Viņa tikai pamēģināja... un nometa 30 kilogramus

Ilga Gudrika no Rēzeknes bija atstājusi novārtā rūpes par sevi un iedzīvojās 30 liekos kilogramos, kā arī apātijā pret dzīvi. Viņa domāja, ka Stokholmas diēta ir mārketinga triks, tāpēc nolēma pamēģināt tikai dažas dienas. Šodien viņa sver par 30 kilogramiem mazāk un aiz laimes staro. Izlasi viņas iedvesmas stāstu un uzzini, kas jādara, lai arī tu un tava dzīve kļūtu vieglāka!

Ilga, pastāsti mums, kā tev gāja iepriekšējos mēģinājumiem notievēt!

Lielas pieredzes ar tievēšanu man nav, jo nekas no piedāvājumiem iepriekš neuzrunāja. Kaut kad biju mēģinājusi neēst pēc pulksten sešiem, bet ilgtermiņā man tas bija par grūtu.

Kāpēc vispār pieņēmi lēmumu, ka jāmet nost svars?

Man nepatika tas, ko redzēju spogulī, un vēl vairāk tas, kā jutos ar liekajiem kilogramiem – smaga un nevarīga. Pieņēmu lēmumu uzlabot savu dzīvi, un pirmais solis pretī tam bija notievēšana.

Kāpēc tieši "StokholmDiet.com"?

Visi runā par Stokholmas diētu! Es biju dzirdējusi daudz laba, bet iekšā bija neticība, ka tas viss notiek pa īstam. Tad pati savām acīm ieraudzīju cilvēku, kurš, pateicoties Stokholmas diētai, bija kļuvis divreiz slaidāks un arī divreiz jaunāks (smejas). Nolēmu pamēģināt "uz savas ādas", jo zaudēt jau nebija ko. Patika ideja, ka manā vietā viss ir izdomāts un man atliek tikai sekot ieteikumiem.

Kā notika diētas ievērošana?

Es aizpildīju bezmaksas testu un jau tajā brīdī sapratu, ka ar mani strādās īsti profesionāļi. Es tiku izjautāta par saviem ēšanas paradumiem, pašsajūtu, veselības stāvokli un aktivitātes līmeni, mērķi un kas garšo, kas nē. Tad jau pēc brīža e-pastā saņēmu tieši man sagatavotu uztura plānu, un atlika vien sākt to ievērot. Sākumā ļoti strikti turējos pie visiem norādījumiem un jau pirmajā nedēļā nometu piecus kilogramus. Tad sapratu, ka šī metode tiešām strādā, un es to mierīgu varu! Vēlāk jau pieļāvu visādas atkāpes no plāna, bet svars tāpat turpināja kristies. Svētkos vispār ēdu, cik lien (smejas). Šādā te vieglā ceļā es iemācījos ēst pareizi un nometu veselus 30 (!!!) kilogramus. Tagad es lidoju, nevis staigāju! Man vairs nesāp potītes un kunģis, es mazāk svīstu un mans miegs ir kvalitatīvāks. Dzīvesprieks un mīlestība pret sevi ir atgriezušies ar uzviju, un es ne par ko vairs nevēlos dzīvot ar lieko svaru! Esmu laimīga, ka toreiz pamēģināju Stokholmas diētu.

Ko tu ieteiktu citiem cilvēkiem, kuri arī vēlas notievēt?

Ja vien es varētu jums nodot to fantastisko sajūtu, kā ir dzīvot bez liekā svara... Bet es varu nomotivēt, ka, redziet, man tas ir izdevies un esmu laimīga! Tātad to variet arī jūs! Vienkārši pamēģiniet tagad un ātrie rezultāti runās paši par sevi.

