Vienpadsmitā izlozētā automašīna aizceļo uz Vecumniekiem

Šogad loterijas galveno balvu "Škoda Kamiq" laimēja Vecumnieku iedzīvotāja Ramona, kura jau pirms diviem gadiem izlozē veiksmīgi ieguva "Mego" dāvanu karti. Kopumā viņa izlozei piereģistrēja 41 pirkuma čeku. Kā papildinājumu šī gada laimestam "Green Motors" Ramonai uzdāvināja ekoloģisku, no pārstrādātām PET pudelēm izgatavotu somu iepirkumiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

9. decembrī "Green Motors" salona telpās pulcējās lielākās mazumtirgotāju sabiedrības SIA "Baltstor", veikalu tīklu "Mego" un "Vesko" preču zīmolu un loterijas sadarbības partneri. "Šajā dienā Ramonai svinīgi pasniedza loterijas galveno laimestu – "Škoda Kamiq" atslēgas," informē veikalu tīkla mārketinga vadītājs Aleksandrs Afanasjevs.

"Šogad pirms tik dvēselīgiem svētkiem – Ziemassvēkiem – kā vēl nekad priecājos par balvas saņēmēju. Tā ir iespēja pateikt paldies par to, ka Ramona iepērkas mūsu veikalā," norāda "Baltstor" pārstavē Indra Granateka.



Ramona stāsta, ka loterijā nolēma piedalīties, jo tikai "Mego" veikalā iespējams iegādāties viņas bērnu iecienītāko "Cido" sulu. Šī iemesla dēļ viņa parasti turpat arī nopērk pārtikas produktus un ikdienai nepieciešamās preces. Ramona regulāri seko līdzi "Mego" loterijām, un arī šogad viņa nolēma piedalīties un izmēģināt veiksmi izlozē.

"Šī nebija pirmā reize, kad piedalījos loterijā, jo jau ilgu laiku esmu "Mego" pastāvīgā kliente. Veikalā pirktie pārtikas produkti ir tie, ko parasti lietojam ikdienā, tādēļ tas neradīja papildus slogu budžetam. Kad uzzināju, ka esmu laimējusi, sajūtas bija neaprakstāmas. Tas bija tiešām liels prieks un pārsteigums. Esmu laimīga – būs iespēja izbraukāt Latvijas skaistākās vietas!" savu prieku neslēpj Ramona.

"Neatkarīgi no laika, kurā dzīvojam, cilvēki uzticas veiksmei, tāpēc turpinām rīkot loterijas un ticēt, ka veiksme laimestu uzvarētājus izvēlas ļoti pareizi. Turklāt pats dāvāšanas process dara gandarījumu arī mums, jo zinām, ka tā tik daudziem cilvēkiem esam palīdzējuši kļūt priecīgākiem," skaidro Granateka.

"HKScan" pārdošanas vadītājs Artūrs Zaharevičs pauž, ka noteikti turpinās sadarbību ar "Mego" veikaliem.

Savukārt Juris Zvīnis stāsta, ka uzņēmums "Fazer" piedalās "Mego" rīkotajās loterijās jau no pašiem pirmsākumiem. "Patīk tas, ka savu produkciju loterijas norises laikā varam parādīt plašāk," skaidro Zvīnis.

"Mēs noteikti esam priecīgi sadarboties ar "Mego". Šis mūsu sadarbības otrais gads, un tas noteikti nav pēdējais," norāda "Green Motors" izpilddirektors Andris Sivickis

"Lai labi ripo!" Ramonai novēl gaļas nams "Ādaži" tirdzniecības direktors Raivis Balodis.

Tikmēr "Konig" lielo klientu vadītāja Aļona Larionova uzskata, ka loterija ir labs veids kā iepazīstināt pircējus ar jauniem produktiem, jo bieži pirkums tiek veikts ziņkārības dēļ. Tas ir labs iemesls pamēģināt kaut ko jaunu, paeksperimentēt, paplašināt ēdienkarti un pārsteigt sevi un savus tuviniekus.

"Baltstor" veikalu tīklu rudens loterija norisinājās no šī gada 6. septembra līdz 28. novembrim. Kopējais balvu fonds sastādīja 28 tūkstošus eiro. Tika izspēlētas 50 "Mēness aptieka" dāvanu kartes, 50 dāvanu kartes 50 eiro vērtībā no "Gotika auto" un 100 "Mego" dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. Un, protams, galvenā balva – automašīna "Škoda Kamiq" no "Green Motors".

Veikalu tīkla mārketinga vadītājs Aleksandrs Afanasjevs atklāj, ka jau tiek plānota vasaras loterija. Aleksandrs neslēpj, ka galvenā balva, kā ierasts, būs automašīna "Škoda Kamiq".

Veikalu tīkls "Mego" ir vietējā kapitāla uzņēmums, kas Latvijā darbojas 20 gadus. Tīklā ir 90 veikalu ar zīmolu "Mego".

SIA "Baltstor" ir Latvijas lielākā mazumtirgotāju sabiedrība, apvienojot 95 juridiskas personas, kas darbojas vairāk nekā 400 mazumtirdzniecības vietās visā valstī. "Baltstor" kā vadības sistēma visiem tās dalībniekiem nodrošina labākos IT risinājumus, vienotu struktūru un kopīgus iepirkumu principus, kā arī nodrošina efektīvu mārketinga procesu vadību.

"Baltstor" novēl, lai visiem gaišs un prieka pilns šis svētku gaidīšanas laiks!

MEGO – tavs tuvākais veikals jau teju 20 gadus!