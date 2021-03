'Viasat History' svin starptautisko sieviešu dienu ar jaunām dokumentālajām filmām

Starptautiskā sieviešu diena ir globāls notikums, kas uzsver sieviešu ietekmi un sasniegumus sociālajā, ekonomiskajā, kultūras un politiskajā jomā. Šogad 8. martā kanāls "Viasat History" šo notikumu godinās ar divām fascinējošām filmām, kas vēstīs par sieviešu līdzdalību dažādos vēstures notikumos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmā no divām filmām būs "Sievietes, kuras cīnījās pret Hitleru" ar pirmizrādi pirmdienā, 8. martā, pulksten 21.00. Šis stāsts atklās vēsturiskus notikumus par sievietēm, kurām pietika drosmes pretoties nacistu ideoloģijai, kuras cīnījās pret vardarbību, labi apzinoties draudus, kas sagaidīja ikkatru sistēmas pretinieku. Mātes, strādnieces, aktīvistes, sociālistes un konservatīvās, mūķenes, studentes – šīs dāmas bija atrodamas ikkatrā jomā, un daudzas no viņām bija Trešā reiha paraugpilsones. Dažas no viņām bija kopienās, dažas strādāja pie saviem vīriem, saderinātajiem vai draugiem, dažas pret sistēmu cīnījās vienatnē. Viņu likteņi bija neskaidri, un katru dienu par viņām varēja izstāstīt kaimiņi vai dzīvesbiedri. Viņas dalījās ar konfidenciālu informāciju, izplatīja antinacistu bukletus, kā arī glāba ebrejus no deportācijas. Kad viņas arestēja, viņas ieslodzīja, deportēja vai pat nogalināja. Desmitgadēm ilgi sievietes tika uzskatītas par vīriešu aksesuāriem, un viņu ietekme cīņā pret nacismu netika pētīta. Kas bija šīs sievietes? Kādēļ viņas nolēma pretoties režīmam, apdraudot sevi un savas ģimenes? Kas bija viņu iemesli? Šī dokumentālā filma atklās joprojām visnotaļ nezināmo vācu sieviešu pretošanās kustību, kā arī gaismā cels dažas no nezināmajām varonēm. Starp viņām arī propagandas ministrijas pārstāve Liberta Šulce-Boisena, žurnāliste Rūta Andreas-Frīdriha un studente Sofija Šolla.

Vīri medībās, sievietes lauksaimniecībā – tā ir aina no aizvēstures. Otrajā no "Viasat History" dokumentālajām filmām, kas tiks piedāvāta Sieviešu dienas svinēšanai, izvērtēsim šī apgalvojuma patiesumu. "Kaulu mīkla: dzimumu revolūcija", kuras pirmizrāde paredzēta 8. martā, pulksten 23.05, atklāsim zinātniskas metodes, kas pasaules zinātniekiem palīdzējušas gūt ieskatu vēstures notikumos. Vīrietis kā mednieks ilgstoši prezentēts kā ģimenes galda gādātājs un kopš cilvēces pirmsākumiem uzskatīts par sabiedrības galveno elementu. Tomēr, saskaņā ar daudzu pētnieku tēzēm, tā nav patiesība. Balstoties uz šo teoriju, arheologi 19. un 20. gadsimtā to veidoja par "dabisku". Jaunākie atklājumi liecina, ka ne vienmēr tas tā ir bijis, un aizvien vairāk atklājas, ka šādi pieņēmumi ir nepatiesi. Fascinējošais stāsts atklās patiesību par akmens laikmeta māksliniekiem, bagātām princesēm no bronzas laikmeta un vikingu sievietēm, kas arī mācēja vicināt kara cirvi.

Pasaulei godinot Starptautisko sieviešu dienu 8. martā, kanāls "Viasat History" piedāvā divas īpašas dokumentālās filmas, kas uzsver sieviešu sasniegumus, pievēršot uzmanību arī viņu lomai cilvēces attīstībā. Filmu pirmizrāde – pulksten 22.00. ("Sievietes, kuras cīnījās pret Hitleru") un 23.05 ("Kaulu mīkla: dzimumu revolūcija").

Seko līdzi jaunumiem arī Facebook!