloģisko apstākļu dēļ ir gaidāma mazāka raža un neprognozējamas mēslošanas līdzekļu izmaksas. Vācijā zinātnieki ir secinājuši, ka tonna salmu, kas apstrādāti ar mikrobioloģiskiem produktiem, ir līdzvērtīgi 3,5–4,0 t/ha kūtsmēslu.

Salmu transformējošie procesi

Salmu sadalīšanās laikā dominē divi galvenie organisko vielu transformējošie procesi - mineralizācija (oglekļa dioksīda, ūdens un minerālu elementu) un humifikācija. Augu atlieku mineralizācijas process padara augsnē organiskās vielas pieejamas. Svaigu salmu pēcapstrāde ar atbilstošajiem mikroorganismiem, ievērojami uzlabo augsnes fizikālās īpašības: tās struktūru, ūdens absorbciju un blīvumu. Salmu sadalīšanās ātrums ir atkarīgs no barības vielu, īpaši oglekļa (C) un slāpekļa (N) daudzuma. Jo mazāka to attiecība, jo ātrāk notiek salmu mineralizācijas procesi. Par optimālo sadalīšanās koeficientu uzskata 20-30. Rezultātā, sadalīšanās procesā nav vajadzība pēc apstrādes ar papildus slāpekli.

SIA "Bioenergy" ieteikums

SIA "Bioenergy" iesaka pēc ražas novākšanas salmus apstrādāt ar bioloģiskiem produktiem: Ruinex, Bacto-C un Penergetic b. Ko tas dos augkopjiem? Ilggadējā izmantošanā saimniecībās un veiktajās pārbaudēs ir konstatēts, ka salmus apstrādājot ar minētajiem bioloģiskajiem produktiem, tiek iegūta augstāka barības vielu vērtība nekā izmantojot citus mēslojumus. Būtībā, kamēr nebija pieejami efektīvi bioloģiskie produkti, salmi bija mazvērtīgi atkritumi. Pat tad, ja tos apstrādāja ar minerālmēsliem, to vērtība augsnes ielabošanā bija salīdzinoši zema. Ir arī novērots, ka salmu apstrāde ar Ruinex, Bacto-C un Penergetic b, patērē mazāk laika un darbaspēka resursus salīdzinājumā ar visizplatītāko organisko mēslojumu – kūtsmēsliem. Tomēr svarīgākais ir tas, ka organisko vielu satura ziņā salmi 3-4 reizes pārsniedz kūtsmēslus. No 1 tonnas salmu iegūst 100-200 kg trūdzemi. Savukārt, tas veicina lielāku mitruma absorbciju augsnē. Nokrišņi efektīvāk iesūcas augsnē, nevis tiek ātri izskaloti, izraisot augsnes virsmas eroziju. Kā arī, šādi augsne aiztur ūdeni kopā ar tajā izšķīdinātajām barības vielām, nevis ļauj nokrišņiem ātri nokļūt gruntsūdeņos. Uzlabojas augsnes fizikālās īpašības, tā kļūst irdena. Tas uzlabo augu un augsnes mikroorganismu dzīves apstākļus, samazina laikapstākļu ietekmi uz augu produktivitāti. Izmantojot salmus, kas apstrādāti ar SIA "Bioenergy" ieteiktajiem bioloģiskajiem produktiem, paaugstinās augsnes kopējā bioloģiskā un fermentatīvā aktivitāte. Apstrādāti salmi bagātinās augsni ar aminoskābēm, vitamīniem un citām fizioloģiski aktīvām vielām, kas labvēlīgi ietekmē augu attīstību.

Protams, pastāv viedoklis, ka salmus var iestrādāt bez jebkādas papildus apstrādes. Taču neapstrādātu salmu iestrādāšana augsnē pasliktina augsnes fitosanitāro stāvokli. Uz salmiem palikušie patogēni un kaitēkļi var samazināt nākamā gada ražu par 10 un vairāk procentiem. Svarīgi zināt, ka salmi satur daudz oglekli, salīdzinot ar tajos pieejamo slāpekli. Mikroflora, kas vairojas pēc salmu iestrādes, saista ne tikai slāpekli no salmiem un atmosfēras, bet arī daļu no nesaistītā slāpekļa augsnē. Audzētāji nereti pamana šo parādību, taču to nesaista ar nepareizi sagatavotiem salmiem, bet gan ar nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Vēl viens fakts, ko der zināt - iestrādājot salmus dziļāk par 15 centimetriem, var rasties anaerobie apstākļi, līdz ar to salmiem sadaloties, izdalās augiem kaitīgie autotoksīni, kuri atkal kavē visu augu attīstību. Tikpat svarīgi ir tas, ka, apsverot salmu izmantošanu kā organisko mēslojumu, salmu lēnās sadalīšanās dēļ, tajos esošās barības vielas augiem kļūst pakāpeniski pieejamas (3-5 gadu laikā). Neapstrādāti salmi ne tikai lēni sadalās, bet arī pārklājas ar pelējumu. Tie kļūst ne tikai par slimību avotu audzētajiem augiem, bet arī rada toksisku vidi, kas veido nelabvēlīgus apstākļus auga attīstībai. SIA "Bioenergy", balstoties uz daudzu gadu pieredzi Latvijā un citās valstīs, apliecina, ka Ruinex, Bacto-C un Penergetic b produkti salmu sadalīšanā un trūdvielu uzkrāšanā augsnē ir visefektīvākā kombinācija, lai sasniegtu vēlamo rezultātu.