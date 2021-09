Sapņojat par ekskluzīvām un neaizmirstamām brīvdienām? Vietā, kur elegance satiekas ar autentiskumu, kur neskarta daba pārsteidz ar savu krāšņumu, tur, kur apstājas laiks un iespējams izbaudīt mirkli.

Vai tas izklausās pēc pasakas?

Mēs vēlamies pastāstīt par Beldibi pērli – 5 zvaigžņu viesnīcu Rixos Beldibi.

Viesnīca "Rixos Beldibi" 5* atrodas pludmalē, tikai 25 kilometrus no Antālijas centra, tā ir gleznainas dabas ieskauta un no numuriem paveras burvīgs skats uz jūru, dārzu vai kalniem. "Rixos Beldibi" ir ideālā harmonijā ar apkārtējo vidi. Mūsdienīgi numuri un satriecošs skats uz jūru vai ainavisko apkārtni ir viens no nesteidzīgas atpūtas priekšnoteikumiem.

Atpūtieties un uzkrājiet spēkus vienā no lielākajiem SPA centriem Ajana reģionā. Plašs ekskluzīvu SPA procedūru klāsts palīdzēs izbaudīt neaizmirstamu atmosfēru un atpūtu, savukārt bērni varēs darboties "Rixy" bērnu klubā.

Septiņas pieturas gardēžiem un pieci bāri apmierinās jebkura gurmāna garšas kārpiņās. Apmeklējiet izsmalcināto "A'la carte" restorānu "Mermaid", kurā tiek pasniegtas izcilas jūras veltes, vai BBQ restorānu, kurā tiek piedāvātas delikateses un tradicionālie turku kebabi. Par papildu samaksu iespējams pusdienot itāļu restorānā "La Rosetta" vai franču restorānā "Sparx". Pieejams arī pludmales bārs, vitamīnu bārs, īru krogs un atpūtas bārs "Rixos".

Ekskluzīvā sporta klubā profesionālu treneru nodarbībās iespējams sevi uzturēt formā arī atvaļinājumā. Tie, kuri vēlas paplašināt savu brīvdienu redzesloku noteikti izbaudīs aizraujošos dabas un kultūras dārgumus: sākot no piedzīvojumu pilnām pastaigām pa Tauru kalnu takām un beidzot ar UNESCO Pasaules mantojuma vietu apmeklēšanu.

Vai šīs uzbur pasakainu brīvdienu sajūtu?

Tādas var nodrošināt TUI Baltics, kas ir "Rixos Beldibi" 5* ekskluzīvais pārstāvis Baltijā, tūroperators, kas ir līderis tūrisma jomā un piedāvā gan ekskluzīvas viesnīcas, gan labākās cenas, gan nevainojamu servisu. TUI Baltics pārstāvniecības atrodas Tallinā, Rīgā un Viļņā. Tas ļauj jebkuras Baltijas valsts ceļotājiem atrast sev piemērotāko piedāvājumu un galamērķi.