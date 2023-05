Viljandi Tradicionālās mūzikas festivāls Igaunijā šogad svin 30. dzimšanas dienu

Viljandi Tradicionālās mūzikas festivāls šogad norisināsies 27.–30. jūlijā, un, tā kā svinama 30. gadskārta, notikumam par godu piešķirts nosaukums "Lai skan!". Uz skatuves koncertēs 11 ārvalstu mākslinieki, daži Igaunijas un ārvalstu mūziķu kopīgie sastāvi un 36 Igaunijas izpildītāji. Pasākumā vairāk nekā 70 koncertos uzstāsies ne vien Igaunijas izpildītāji, bet arī mākslinieki no Gruzijas, Īrijas, Anglijas, Izraēlas, Kanādas, Grieķijas, Latvijas, Mali, Polijas, Zviedrijas, Slovākijas, Somijas, Dānijas, Tibetas un Ungārijas. Jaunums ir tas, ka ieplānotas vairākas papildu uzstāšanās vietas.

Šogad Viljandi Tradicionālās mūzikas festivālā galvenajā lomā būs pats festivāls. 30 reizes sākt visu no jauna – ar prieku apvienot tradīcijas, mūziku un cilvēkus tik pacilājošā kopībā, ka ar festivālā saņemto starojumu pietiek visam gadam, līdz nākamā gada jūlija beigām, – tas ir bijis spēcīgs un īpaši iedvesmojošs ceļojums.

"Četrās dienās uz deviņām skatuvēm redzamā programma, kā jau apaļā gadadienā pienākas, būs kā krāsains un daudzveidīgs uzvedums, aizraujot gan tos apmeklētājus, kuriem prieku sagādā ballēšanās, gan tos, kuriem tīk iedziļināšanās. Šogad būs iespēja redzēt ļoti talantīgus ārzemju izpildītājus, piemēram, Le Diable à Cinq no Kanādas, Djely Tapa no Mali, El Khat no Izraēlas, un neskaitāmus Igaunijas māksliniekus. Zīmīgi ir arī tas, ka ekskluzīvu "comeback" veiks kādreizējie skatītāju favorīti Vägilased un Paabel," par festivāla programmu teic vadītājs Tarmo Normā.

Papildus atzītām grupām, kā "rad.Attack!", "Untsakad", "Angus", un dziedātājai Mari Kalkunai programmā iekļauti jaunpienācēji – Republikas Muzikanta titulu ieguvušais Kerts Krisbans un grupas "EHALE", "Lõõtsanøøbid" un "Fylgja". "Vēlos akcentēt, ka jubilejai par godu izveidots īpašs koncerts "Folk 30" un notiks komponista Perta Ūsberga skaņdarba "Regiväli" atskaņojums baptistu baznīcā," piebilst Tarmo Normā.

Pēc festivāla vadītāja Ando Kiviberga teiktā, Viljandi Tradicionālās mūzikas festivāls, kas tiek rīkots jau 30. reizi, atklāj visu to, ko Igaunija ir spējusi uzkrāt šajos 30 gados, un mēs varam sagaidīt bezgala priecīgas atkalredzēšanās un aizraujošus pirmatklājumus. "Esam nolēmuši pamatprogrammu izrādīt Viljandi estrādē – vietā, kur 1993. gada 15. maijā aizsākās mūsu svētku stāsts. Estrāde neaizstās nevienu no iepriekšējo gadu pasākuma norises vietām, bet gan papildinās tās, un tāpēc Viljandi Tradicionālās mūzikas festivāla jubilejas noskaņās piepildītā programma būs vēl bagātāka nekā ierasts. Svētki solās būt kā pirmsākumos," stāsta Ando Kivibergs.

Uz pasākumu varēs iegādāties festivāla pasi, kas folkmūzikas cienītājiem dos iespēju ērtāk pārvietoties no viena koncerta uz otru. Viljandi Tradicionālās mūzikas festivāla visa veida pases ir pieejamas ierobežotā daudzumā. Ja vietu skaits atļaus, festivāla laikā būs pārdošanā vakara biļetes, kas dos iespēju apmeklēt visus koncertus biļetē norādītajā vakarā no pulksten 21.00 līdz pat programmas dienas beigām. Arī šoreiz festivāla apmeklētājiem ir iespēja nakšņot telšu zonā.

Tradicionālās mūzikas festivāls, kas katru gadu jūlijā notiek Igaunijā, Viljandi senajos pilskalnos un pilsētas centrā, ir spilgtākā īpašā domāšanas veida izpausme, kas sāka izplatīties pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā. Tiek novērtētas un godā celtas tradīcijas un reģionālā identitāte, cenšoties gadsimtiem un tūkstošgadēm uzkrātās garīgās vērtības salāgot ar mūsdienu dzīvesveidu, lai tradīcijas pastāvētu, tādējādi stiprinot mūsu nacionālo atšķirību un muzikālo izpausmi. Viljandi Tradicionālās mūzikas festivāla apmeklētājs ir dzīvespriecīgs, par apkārtējiem un sevi domājošs cilvēks, kas spēj mīlēt un iedziļināties, kas ir jauneklīgs un laimīgs. Tāds ir arī festivāla gars! Gadu gaitā Viljandi Tradicionālās mūzikas festivāls kļuvis par vienu no lielākajiem šāda veida festivāliem Baltijas un Ziemeļvalstīs. Gaidām jūs baudīt dabas tuvumu un ļoti labu mūziku Igaunijas skaistākajā mazpilsētā! Lai skan!

Drīzumā tiks izziņota arī autordziesmu skatuve, "afterparty", darbnīcas un vairākas papildu un īpašās programmas.

Viljandi Tradicionālās mūzikas festivāls norisināsies no 27.–30. jūlijam.

Četras dienas

Četras brīvdabas skatuves

Četras iekštelpu skatuves

vairāk nekā 75 koncerti

+ papildu programma (muzicēšanas, dejošanas un dziedāšanas darbnīcas)

50 mākslinieki no visas pasaules

200 brīvprātīgo

20 000 apmeklētāju

Papildu informācija par programmu un biļetēm atrodama šeit: viljandifolk.ee