Veselības stiprināšana vasarā. Uztura speciālistes un farmaceites Alksnes padomi

Kā zināms, vasara ir tas laiks, kad pati daba mums ļauj gan atpūsties, gan stiprināt savu organismu nākamajam rudens un ziemas periodam, kad mūsu organisma cietoksni atkal mēģinās iekarot visdažādākie vīrusi un citi nelūgti viesi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mūsu veiksme šajās cīņās ir atkarīga tikai no tā, kā tam būsim sagatavojušies. Par savas veselības sagatavošanu rudens periodam dažus padomus ir sagatavojusi uztura speciāliste un sertificēta farmaceite Agnese Alksne.

Pirmkārt

Vasarā neaizmirsīsim par ūdeni! Ūdens ir nepieciešams visu dzīvības procesu uzturēšanai mūsu organismā, pēc aprēķina tie ir 30–40 ml uz kg cilvēka svara dienā. Ūdenim var pievienot ledus gabaliņus, svaigas ogas, citronu, piparmētru lapiņas. Lai nepiemirstos to dzert, man tas nolikts visur pa rokai – uz darba galda, virtuvē, viesistabā un pat automašīnā.

Vasara ir īstais laiks pieradināt sevi ēst dārzeņus, to daudzveidība un pieejamība vasarā ir īpaši plaša. Ieteicams dienā apēst 300–500 gramus dārzeņu. Lai uzņemtu iespējami plašu vitamīnu klāstu, cenšamies ēdienkartē iekļaut dažādu krāsu dārzeņus. Varam tos ēst svaigus, sautētus, ceptus cepeškrāsnī, grilētus vai vārītus. Atceraties pirms lietošanas mazgāt arī zināmā vietā audzētos.

Cenšamies izvēlēties vietējos augļus un ogas, šeit gan vēlams ievērot mēra sajūtu un tos ēst tikai kā papildinājumu pamata uzturam.

Uztura daudzveidības nolūkā atceramies, ka vasaras piknikos šašlika vai desiņu vietā uz grila var pagatavot arī gardu zivtiņu. Ar mēru lietojam desiņas un dažādas mērces, jo kopā ar tām ir risks uzņemt pārāk lielu sāls daudzumu.

Un ievērosim daudzveidību, jo mums katram ir iecienīti produkti, un gadās, ka neesam aizdomājušies, ka ir dārzeņi, ogas, augļi un zivis, kuras neesam ēduši. Varat pamēģināt izveidot jaunu paradumu un līdz ar to dažādot savu ēdienkarti, katru nedēļu iekļaujot savā ēdienkartē vienu jaunu dārzeni, ogu, augli, zivi un graudaugu.

Otrkārt

Neskatoties uz to, ka vienmēr cenšos ēst pareizi un daudzveidīgi, lai palīdzētu organismam atjaunoties, vasarās papildu pilnvērtīgam un sabalansētam uzturam es lietoju un iesaku visiem bagātināt organismu ar dabīgas izcelsmes uztura bagātinātājiem, jo diemžēl Latvijas vasara ir īsa un daudzu svarīgu vitamīnu deficīts ir novērojams praktiski katram. Īpaši, ja runājam par D vitamīnu, kas hroniski pietrūkst līdz pat 80% Latvijas iedzīvotāju. Bez šī vitamīna nav iedomājama ne normāla imunitāte, ne šūnu atjaunošanās, ne pat normāla kalcija uzsūkšanās kaulos. Jā, bez D vitamīna mēs praktiski jūkam ārā. Situācija ir vēl nopietnāka tā iemesla dēļ, ka D vitamīna normu ar uzturu praktiski uzņemt nav iespējams. Tas ir saules vitamīns, kas veidojas mūsu organismā no holesterīna, tikai tiešu saules staru iedarbībā. Gadījumā, ja izveidojies nopietns D vitamīna deficīts, atjaunot to, tikai sauļojoties, būs visai sarežģīti, un vienlaikus nevajadzētu aizmirst arī par pārmērīga UV starojuma kaitīgo ietekmi!

Secinājums ir viens – lai šovasar sakārtotu savu D vitamīna līmeni, ar sauļošanos vien nepietiks. Ir jālieto tas papildu. Personiski es izvēlos tikai un vienīgi dabīgas izcelsmes vitamīnus. Diemžēl lielākajā daļā aptieku dabīgais D vitamīns nav nopērkams, tikai sintētiskie. Par laimi, es jums varu ieteikt vienu dabīgu Latvijas preparātu.

Mans pēdējā laika labākais atklājums ir uztura bagātinātājs "Epsorin", par kuru jau biju dzirdējusi daudz labas atsauksmes un nolēmu personīgi pārbaudīt, vai tā lietošana arī atstās uz manu organismu kādu ietekmi.

Un tiešām, izejot mēneša Epsorīna kursu, man pirmajā nedēļā parādījās vairāk enerģijas, uzlabojās ādas stāvoklis, pazuda sausuma sajūta, uzlabojās sejas ādas krāsa. Pakāpeniski samazinājās kaulu un locītavu sāpes, kuras šobrīd jau ir izzudušas pavisam.

Tas ir viegli izskaidrojams, jo Epsorīns satur praktiski visus cilvēka veselībai nepieciešamos vitamīnus, aminoskābes un citas vērtīgas bioloģiski aktīvās vielas. Tai skaitā arī dabīgo vitamīnu D. Pateicoties preparāta šķidrajai formai, tas lieliski uzsūcas organismā un ir ne tikai lielisks vitamīnu avots, bet arī unikāls līdzeklis mūsu imūnsistēmas regulēšanas, šūnu atjaunošanas, kaulu un locītavu stiprināšanas līdzeklis.

Par visām oficiāli reģistrētajām preparāta iedarbībām varat lasīt tā mājaslapā internetā.

Esmu nolēmusi to turpināt lietot profilaktiski pa 1 pudelītei reizi 3 mēnešos un iesaku to katram, kas vēlas dabīgā veidā uzlabot savu veselību un pašsajūtu vai vienkārši būt vesels ilgtermiņā, jo pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu uzņemt izdodas ne katru dienu. Un organismam bieži ir nepieciešams vairāk, nekā mēs spējam un gribam apēst.

Treškārt

Īpaši svarīgi labas veselības saglabāšanai ir līdzsvars starp darbu un atpūtu. Centīsimies vasarā nepārstrādāties un arī lieki nestresot. Vasara pati aicina iet dabā, baudīt svaigu gaisu, sauli, lauku labumus un arī būt fiziski aktīviem. Man lieliski palīdz nelieli ceļojumi, ūdens procedūras, SPA un masāžas. Noteikti iesaku šovasar izmēģināt arī Latvijā ražoto Epsorīnu, kas būs ne tikai pareiza jūsu veselības sagatavošana rudenim, bet arī vērtīga dāvana mūsu vecāku veselības profilaksei, lai mēs visi kopā varētu sagaidīt vēl daudzas skaistas vasaras.

Par Epsorīnu

Vairāk informācijas par Epsorīnu jūs varat iegūt tā oficiālajā interneta vietnē www.epsorin.lv vai pa konsultāciju tālruni 22300061.

Iegādāties to var vairākos desmitos aptieku visā Latvijā.

Labākās cenas regulārai lietošanai iegūstamas, pasūtot pa tiešo no ražotāja.

Epsorīns pieejams tādos aptieku tīklos kā "Homeopātiskās aptieka", "Saules aptieka", "Latvijas aptieka", "Pils aptieka", "Medelens" un vēl citur. Sev tuvāko aptieku, kur nopērkams Epsorīns, jūs atradīsiet šajā kartē. Lai jums skaista vasara un lieliska veselība ar pareizu uzturu, možu garu un Epsorīnu!

Epsorīna lietotāju video atsauksmes atradīsiet Epsorīna "YouTube" kanālā, šeit dažas no tām:

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.