'WomanLog': Mākslīgais intelekts prognozē mēnešreizes un auglību

Sievietes veselība iet roku rokā ar viņas labsajūtu, gan emocionālo, gan fizisko, tāpēc būtiski apzināt un izprast iemeslus, kas to ietekmē, lai spētu tos labāk kontrolēt un gudri izmantot savā labā. Mūsdienās vērtīgs palīgs ir modernās tehnoloģijas un dažādi digitālie risinājumi, kam uzticēt rūpes par savu veselību, lai paši (-as) bez raizēm varētu nodoties dzīves baudīšanai.

Dzīve bez viedajiem palīgiem nu jau īsti vairs nav iedomājama – sākot ar viedpulksteņiem ikdienas kustību monitorēšanai un viedajiem svariem, kuri izmēra ķermeņa sastāvu un iesaka piemērotāko uzturu un aktivitātes, un beidzot ar putekļu sūcējiem-robotiem, "pašgatavojošām" plītīm vai pat viedo māju. Modernās tehnoloģijas ne vien atvieglo mūsu ikdienu, ietaupa laiku un nereti burtiski domā un dara mūsu vietā, bet arī gādā par mūsu veselību. Jo sevišķi mūsdienu dinamiskajā dzīves ritmā, kad daudzo pienākumu dunā tik bieži piemirstam par pašu svarīgāko – sevi.

Tiesa, sievietes veselība nav skatāma atsevišķi no viņas reproduktīvās veselības, kas tiešā veidā ietekmē gan garastāvokli, gan fizisko pašsajūtu, tāpēc uzmanība visupirms ir jāpievērš tieši tai. Kādā veidā? Pirmkārt, pazīstot sevi, savu ķermeni un savus paradumus – neatkarīgi no tā, vai mērķis ir izsargāšanās vai ģimenes pieaugums.

Te neatsverami palīgi ir dažādas mobilās lietotnes, kas paredzētas menstruālā cikla un auglības monitorēšanai un prognozēšanai. Lietotne "WomanLog" ir kas vairāk nekā vienkārši kalendārs, kur atzīmēt "savas īpašās dienas", – tā darbojas kā digitāla dienasgrāmata, kur līdztekus menstruāciju fiksēšanai var atzīmēt arī savu bazālo temperatūru, simptomus, lietotos medikamentus, garastāvokli un datus par dzimumdzīvi. "WomanLog" šo informāciju apkopo, sagrupē grafikos, ko var ērti pārskatīt pa dažādiem periodiem, un izveido prognozi priekšdienām, ka konkrētajā dienā grūtniecība varētu neiestāties vai, gluži pretēji, ļoti ticams, iestāsies.

Kas "WomanLog" atšķir no līdzīgām reproduktīvo veselību monitorējošām lietotnēm? Tās kalendāra izklājumu var ērti pārskatīt pa atsevišķām dienām, redzēt cikla dienu numerāciju un atlikušās dienas līdz mēnešreizēm, kā arī katrā kalendāra dienā operatīvi fiksēt savas sajūtas un fizioloģiskos rādītājus. Turklāt to var izdarīt arī tad, ja iepriekšējā dienā tas aizmirsies. Kopumā iespējams atzīmēt vairāk nekā 100 dažādu simptomu: sākot no gaužām ierastiem, tādiem kā sāpes iegurnī vai piebriedušas krūtis, un beidzot ar ļoti specifiskiem, piemēram, migrēnas aura vai paaugstināts cukura līmenis.

Palielināta ēstgriba? Miegainība? Aizkaitināmība? Izskatās, ka kuru katru brīdi būs klāt mēnešreizes! Piepūties vēders? Sāpes olnīcās? Paaugstināta dzimumtieksme? Te pie vainas būs ovulācija. Turklāt tu vari priekšdienām iestatīt dažādus atgādinājumus: ka rīt sāksies auglīgās dienas, laiks ieņemt kontracepcijas tableti, nomainīt kontracepcijas plāksteri vai izmeklēt krūtis.

Parocīga iespēja ir arī datu sinhronizācija starp vairākām ierīcēm. Piemēram, vairāku kalendāru pievienošana vienā profilā – gadījumā, ja māte vēlas sekot līdzi meitas mēnešreizēm, kas tikai nesen sākušās un pirmajā laikā nereti mēdz būt neregulāras. Tāpat gana praktiska ir iespēja koplietot kalendāru ar savu partneri, lai abi būtu informēti par sievietes reproduktīvo stāvokli un pašsajūtu. Iespējams arīdzan sinhronizēt datus ar "Apple Health" un "Google Fit" lietotnēm. Un tas viss – bez maksas!

Savukārt "WomanLog" maksas versijā pieejams "Inteliģentais asistents", kas piedāvā krietni vien detalizētāku datu analīzi un prognozes. Tas ir mākslīgā intelekta rīks, kas, izmantojot mašīnmācīšanās algoritmu, izveido personalizētu prognožu kalendāru pat ar vairākiem variantiem, kas balstās uz informāciju, ko kalendāra lietotāja ir ievadījusi "WomanLog" lietotnē pēdējos mēnešos. Turklāt sadaļā "Ziņojums savam ārstam" iespējams nodrošināt, ka savā e-pastā saņemsi cikla pārskatu PDF formātā.

"Inteliģentais asistents" arī parāda, kurā menstruālā cikla fāzē tu esi (menstruālajā, folikulārajā, ovulācijas vai luteālajā), un attiecīgi piedāvā atzīmēt procentuāli visbiežāk izplatītos simptomus. Piemēram, folikulārajā fāzē, kas ilgst no pirmās menstruāciju dienas līdz ovulācijai (parasti aptuveni menstruālā cikla 14. dienā), mākslīgais intelekts automātiski piedāvā atzīmēt astoņus simptomus: nemiers (26%), uzbudināmība (24%), muguras sāpes (21%), vāja koncentrēšanās un uzmanība (20%), kakla sāpes (16%), maksts sausums (16%), nieze (16%) un muskuļu/locītavu sāpes (15%).

"Inteliģentais asistents" ļauj arī atzīmēt veikto grūtniecības un ovulācijas testu rezultātus, pievienot asinsspiediena un pulsa mērījumus, garastāvokļa novērtējumu, kā arī – aktivizēt Mēness fāžu kalendāru. "Inteliģentais asistents" nodrošina arī "grūtniecības režīmu" ar iknedēļas ziņojumu ar augļa attēlu un aprakstu. Un tas viss – bez nevienas pašas reklāmas!

"WomanLog" lietotne pielāgojama arī katras lietotājas individuālajai gaumei un garastāvoklim – atkarībā no abonēšanas statusa (bezmaksas vai maksas versija) pieejamas dažādas "ādiņas" ("skins"), kā arī "Dark Mode", kas īpaši patīk jauniešiem. Un – ne mazāk svarīgi – lietotne pieejama vairāk nekā 30 valodās, tostarp arī latviešu.

"Ērti", "vienkārši" un "noderīgi" – šīs ir visbiežāk saņemtās atsauksmes no lietotājām, kuras atzīst, ka "WomanLog" nudien palīdz sekot līdzi savai reproduktīvajai veselībai, kas ir noderīgi gan ikdienā, gan arī pirms vizītes pie ārsta.

Bet tas vēl nav viss! Līdztekus monitorēšanai, analizēšanai un prognozēšanai "WomanLog" pilda arīdzan izglītojošu funkciju. Gan pašā lietotnē, gan mājaslapā pieejams bagātīgs rakstu klāsts par dažādām ar sievietes reproduktīvo veselību saistītām tēmām latviešu, krievu un angļu valodā, kas būs noderīgi gan jaunām meitenēm, kuras tikko sāk kļūt par sievietēm, gan jaunietēm, kuras vēlas savu ķermeni iepazīt vēl labāk, gan sievietēm, kuras plāno grūtniecību, un nobriedušām sievietēm, kuru ķermenis piedzīvo izmaiņas.

"WomanLog" lietotni iespējams lejuplādēt gan "App Store" un "Google Play", gan "AppGallery".