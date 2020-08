Visjaunākās 'Dyson' tehnoloģijas rūpīgai matu kopšanai – šo ierīci mājās vēlēsies ikkatrs

Britu preču zīmes "Dyson" inovācijas konsekventi un likumsakarīgi maina mūsu skatījumu uz ikdienas dzīvi – patlaban "Dyson" bezvadu putekļu sūcēji, ierīces veselīgai matu kopšanai un daudzfunkcionālas gaisa attīrīšanas ierīces sadzīves tehnoloģiju tirgos ieņem visai nozīmīgu vietu. Kompānijas stratēģija – atklāt sadzīves tehnoloģiju trūkumus, izprast to iemeslus un tehnoloģijas atklāt no jauna, novēršot vājās vietas, – ļāva sasniegt ievērības cienīgus rezultātus. Nākotnes inženiertehnikas attīstītāji investē ne vien jaunās pētījumu laboratorijās, bet arī visaptverošā izglītošanā. Tās svarīgākais mērķis ir apvienot zinātni, nevainojamu dizainu, nākotnes tehnoloģijas un maksimālu komfortu ikdienas dzīvē. Šodien kompānija no viena cilvēka, tās dibinātāja un vairāk nekā 500 atklājumu autora, inženierijas novatora Džeimsa Daisona (James Dyson) ir izaugusi līdz tūkstotim inženieru un zinātnieku, kas strādā visā pasaulē, bet "Dyson" produkti plaši tiek lietoti jau vairāk nekā 65 pasaules valstīs.

Jaunākais "Dyson" produkts – septiņus gadus izstrādāta matu kopšanas inovācija "Dyson CorraleTM", kas turpina virzību uz veselīgu matu kopšanu. Iesaistīšanās vienā no bīstamākajiem – matu taisnošanas ierīču – darbības laukiem nebija vienkārša. Ja matu žāvētājs "Dyson SupersonicTM" un ieveidošanas ierīce "Dyson AirwrapTM", samazinot karstumu, varēja izmantot gaisa cirkulācijas iedarbību, tad matu taisnotājiem atlika tikai... karstums. Galvenās "Dyson CorraleTM" raksturojošās iezīmes – tirgū pirmās elastīgās taisnošanas plāksnes, mazāks karstums un bezvadu risinājums. Lai skaistumu varētu nodrošināt jebkur un jebkad!

Gadu desmitiem matu taisnošanas tehnoloģija nemainījās – dažādi ražotāji konkurēja ar taisnotāju plākšņu pārklājuma īpašībām, garumu, platumu, sakaršanas ātrumu un temperatūras režīmiem, tomēr aizmirstot vissvarīgāko – matu veselību. Ekstremāls karstums un nevienmērīgs tā sadalījums matu šķipsnā ir matu taisnotāju konstruktīvas kļūdas, kas tiek atkārtotas un atkārtotas. Kamēr tirgus konkurenti koncentrējās uz digitāliem ekrāniem un ieviesa dizaina jauninājumus, "Dyson" inženieri ilgus gadus noslēdzās laboratorijās. Vispirms viņi radīja jaunas matu testēšanas metodes un izpētīja simtiem jūdžu dažāda tipa dabisku matu. Tikai tad, kad bija izpratuši mata dabu un matu taisnotāju nodarītā kaitējuma faktorus, viņi sāka attīstīt inovatīvu ideju. Pēc 3690 prototipiem dienas gaismu ieraudzīja matu taisnošanas ierīce "Dyson CorraleTM".

Mazāk karstuma, vienmērīga matu nostiepšana

Ar lozungu "Bez jebkādiem stila kompromisiem!" "Dyson CorraleTM" izstrādātāji vispirms samazināja karstumu. Tad viņi saprata, ka, pateicoties mazākam karstumam, tiek aizsargāti mati, taču tiek zaudēta iespēja radīt precīzu frizūru dizainu. Tieši tāpēc par galveno uzdevumu kļuva maksimāla ierīces efektivitātes saglabāšana pie mazākas temperatūras. Uzmanība fokusējās uz matu nostiepšanas faktoru.

Paskaidrosim vienkārši – lai mainītu mata formu, to nepieciešams ne tikai karsēt, bet arī nostiept. Ja mati taisnotājā sadalās nevienmērīgi, tad daļa no tiem tiek nostiepti, daļa – nē. Tāpēc jaunākais "Dyson" matu kopšanas tehnoloģiju saimes loceklis profesionālo salonu un skaistuma kopēju mājās iesoļo ar atklājumu, kas ir palīdzējis atrisināt būtisku parasto matu taisnotāju problēmu – cietu taisnotāju plākšņu izmantošanu, jo tieši tas izraisīja nevienmērīgu šķipsnas sadalīšanu.

Elastīgu plākšņu ieviešana matu taisnošanas vēsturē pēc būtības maina skaistumkopšanas rituāla tradīciju – "Dyson CorraleTM" plāksnes apņem un koncentrē visus sprogas matus iedarbības zonā. Saspiežot matus ar parasto taisnotāju, daļa matu tiek saspiesti, daļa izklājas. Tāpēc uz vienām un tām pašām šķipsnām kaitīgais karstums iedarbojas vairākas reizes, lai tiktu sasniegts vēlamais rezultāts. "Dyson CorraleTM" elastīgās plāksnes nodrošina, ka ovālā šķipsnā koncentrētos matus ietekmē vienādi stiepes spēki, tāpēc pietiek vien dažu pieskārienu, lai frizūra iegūtu vēlamo formu.

Turklāt, koncentrējot šķipsnu starp elastīgām plāksnēm, neviens mats netiek sakarsēts līdz plākšņu temperatūrai, jo vidū esošie mati atdzesē tos, kas atrodas apkārt, – matu temperatūra visu laiku ir par 6,6 °C zemāka nekā plākšņu. Elastīgās magnija un vara sakausējuma plāksnes ļauj nodrošināt maksimālu šķipsnas kontroli un sadalīt nostiepšanas spēku vienmērīgi. Ar parasto taisnotāju saspiesti mati starp plāksnēm sadalās ļoti plānā slānī, tāpēc tos ietekmē karstums, neatgriezeniski sabojājot.

Bezvadu tehnoloģija ērtiem skaistumkopšanas rituāliem

Tāpat kā agrākās "Dyson" matu kopšanas ierīces, arī "Dyson CorraleTM" izceļas ar viedo temperatūras vadību – sensoru sistēma fiksē plākšņu temperatūru 100 reizes sekundē un neļauj tai pacelties augstāk par iestatīto līmeni. Iespējami trīs karstuma režīmi: 165 °C, 185 °C un 210 °C. Tomēr pat visintensīvākā karsēšana matiem kaitē par 50 % mazāk, salīdzinot ar tirgū ierastajiem produktiem (testi veikti "Dyson" laboratorijās, mērot mata stiprības izmaiņas un ņemot vērā taisnu / elastīgu plākšņu lietošanu).

Vēl viens labs jaunums "Dyson CorraleTM" lietotājiem – četru šūnu litija jonu akumulators, kas nodrošina patīkamu bezvadu ierīces lietošanu. Turpmāk vairs nevajadzēs pielāgoties elektrības kontaktligzdu infrastruktūrai – to, kurā vietā ieveidot matus, izlemsiet jūs! Matu taisnotāju vienkārši lietot pat automašīnā, pa ceļam uz tikšanos vai arī pludmalē, sakārtojot savus matus pēc peldes. 100 % uzlādēts akumulators ierīci ļaus lietot 30 minūtes. Lai ierīci lietotu ilgāk, tikai jāpievieno brīnišķīgais magnētiskais 360° leņķī stiprināmais lādētājs (vada garums – no 2,2 līdz 2,7 m), un jālieto ierīce hibrīdas uzlādes režīmā. Uzlādēšanas laiks – 40 minūtes (90 %) vai 70 minūtes (100 %). Akumulatora uzlādes līmenis, kā arī temperatūras režīms un uzlādes piktogramma redzama OLED ekrānā. Kopā ar "Dyson CorraleTM" patērētājs saņems arī stilīgu minimālisma dizaina uzlādes un uzglabāšanas staciju, kurā droši var glabāt pat karstu ierīci. Ja ierīce 10 minūtes netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.

Viena no patīkamākajām ziņām – "Dyson CorraleTM" nebaidās ne no kā, jo kompānijas tradīcija testēt savu izstrādājumu izturību pret triecieniem, krītot uz dažādiem segumiem no liela augstuma, augsta spiediena iedarbību, ekstremāli intensīvu lietošanu un citām likstām, ir izmantota, pārbaudot arī jauno produktu. Tāpēc varat būt mierīgi un savu "Dyson CorraleTM" vadāt līdzi, kur vien vēlaties. Bezvadu ierīce, ievietota ērtā karstumizturīgā futrālī, ietilps jebkurā rokas somiņā. Matu taisnotāju varēsiet ielikt arī lidmašīnas rokas bagāžā, jo tā izstrādātāji ir parūpējušies par speciālu lidojuma režīma aizslēgu, kas neļauj izraisīt traucējumus lidojuma laikā.

Matu taisnošanas un ielokošanas noteikumi

Inovācijas izstrādātāji informē: ierīci "Dyson CorraleTM", tieši tāpat kā jebkuru citu matu taisnotāju, var lietot tikai tad, kad mati pilnīgi izžuvuši. Mitrs mats ir vieglāk ievainojams, tāpēc jebkura karstuma iedarbība ir kaitīga. Lietojot "Dyson CorraleTM", matus var ne tikai taisnot, bet arī sacirtot vai izveidot viegli viļņainus – viss ir atkarīgs no lietošanas veida. Dažādi temperatūras režīmi ļauj ierīci lietot visu tipu un garumu matiem. Pirms taisnošanas vai ielokošanas matus ieteicams izsukāt. Jo plānāku šķipsnu saņemsiet taisnotājā, jo mazāk reižu to vajadzēs veidot, līdz tiks iegūts vēlamais rezultāts. Minerāla turmalīna aplikācija aizsargās matus no statiskā lādiņa, bet speciālas aizsargājošas josliņas garantēs, ka plākšņu siltumu nejutīs ne rokas, ne galvas āda, jo siltums paredzēts tikai matiem.

Nekādu vadu. Mazāk karstuma. Vairāk nepārspējama skaistuma. "Dyson CorraleTM" – kad sievišķība, valdzinājums un veselība sader ar pārsteidzošām tehnoloģijām.

