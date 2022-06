Zaļās enerģijas attīstība ļauj atvadīties no videi nedraudzīgās fluorētās gāzes

"Schneider Electric" vienmēr ir atbalstījis videi draudzīgus un inovatīvus tehnoloģiskus risinājumus, kas palīdz samazināt ietekmi uz vidi. Viens no jaunākajiem sasniegumiem šajā jomā ir jaunu tehnoloģiju ieviešana, kas ļauj pakāpeniski atteikties no videi kaitīgo fluorēto gāzu jeb F-gāzu izmantošanas. Piemēram, "Schneider Electric" ir izstrādājis pilnīgi jaunu slēgiekārtu tehnoloģiju, kas vairs nesatur SF6 gāzi. Tas ir svarīgs sasniegums no ilgtspējas viedokļa, jo SF6 ir siltumnīcefekta gāze (SEG), kas ir 23 500 reižu spēcīgāka par CO2. Atteikšanās no tās ietekmēs visas nozares nākotni, sarunā ar ziņu portālu "Delfi" uzsver "Schneider Electric Latvija" risinājumu inženieris Dmitrijs Prelovs.

Kādas problēmas rada fluorētās gāzes, jo īpaši SF 6 ?

Fluorētās gāzes ir cilvēku radītas siltumnīcefekta gāzes, kas veicina globālo sasilšanu un šobrīd tiek plaši izmantotas dažādās rūpniecības jomās, tostarp saldēšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtās, medicīnā un elektroierīcēs. SF 6 ir visiedarbīgākā fluorētā gāze jeb faktiski visspēcīgākā SEG, un tās globālās sasilšanas potenciāls (GSP) ir 23 500 reižu lielāks nekā CO 2 . Šī gāze jau gadu desmitiem tiek izmantota vidēja sprieguma sadales iekārtās, bet tās sadalīšanās laiks ir līdz pat 30 gadiem. SF 6 ilgstoši ir bijusi vispopulārākā gāze sadales iekārtās, jo tā ir stabila un nav toksiska, kā arī nodrošina efektīvu un ekonomisku risinājumu elektroizolācijas un strāvas pārtraukšanas vajadzībām. Tomēr Eiropas Savienības (ES) valstis ir atzinušas, ka tās negatīvā ietekme jau ir kļuvusi pārlieku liela, lai to varētu atļauties izmantot arī turpmāk.

ES Komisija ir nākusi klajā ar jaunām politiskām iniciatīvām attiecībā uz fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, piemēram, SF 6 . Ko tās paredz?

ES zaļā kursa iniciatīvas, kas tika publiskotas 5. aprīlī, ietver priekšlikumus par elektroenerģijas nozares atteikšanos no fluorētu siltumnīcefekta gāzu, tostarp, sēra heksafluorīda (SF 6 ), izmantošanas. ES mērķis līdz 2030. gadam ir samazināt fluorēto gāzu emisiju vismaz par 55 %. ES uzsver, ka videi draudzīga elektrība nav savienojama ar fluorēto gāzu izmantošanu un no tās ir jāatsakās pēc iespējas ātrāk.

Bet vai fluorēto gāzu, piemēram, SF 6 , lietošana jau nav reglamentēta Eiropā?

Jā, tā tiek regulēta, bet ne visās jomās. Tostarp ES ir pieņēmusi divus tiesību aktus, lai mazinātu fluorēto gāzu lietošanu. 2006. gadā tika pieņemta Fluorēto gāzu regula, kas paredz fluorogļūdeņražu (HFC) lietošanas pakāpenisku samazināšanu ES mērogā, lai mazinātu fluorēto gāzu emisiju un globālo sasilšanu. Savukārt attiecībā uz vieglajiem automobiļiem ir pieņemta mobilo kondicionēšanas sistēmu direktīva.

SF 6 izmantošana ES jau ir aizliegta saskaņā ar Fluorēto gāzu regulu, tomēr tā ietver izņēmumus nozarēm, kurās nav pieejamas piemērotas alternatīvas. Un elektroenerģijas nozare ir viena no šādiem izņēmumiem.

Kas ir mainījies, lai elektroiekārtās vairs neizmantotu SF 6 ?

Jaunās tehnoloģijas šobrīd ļauj pilnībā atteikties no SF 6 izmantošanas vidēja sprieguma elektroietaisēs. Vairs nepastāv arī nepieciešamība aizstāt SF 6 ar citām fluorētām gāzēm. Tāpēc es pamatoti lepojos ar to, ka "Schneider Electric" ir atteicies no fluorētajām gāzēm jaunajās "SM AirSet" un "RM AirSet" slēgiekārtās.

Uzņēmums ir ieviesis stingrākas SF 6 prasības, nekā to prasa normatīvi. "Schneider Electric" jaunajās "AirSet" slēgiekārtās izolācijai un strāvas padeves pārtraukšanai SF 6 vietā izmanto tīra gaisa un vakuuma tehnoloģiju. Tā padara vienkāršāku arī iekārtu apkopi un pārstrādi pēc kalpošanas laika beigām. Tāpat jaunajām tehnoloģijām ir augstāka funkcionalitāte un veiktspēja.

"Schneider Electric" jauno tehnoloģiju pārbaudei un pilnveidošanai veltīja desmit gadus. Sākotnēji šis jaunais aprīkojums, kas nesatur SF 6 , bija pieejams tikai lielajiem klientiem Eiropā, piemēram, "E.ON", "EEC Engie" un "Green Alp". Tagad esam gatavi šo jauno un videi draudzīgo aprīkojumu piedāvāt arī klientiem Latvijā.

Kā ES politika ietekmēs tos, kuri izmanto vidēja sprieguma sadales iekārtas?

Manuprāt, ieguvumu būs vairāk nekā minimālas neērtības, ko dažiem nāksies sākotnēji izjust. Mūsu jaunajam SF 6 nesaturošajam aprīkojumam ir tādas pašas pozitīvās īpašības kā tradicionālajām sadales iekārtām, piemēram, augsta veiktspēja un kompakts izmērs. Tām ir arī zemākas kopējās ekspluatācijas izmaksas, ko var panākt, pateicoties daudz ilgākam aprīkojuma kalpošanas laikam.

Piemēram, nekustamā īpašuma nozarē gan biroju ēkām, gan industriālajam ēkām ir noteikti stingrāki ilgtspējības standarti. SF 6 nesaturošu sadales iekārtu izmantošana šo ēku elektroinstalācijā sekmē LEED ilgtspējības sertifikāta iegūšanu. Jāņem vērā arī tas, ka daudzās ēkās jau notiek pāreja no zema sprieguma uz vidēju spriegumu, kas ir piemērots ātrākai elektrisko transportlīdzekļu uzlādei. Vidēja sprieguma sadales iekārta bez SF 6 piedāvā videi vēl draudzīgāku elektromobiļu uzlādi uzlādes punktā.

Izmantojot zaļās sadales iekārtas, arī nākotnes elektromobiļu uzlādes stacijas atbildīs ilgtspējas standartu prasībām.

Elektrības iegūšanai arvien vairāk iedzīvotāju un uzņēmumu Latvijā uzstāda saules paneļus. Viņiem parocīgāk būs izmantot arī videi draudzīgas slēgiekārtas un tehnoloģijas. Tās tomēr ir speciāli izstrādātas nākotnes tīkliem, kuros ir daudz vairāk atjaunojamo enerģijas avotu un slēgiekārtas tiek darbinātas biežāk.