Veikt operācijas uz klīniku 'Northway' Klaipēdā dodas pacienti arī no Latvijas

Plaša profila ārsts traumatologs ortopēds Marks Fjodorovs, kurš konsultē medicīnas centros "Northway" Klaipēdā un Rīgā, jau pieņēmis pirmos pacientus, kuri uz operācijām ieradušies no Latvijas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Paciente Jeļena stāsta, ka pirms diviem gadiem piedzīvojusi pleca traumu. Ilgi meklējusi ārstu, kurš viņai varētu palīdzēt. Tomēr ārstiem, pie kuriem Jeļena vērsās Latvijā, neizdevās noteikt viņas pleca sāpju iemeslu. Beidzot pēc divus gadus ilgušiem meklējumiem paziņa viņai ieteicis ortopēdu traumatologu Marku Fjodorovu, par kuru dzirdēts, ka esot izcils savas nozares speciālists, kas veiksmīgi atrisinot pat vissarežģītākās problēmas. Pēc Covid-19 pandēmijas norimšanas Jeļena uzzināja, ka ārsts brauc uz Rīgu, un nolēma vērsties pie viņa. Tieši Marks Fjodorovs diagnosticēja viņas problēmas iemeslu un piedāvāja operāciju veikt Klaipēdā.

"Operācija tika nozīmēta pēc mēneša, bija pietiekami daudz laika sagatavoties. Kopā ar mammu Klaipēdā ieradāmies vakarā, tāpēc bija iespēja pastaigāties pa pilsētu, bet no rīta ierados klīnikā, kur man tika veikta operācija. Klīnikā pavadīšu vienu dienu, bet rīt no rīta jau dosimies mājās," priecājas Jeļena.

Viņa saka, ka pēc operācijas jūtas lieliski, medicīnas centrā "Northway" Klaipēdā viņai patīk viss – ir atsevišķa palāta, komfortabla gulta, gards ēdiens, patīkams un rūpīgs personāls. Jeļena priecājas par savu lēmumu vērsties tieši pie ārsta Marka Fjodorova un apgalvo, ka gadījumā, ja kādam no tuviniekiem vai paziņām būtu nepieciešama ortopēda traumatologa palīdzība, bez šaubām ieteiktu gan šo ārstu, gan klīniku.

Pēc ortopēda traumatologa Marka Fjodorova teiktā, deviņpadsmitgadīgā Jeļena konsultācijas laikā sūdzējās par pastāvīgām pleca locītavas sāpēm pirms diviem gadiem gūtās traumas dēļ. Paciente pastāvīgi juta sāpes, kuras īpaši pastiprinājās pēc lielākas slodzes, un diskomfortu pleca rajonā, kas pēc ārsta domām jaunam cilvēkam nebūtu jājūt. Konsultācijas laikā pacientei tika diagnosticēts locītavas augšējās lūpas plīsums tajā vietā, kur stiprinās divgalvainais muskulis. "Šie plīsumi visbiežāk mēdz būt sāpīgi, pēc kāda laika attīstās iekaisums, parādās pastāvīgs diskomforts. Tādos gadījumos pacientiem tiek piedāvāts veikt artroskopisku rekonstruējošu operāciju, kuras laikā caur dažiem maziem iegriezumiem locītavas lūpa tiek fiksēta tur, kur tā ir atplīsusi," stāsta Fjodorovs.

Pēc ārsta teiktā, operācija ir mazinvazīva ar nelielām brūcēm. Tūlīt pēc operācijas apmēram 4-6 nedēļas jānēsā rokas ortoze. Tomēr tas nenozīmē, ka tai jābūt visu laiku. Ar noņemtu ortozi drīkst gan paēst, gan nomazgāties, gan vadīt auto, gan izvingrināt elkoni. Svarīgākais – necilāt plecu. Pēc 5-6 nedēļām, lai atjaunotu spēku un kustību amplitūdu, pacientam ieteicama rehabilitācija. Tātad, nodarboties ar ierastajām aktivitātēm, ievērojot pacienta stāvokli, drīkst ne ātrāk kā pēc diviem mēnešiem. Pēc tam var atgriezties sporta zālē, peldēt baseinā un cilāt svarus, tomēr vismaz pus gadu ieteicams nespēlēt rokasbumbu, volejbolu u.tml. Tāpēc, pēc Fjodorova teiktā, nepieciešams mazliet pacietības, bet tas ir tā vērts – kad sadzīst un atjaunojas muskulis, dzīves kvalitāte acīmredzami uzlabojas.

Runājot par pēcoperācijas aprūpi, ārsts saka, ka nekāda specifiska aprūpe pēc artroskopiskām operācijām nav nepieciešama, tomēr, palaižot pacientu mājās, vienmēr tiek sniegtas detalizētas rekomendācijas, iedota kontaktinformācija, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar ārstu sazināties. "Katru mēnesi braucu uz Rīgu konsultēt, tāpēc pacients, ja nepieciešams, var atnākt atrādīties. Šajā tehnoloģiju laikmetā nav problēmu sazināties, paskatīties un novērtēt, lai kur arī pacients dzīvotu," garantē Fjodorovs.

"No Latvijas atbraukušajiem pacientiem nav nepieciešama nekāda speciāla sagatavošanās, tikai jāveic izmeklējumi (to var izdarīt savā valstī) un norunātā laikā jāierodas uz operāciju. Visbiežāk pacienti Klaipēdā ierodas vakarā, no rīta dodas uz klīniku, tur veicam operāciju, bet nākamajā rītā laižam pacientus mājās," stāsta ārsts.

Uz jautājumu, kā viņam izdevās noteikt problēmas iemeslu, ārsts saka: "Tā kā šai patoloģijai un artroskopiskām operācijām esmu veltījis visu savu dzīvi un pacientus ar šādām problēmām konsultēju katru nedēļu, man ir liela pieredze un uztrenēta acs. Nekad nelasu slēdzienus, magnētiskās rezonanses (MR) izmeklējumu attēlus apskatu pats, tad arī skatienu piesaista viena vai otra patoloģija."

Ortopēds traumatologs Fjodorovs ir gandrīz ar 20 gadu profesionālu ārsta pieredzi, katru gadu veic vairāk nekā 660 operāciju. Lietuvā un ārvalstīs atzītais savas nozares profesionālis specializējas ceļa locītavas (menisku, saišu, skrimšļa bojājumu), pleca locītavas (nestabilitātes, rotatoru cīpslas plīsumu), elkoņa locītavas ("peles", artrozes, iekaisumu), potītes (skrimšļa, saišu bojājumu) patoloģiju ārstēšanā ar mazinvazīvu (artroskopijas) metodi, kā arī veic progresīvas locītavu endoprotezēšanas operācijas.

Ārsts katru gadu piedalās gan Lietuvas, gan ārzemju konferencēs, lasa lekcijas Turcijā, Ķīnā, Indijā un citās valstīs. Ārsts ir Lielbritānijas uzņēmuma "Smith & Nephew PLC" lektors, vada artroskopijas teorētiskos un praktiskos kursus ārstiem, veic paraugoperācijas tiešraidē, pieņem stažierus no ārvalstīm modernajā medicīnas centrā "Northway" Klaipēdā.

Fjodorova mērķis – pēc iespējas ātrāk ļaut pacientam atgriezties pilnvērtīgā un aktīvā dzīvē. Kā atzīst speciālists, lai to paveiktu, ir svarīgi precīzi noteikt diagnozi un izvēlēties optimālāko ārstēšanas metodi. Ārsts Fjodorovs medicīnas centrā "Northway" Rīgā sniedz visa veida plānveida un attālinātas konsultācijas pacientiem no Latvijas, kuri slimo ar balsta un kustību aparāta slimībām. Ārsts konsultē angļu vai krievu valodā.

Ja nepieciešama ķirurģiska ārstēšana, operācijas pacientam ērtā laikā tiek plānotas medicīnas centrā "Northway" Klaipēdā. Tas ir viens no modernākajiem privātajiem medicīnas centriem Lietuvā. Modernās diagnostikas un operāciju iekārtas, progresīvākās šobrīd Eiropā un pasaulē izmantotās ārstēšanas metodes, ilggadīgā augsti kvalificētu ortopēdu traumatologu pieredze un profesionalitāte palīdz ātri un precīzi diagnosticēt pacienta veselības traucējumu iemeslus, veiksmīgi tos novērst un dot iespēju turpināt priecāties par aktīvu dzīvi un kustību sniegto prieku.