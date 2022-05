'VMware' saviem partneriem rīkos trīs dienu tehnoloģiju fiestu

"Vmware", viens no pasaules ietekmīgākajiem informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem, turpina partneru izglītošanas tradīciju un aicina uz attālinātu trīs dienu konferenci "EMPOWER Online 2022". Eiropā pasākums notiks 17.–19. maijā. Piedalīšanās tajā – bez maksas.

Galvenais pasākuma vēstījums – visi varam iegūt, kļūstot par mākoņu ekosistēmas daļu, tāpēc tieši mākoņtehnoloģijas kļūs par pasākuma galveno tēmu. Daudz uzmanības tiks veltīts arī modernajām lietotnēm, attālinātam darbam, drošības risinājumiem.

No citiem līdzīga rakstura pasākumiem "EMPOWER Online 2022" atšķiras ar to, ka dalībnieki ne tikai klausās ziņojumus, bet arī piedalās praktiskās mācībās. Tā ir iespēja mācīties tieši no visaugstākā līmeņa "VMware" un citu uzņēmumu profesionāļiem, uzdot viņiem jautājumus.

Pēc organizatoru teiktā, pasākumā tiks prezentētas svarīgākās IT tirgus aktualitātes, "VMware" jaunumi, sniegtas praktiskas konsultācijas par visām risinājumu īstenošanas fāzēm, sākot no mārketinga līdz instalēšanai un atbalstam. Šādā veidā "VMware" partneriem un to klientiem tiek mēģināts sniegt konkurences priekšrocības strauji mainīgajā tirgū. Notiks sesijas tehniķiem, tirgvedības, klientu apkalpošanas un pārdošanas speciālistiem.

Plašāka informācija – EMPOWER Online 2022 tīmekļa vietnē.