xcelsior atklāj Bang&Olufsen ekspozīciju un piedāvās pilnu B&O produktu klāstu

27. aprīlī xcelsior dizaina mājā Berga Bazārā, Elizabetes ielā 83a, tiek atklāta dāņu akustisko sistēmu zīmola Bang & Olufsen ekspozīcija. Noslēgtais sadarbības līgums dizaina studijai xcelsior dod iespēju turpmāk piedāvāt klientiem pilnu Bang & Olufsen produktu klāstu, kas pieejams tikai zīmola monobrenda salonos.

xcelsior salons Berga Bazārā veidots kā mājīga tikšanās vieta dizaina cienītājiem un lietotājiem, kā arī nozares profesionāļiem. Tā dzīvesstila ekspozīcijā prezentēto xcelsior pārstāvēto zīmolu Vitra, Boffi un Flos interjera objektus tagad lieliski papildina arī Bang & Olufsen izsmalcinātā dizaina akustiskie risinājumi.

"xcelsior saviem klientiem piedāvā visaptverošus un individuālus dizaina risinājumus kvalitatīvas vides nodrošināšanai. Lai konkrētam cilvēkam konkrētā telpā un laikā un noteiktā budžeta ietvaros atrastu labāko piedāvājumu, gadu gaitā esam izveidojuši dizaina un interjera zīmolu izlasi, ar kuriem sadarbojamies. Mūs vieno līdzīga izpratne par to, kas ir labs dizains un teicama kvalitāte. Bang & Olufsen ir viens no šiem izcilajiem zīmoliem, kas nozīmīgi papildina mūsu kopējo piedāvājumu. Īpaši simpātiska šķiet viņu pēdējos mēnešos izstrādātā individuālā pieeja, kas ļauj pasūtītājiem izvēlēties arī nestandarta apdares un toņus," stāsta xcelsior dibinātājs un vadošais arhitekts Arturs Martinsons. "Pēc būtības xcelsior dizaina māja ir Bang & Olufsen monobrenda veikals ar pilnu šā zīmola produktu klāstu, taču, atbilstoši mums raksturīgajai kompleksajai pieejai, esam viņu audiovizuālos risinājumus integrējuši mūsu kopējā interjera piedāvājumā. Mēs savos salonos vēlamies ieaicināt dzīvību, veidojot telpu dzīvošanai un dzīviem cilvēkiem. Ikviens ir laipni aicināts pētīt, izmēģināt un izvēlēties to, kas viņam ir piemērots."

Bang &Olufsen

1925. gadā izstrādājot un sērijveidā uzsākot ražot radioaparātu, ko darbināja nevis baterijas, bet elektrība, Pīters Bengs un Svends Olufsens Dānijas laukos aizsāka augstākās klases akustisko iekārtu izstrādātāja un ražotāja Bang & Olufsen stāstu. Jau kopš pirmsākumiem uzņēmuma komanda ne vien spējusi paredzēt, bet pati arī veidojusi mājas dizaina tendences. Viņu vēsturē ierakstīta gan skaņu plašu atskaņotāja izgudrošana, gan ilgmūžīgu un novatorisku skaļruņu tehnoloģiju izstrāde, gan mājas akustiskās iekārtas savienojošas universālas tālvadības pults un skārienjutīgas vadības ierīces radīšana. Vairāki Bang & Olufsen produkti iekļuvuši vadošo mākslas un dizaina muzeju, tostarp MoMA, kolekcijās. No 25 radio un skaļruņu ražotājiem, kas reiz pastāvējuši Dānijā, līdz šai dienai darbojas vienīgi Bang & Olufsen, kurš jau agrīni apjauta laba dizaina pievienoto vērtību. Pat pēc gadsimta šā luksus zīmola novatoriskais gars mūs joprojām mudina mainīt to, kā dzirdam, redzam un jūtam pasauli.

xcelsior

Arhitektūras un dizaina studija xcelsior ir uzņēmums ar 29 gadu vēsturi, ilgāko interjera un industriālā dizaina pieredzi Latvijā un pilnu dizaina piedāvājuma klāstu, kas aptver arhitektūru, interjera dizainu, profesionāļu konsultācijas, mēbeļu un gaismas ķermeņu komplektēšanu un tirdzniecību. xcelsior komanda tic, ka visveiksmīgāko rezultātu var sasniegt, ja visi projekta aspekti ir izvērtēti un saskaņoti - sākot ar arhitektūru un interjera dizainu, līdz pareizi izgaismotam krēslam vai tējas tasītei. xcelsior rūp brīvība, individualitāte, koncepcija un dizaina kvalitāte.