Vieda veselības uzraudzība: 'Huawei Watch D' ar asinsspiediena mērīšanas funkciju

Pieļauju, ka nav neviens cilvēks, kurš, iesākoties jaunam gadam, kaut reizi mūžā nebūtu apņēmies ieviest kādas izmaiņas savā dzīvesveidā, lai padarītu savu ikdienu aktīvāku un veselīgāku. Tiesa, tāpat sliecos domāt, ka nav neviens, kurš nebūtu saskāries arī ar grūtībām jaunieviestos ieradumus uzturēt dzīvus ilgtermiņā. Te talkā var nākt dažādi viedpalīgi, kas ne vien fiksē, monitorē un analizē fiziskās aktivitātes, bet arī seko līdzi būtiskiem fizioloģiskiem rādītājiem kā, piemēram, sirdsdarbībai un pat asinsspiedienam. To visu un ne tikai spēj "Huawei Watch D" – pirmais viedpulkstenis ar iebūvētu asinsspiediena mērīšanas funkciju.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem sirds un asinsvadu slimības ir biežākais nāves iemesls pasaulē, ik gadu paņemot 17,9 miljonus dzīvību. Vairāk nekā četri no pieciem sirds un asinsvadu slimību gadījumiem ir saistīti ar sirdslēkmēm un insultiem, bet viena trešdaļa no šiem nāves gadījumiem notiek cilvēkiem, kas jaunāki par 70 gadiem.

Tas iezīmē gana satraucošu tendenci, ka ar šīm slimībām slimo arvien jaunāki cilvēki, un iemesls tam, pirmkārt, ir meklējams neveselīgā dzīvesveidā – nesabalansētā uzturā ar pārlieku vienkāršo ogļhidrātu, piesātināto taukskābju un cukura daudzumu, nepietiekamās fiziskajās aktivitātēs, smēķēšanā un alkohola lietošanā. Pazīmes, kas liecina, ka ir jāpievērš uzmanība savai sirds un asinsvadu veselībai, ir liekais svars, paaugstināts cukura līmenis, paaugstināts holesterīna līmenis un paaugstināts asinsspiediens.

Vaicāsiet, kā viedpulkstenis var kvalitatīvi mērīt asinsspiedienu? "Huawei Watch D" ir ne vien aprīkots ar viedu sensoru, bet arī ar speciālām siksniņām, kuru iekšpusē ir iestrādāti gaisa spilventiņi, kas piepūšas gluži tāpat kā asinsspiediena mērīšanas aparāta manšete brīdī, kad tiek aktivizēta asinsspiediena mērīšanas funkcija. "Huawei Watch D" komplektā ir divas siksniņas – M un L izmēra, jo ir būtiski to pielāgot tieši savam plaukstas locītavas izmēram, lai mērījums būtu maksimāli precīzs.

Ražotājs pieļauj mērījuma kļūdu ±3 mmHg amplitūdā, jo asinsspiediena mērītājs darbojas pēc speciāli izstrādāta algoritma "HuaweiT ruBP™", kas ir īpaši jutīgs un spēj noteikt, ka mērījums tiek veikts neatbilstošā pozā, līdz ar to brīdina, ka tas var nebūt precīzs. Par to pārliecinos arī pati – ik reizi, kad kaut nedaudz pārkāpju asinsspiediena mērīšanas instrukciju, viedpalīgs "pļērc", ka daru to nepareizi.

"Huawei Watch D" piedāvā arī iestatīt opciju saņemt atgādinājumus, ka pienācis laiks izmērīt savu asinsspiedienu – piemēram, pēc pamošanās un pirms došanās pie miera, tādējādi pavisam viegli gūstot būtiskus datus par savu veselības stāvokli, ko pēc tam var ērti pārskatīt pa izvēlēto periodu lietotnē "Huawei Health" (nav obligāti nepieciešams "Huawei" viedtālrunis).

Tiesa, mani gan urdīja jautājums, vai tiešām šāda maza ierīce ("Huawei Watch D" sver vien 40,9 gramu!) spēj precīzi izmērīt manu asinsspiedienu uz plaukstas locītavas, tāpēc vienu pēc otra vienādos apstākļos veicu mērījumus gan ar "Huawei Watch D", gan ar asinsspiediena mērītāju uz augšdelma. Sistoliskais spiediens (augšējais rādītājs, kas parāda spiedienu sirds saraušanās brīdī) atšķiras par 3 mmHg, distoliskais spiediens (vidējais rādītājs, kas parāda asinsvadu sieniņu pretestību pirmajam rādītājam) atšķiras par 8 mmHg, bet pulss ir identisks abās ierīcēs. Secinājumus izdariet paši! Tiesa, kā uzsver ražotājs, – lai arī pulkstenis asinsspiedienu mēra ar ļoti lielu precizitāti, tas nav medicīniska ierīce.

Līdztekus asinsspiediena mērīšanai "Huawei Watch D" piedāvā vēl vienu gana specifisku mērījumu – elektrokardiogrammu (EKG) jeb sirds elektriskās aktivitātes grafisku attainojumu, kas sniedz informāciju par sirds muskuļa stāvokli un darbību, sinusa ritmu un priekškambaru fibrilāciju (saraušanos). Šo funkciju nodrošina "Huawei TruSeen™ 5.0+" tehnoloģija – tie ir gredzenveidā izkārtoti astoņi fotoelektriski sensori, kas, protams, nav līdzvērtīgi ārstniecības iestādēs pieejamajām digitālajām EKG ierīcēm, bet var kalpot par signālu par iespējamajiem sirdsdarbības ritma traucējumiem un nepieciešamību pēc tālākiem izmeklējumiem.

Kas vēl? SpO2 jeb asins skābekļa piesātinājuma monitorings, kas ir vitāli svarīgs rādītājs. Ja organisma šūnas nesaņem pietiekami daudz skābekļa, pirmie simptomi ir nogurums, miegainība, enerģijas trūkums, kognitīvi traucējumi un atmiņas problēmas, taču ilgstoša hipoksija (skābekļa trūkums) var rezultēties arī smadzeņu, sirds un citu iekšējo orgānu darbības traucējumos un pat bojājumos. Kā rodas hipoksija? Ilgstošas fiziskas un garīgas slodzes apstākļos, kalnos, kur ir retināts gaiss, kā arī elpošanas sistēmas slimību (astma) un asinsrites problēmu gadījumā vai, piemēram, nonākot organismā tvana gāzei. "Huawei Watch D" reāllaikā uzrauga skābekļa piesātinājuma līmeni asinīs un brīdina, ja tas ir par zemu.

Kas ir ne tik bieži sastopama iespēja – ādas temperatūras mērīšana. Tiesa, tas nav termometrs, kas mēra ķermeņa temperatūru, bet gan mehānisms, kas monitorē termoregulāciju. Sēdoša darba darītājiem ādas temperatūra ir zemāka, jo muskuļi netiek nodarbināti un tiem nepieplūst asinis, savukārt sportojot temperatūra palielinās, turklāt ādas temperatūra svārstās diennakts laikā un atšķiras dažādās ķermeņa vietās (vēlreiz – nejaukt ar ķermeņa temperatūru, kas optimāli ir ~36,90C). Augšējo ekstremitāšu istabas temperatūrā ir 30 °C – 32 °C, bet apakšējo ekstremitāšu pēdām temperatūra ir aptuveni 26 °C – 28 °C.

Protams, miega monitorēšana ar "Huawei TruSleep 2.0TM" tehnoloģiju, kas detalizēti fiksē visas miega fāzes, spēj automātiski noteikt lietotāja optimālo laiku, lai aizmigtu un pamostos, un sniegt visaptverošu miega kvalitātes analīzi un ieteikumus. "Huawei Watch D" ir aprīkots arī stresa uzraudzības tehnoloģiju "Huawei TruRelaxTM" – 24/7 stresa izsekošanas algoritmu, kas var kontrolēt lietotāja stresa līmeni un, kad tas ir pārāk augsts, atgādina, ka ir jāatslābinās un, piemēram, jāveic viedpulkstenī iebūvētie elpošanas vingrinājumi.

Visbeidzot – "Huawei Watch D" ir aprīkots ar vairāk nekā 70 dažādiem treniņu režīmiem (gan iekštelpu sporta veidi, gan āra, kurus var ierakstīt ar iebūvēto GPS sensoru) un atsevišķi izdalīti 13 skriešanas treniņu veidi. Pulkstenim ir IP68 līmeņa aizsardzība pret ūdens šļakatām un putekļiem – tas nozīmē, ka peldēt ar to un dušā iet labāk nevajadzētu, taču nav jāuztraucas, ka tas sabojāsies, piemēram, sirsnīgi mazgājot traukus. Visas funkcijas nodrošina ultra jaudīga baterija, kas ar vienu uzlādi spēj septiņas dienas darboties 24/7 viedajā veselības rādītāju monitoringa režīmā.

Secinājums izskaņā – lai uzturētu normā visas raksta sākumā minētās sirds un asinsvadu sistēmas veselības pazīmes, glābiņš nebūs vis kāda brīnumtablete, kā mums labpatiktos, vai viens pats viedpulkstenis, bet gan mazāk treknu un saldu ēdienu un vairāk kustību. Un tas nebūt nenozīmē atteikties pilnīgi no visa un sākt skriet pusmaratonus, bet gan ikdienā pieturēties pie 80:20 principa, proti, 80% ievērot veselīga dzīvesveida un uztura pamatprincipus, bet 20% – ļauties mazāk veselīgajām, bet tik ļoti patīkamajām vājībām.

Cik daudz kustību ir nepieciešams, lai uzturētu sirds un asinsvadu veselību normas robežās? PVO rekomendācija pieaugušajiem ir vidējas intensitātes aerobas fiziskās aktivitātes vismaz 150-300 minūtes vai vismaz 75-150 minūtes augstas intensitātes aerobās fiziskās aktivitātes nedēļā, bet papildu ieguvumus veselībai sniedz muskuļus stiprinošu fizisko aktivitāšu vidējā vai augstā intensitātē veikšana galvenajām muskuļu grupām vismaz divas dienas nedēļā. Kā izmērīt slodzes līmeni, pēc šī raksta izlasīšanas vajadzētu būt skaidram. Un vēlreiz – "Huawei Watch D" nav medicīniska ierīce, tāpēc jebkādu veselības sūdzību gadījumā ir jādodas pie ārsta!