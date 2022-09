Work[IT]: Satiec savu nākamo profesiju vienīgajā IT karjeras pasākumā Latvijā

Šī gada 1. oktobrī RISEBA Arhitektūras un mediju centra H2O telpās (Durbes ielā 4, Rīgā) no pulksten 10.00 līdz 16.00 notiks vienīgais IT karjeras pasākums Latvijā – Work[IT], vienuviet pulcējot nozīmīgākos IT nozares darba devējus un vairāk nekā 1000 darba meklētājus. Pasākumu jau trešo gadu rīko karjeras maiņas skola pieaugušajiem "Riga Coding School", lai parādītu, ka IT nozare ir atvērta ikvienam un nekad nav par vēlu vai par sarežģītu īstenot to kā nākamo soli savā karjerā

Pasākuma mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem atklāt jaunus talantus un risināt darbinieku trūkumu tirgū kopumā. WORK[IT] karjeras dienas ietvaros ikvienam būs iespēja satikt potenciālos darba devējus, rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, saņemt bezmaksas konsultācijas par karjeras maiņu, piedalīties praktiskās darbnīcās un uzklausīt arī citu pieredzes stāstu par pārkvalificēšanos uz IT jomu.

"Bieži nākas dzirdēt, ka cilvēki vēlas sākt strādāt IT jomā, taču trūkst izpratnes par IT nozari kopumā un iespējām tajā. Tāpēc šī gada programmu papildināsim ar diskusijām un izglītojošiem semināriem par to, kā soli pa solim plānot savu karjera maiņu, ar ko jārēķinās pārkvalificēšanās procesā, kā arī – kādas specialitātes ir pieejamas IT nozarē kopumā," komentē Aiga Kalniņa, pasākuma WORK[IT] galvenā organizatore.

Šī gada programmu papildinās Ašās darba intervijas, kas tiek rīkotas sadarbībā ar jauniešu karjeras platformu "Visas iespējas". To ietvaros dalībniekiem būs iespēja īsu interviju veidā satikt dažādu IT uzņēmumu pārstāvjus, kuri atlasīti, balstoties uz īpaši izveidotu algoritma sistēmu, kas ņem vērā gan kandidāta, gan darba devēja vēlmes.

Savukārt digitālās komercijas aģentūras "Magebit" darbnīcā būs iespēja ne tikai uzzināt, bet arī izmēģināt, kā, izmantojot CSS valodu, tiek veidotas pamata tīmekļa animācijas. Ti vadīts pieredzējušais lektors Rihards Ratke – IT eksperts ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi, kas ieguvis stabilu pieredzi vairākās jomās: Frontend, Backend, DevOps un SEO.

Šobrīd dalību pasākumā apstiprinājuši tādi uzņēmumi kā "TietoEvry", "Luminor", SEB, "Magebit", "Eleving Group", "Mitigate", "Evolution Latvia" citi.

Pieteikšanās dalībai ar stendu vai Ašajās intervijās uzņēmumiem vēl aizvien ir atvērta.

Pasākuma programmai var sekot līdzi "Riga Coding School" sociālo tīklu "Facebook" un "LinkedIn" profilos. Pasākums ir bezmaksas, savu dalību iespējams reģistrēt https://work-it.lv/.