Zāles pļaušanas robots – gudrs ieguldījums, kas ļaus izbaudīt perfektu zālienu

Mostoties pavasarim un dabai paliekot arvien zaļākai, privātmāju īpašnieki steidz ķerties pie darbiem – skarificēt un mēslot zemi, izpušķot vidi ar ziediem, sakārtot terasi un paveikt vēl tik daudz citus darbus dārzā. Lai gan pirms vasaras sezonas tiešām ir jāiegulda darbs, taču padomājot jau tagad un savā dārzā instalējot zāles pļaušanas robotu, ir iespējams ietaupīt daudz laika un izbaudīt koptu un skaistu zālienu jau šovasar.

Tehnoloģijām katru dienu ejot uz priekšu, zāles pļaušanas robots ir pārvērties par gudru ieguldījumu ērtākai dzīvei, kas ļaus ietaupīt diezgan daudz laika ikdienā.

Vislielākie šī palīga plusi – patstāvīgs un kluss darbs, mulčēšana, iespēja vadīt ierīci ar mobilo tālruni. Visiem šiem kritērijiem atbilst "Stihl iMOW®" zāles pļaušanas robots. Tas ir neaizvietojams mājas palīgs, kas ietaupa laiku un nodrošina lielisku zāliena stāvokli.





Kā izvēlēties pareizo zāles pļaušanas robotu savam zemes gabalam?

Pieņemot lēmumu atvieglot savu ikdienu, iegādājoties zāles pļaušanas robotu, ir svarīgi to izdarīt pēc savu vajadzību novērtēšanas. Pirms tā iegādes ir jāpievērš uzmanība platībai, kurā iekārta darbosies. "Stihl" zāles pļaušanas robotu klāstā var atrast iekārtas, kas ir piemērotas pļaut līdz 5000 m2 lielas platības, tāpēc tas ir optimāls un gudrs risinājumu laika taupītājiem. Svarīgi ir arī pieminēt, ka šie roboti var pārvarēt kāpumus pat līdz 45%, tāpēc zāliena pļaušana, kas līdz šim asociējās ar smagu fizisku darbu, var palikt pagātnē. Iegādājoties "iMOW®" zāles pļaušanas robotu, pēc Jūsu vēlēšanas uzstādīšanu veiks "Stihl" tirdzniecības pārstāvis. Viņš novērtēs Jūsu zemes gabala formu, sastādīs individuālu zāliena pļaušanas plānu, uzliks ierobežojošo stiepli un kopā ar Jums ieprogrammēs zāliena pļaušanas plānu un ieslēgs iekārtu darbam.

Diezgan daudz klientu izvēlas robotu uzstādīt paši. Izlemjot veikt šo darbu, ir svarīgi izvēlēties pareizo uzlādes stacijas atrašanās vietu. Reljefam jābūt pēc iespējas līdzenākam un netālu no elektrotīkla. Kā arī vajadzētu būt pietiekami daudz vietas, lai robots varētu apgriezties un mainīt virzienu, tāpēc kokiem vai krūmiem, kas atrodas šīs vietas tuvumā, būtu jābūt vairāk nekā 1m attālumā.

Pievērsiet uzmanību arī zāliena malu pļaušanai. Zāles pļaušanas robots var tīri nopļaut mīkstas zāliena malas, ja augstumu starpība ir līdz 2 cm. Tās varētu būt, piemēram, terases, ceļš, celiņi. Šīs malas ieskauj ar perimetra stiepli. Kad malas ir cietas un augstuma starpība ir lielāka par 2 cm, "iMOW®" robotu iestata tā, lai tas piebrauktu pēc iespējas tuvāk, bet vienmēr gar malu. Piemēram, tās var būt sienas vai augstas terases. Šajā gadījumā malas būtu jānopļauj ar zāles pļāvēju (trimmeri).

Pilnīgi automātiska apkope

Ceļojot, strādājot vai atrodoties jebkurā citā vietā Jūs varat iestatīt "iMOW®" robota pļaušanas plānu. Noteiktajā aktivizēšanas laikā iekārta pastāvīgi izlems, kad vislabāk ir pļaut zālienu, lai nodrošinātu nevainojamu rezultātu. Dinamisko pļaušanas plānu var ieslēgt un izslēgt, izmantojot vadības paneli vai mobilo ierīci. Ar mobilo ierīci ir iespējams vadīt tos zāles pļaušanas robotus, kuru modelim ir "C" burts nosaukumā. Šādus robotus Jūs varat iestatīt pļaut zālienu, kamēr Jūs strādāsit, bet nedēļas nogalēs un pēc darba laika Jūs varēsit netraucēti izbaudīt sakoptu zālienu.

Vēl viens šo iekārtu plus ir automātiskā uzlāde. Inteliģentā "iMOW®" uzlādes sistēma nodrošina optimālu līdzsvaru starp darba veikšanu un akumulatora uzlādi. Robots automātiski atgriežas uzlādes stacijā, kad tam ir nepieciešama uzlāde.

Skaists un veselīgs zāliens bez jebkādām pūlēm

"Stihl iMOW®" robotu koptie zālieni vienmēr izskatās lieliski un kārtīgi. Šie roboti ne tikai pļauj, bet arī kopj zālienu. Īpaša mulčēšanas sistēma sasmalcina nopļauto zāli, kas nokrīt pie zāliena saknēm un kļūst par neaizvietojamu zāliena mēslojumu, veicinot tā veselīgumu. Zāliena īpašniekiem šis plus ir īpaši aktuāls, jo ​​nebūs jāuztraucās par to, kur likt nopļauto zāli.

Kā arī ir svarīgi neaizmirst arī par lietus sensoriem. Ja sāk līt, pateicoties sensoriem, robots atgriežas atpakaļ uzlādes stacijā. Tas darbosies tikai sausā laikā, tādējādi saudzējot velēnu. Lai arī šos sensorus ir ļoti viegli uzstādīt, pēc īpašnieka vēlēšanas sensoru var izslēgt, un robots darbosies jebkuros laika apstākļos, jo pašai ierīcei lietus nekaitē.

Ir arī svarīgi uzsvērt, ka zālieni, kurus kopj zāles pļaušanas roboti, nepatīk kurmjiem, tāpēc šos nevēlamos viesus savā zemes gabalā Jūs nesagaidīsit.

Robotu īpašniekiem ir iespēja izvēlēties vēlamo zāles pļaušanas augstumu no 20 līdz 60 mm. Tas ir svarīgi ne tikai estētisku apsvērumu dēļ. Iestājoties siltam un saulainam vasaras saulgriežu laikam, parasti rekomendē maksimālo zāliena pļaušanas augstumu, šādā veidā augsne tik ļoti neizžūs.

Garantēta drošība

Bieži vien cilvēki atturas no lielākas investīcijas savā dārzā, jo baidās no garnadžiem, kuri var krist kārdinājumā par viņiem nepiederošo mantu. Zāles pļaušanas roboti tiek pasargāti no zagļiem, izmantojot dažādus sensorus un signālus. Kā arī "Stihl iMOW®" robotus paceļot, tie nekavējoties apstājas. Lai vēl vairāk aizsargātu robotu no zādzībām, var izvēlēties to ieadrbināt tikai ievadot pin kodu.

Šie roboti lieliski atpazīst šķēršļus. Puķu dobes, kokus un citus stacionārus šķēršļus no robota uzstādīšanas sākuma ieskauj perimetra stiepli, tāpēc tie ir pasargāti. Tomēr neparedzētie šķēršļi, kas radušies jau pēc robota uzstādīšanas, arī ir drošībā. Zāles pļāvējs robots, satiekot šķērsli savā ceļā, to saprot un maina pļaušanas virzienu. Protams, mazi priekšmeti, piemēram, bērnu rotaļlietas, būtu jānovāc no zāliena, lai tie netiktu sabojāti un netiktu bojāts zāles pļāvēja robota asmens.





Kopšana, kas neprasa pūles

"Stihl iMOW®" zāles pļāvēja robota stabilais mulčēšanas nazis darbojas pat pie augstas zāles un nodrošina perfektu nopļauta zāliena izskatu. Katru reizi, kad nazis automātiski ir apstājies, mainās tā rotācijas virziens. Tā vienmērīgāk dilst asmens. Ir svarīgi tas, ka nažus viegli nomainīs jebkurš robota īpašnieks, neizmantojot nekādus instrumentus. Šo darbu pietiek izdarīt vienu reizi sezonā.

"Stihl" zāles pļāvējiem robotiem ir automātiska perimetra stieples pārtraukšanas vietas noteikšana. Stieplei pārtrūkstot, robots pats atrod šo vietu, un to ir viegli salabot arī bez īpašajām prasmēm.

Klusais palīgs

"Stihl iMOW®" pļaušanas roboti izceļas ar klusu darbību, tāpēc var strādāt agri no rīta vai pat pa nakti. Pat ja robots pļaus zālienu pie Jūsu atvērtā guļamistabas loga, jūs to nedzirdēsit. Svarīgi pieminēt arī to, ka šie roboti neizdala nekādu smaku.





5,5 brīvības dienas vasarā

Neviens nevar noliegt, ka, lai priecātos par koptu un kārtīgu zālienu, tam jāveltī diezgan daudz sava laika. Ja aprīlī un maijā zālienu pietiek pļaut reizi nedēļā, tad jūnijā, jūlijā un augustā tas būtu jādara pat divas reizes nedēļā. Rudenī, lai priecātos par skaisto zālienu, to vajadzētu pļaut vēl reizi nedēļā. Pienācīgi uzturot zālienu visu gadu un veltot stundu vienai pļaušanas reizei, visas sezonas laikā sakrājas līdz pat 44 darba stundas.

Tas nozīmē, ka zāles pļaušanas robots katru gadu var ietaupīt līdz piecaurpus darba dienām. "Stihl iMOW® roboti ir radīti aizņemtiem cilvēkiem, kuriem patīk ceļot, kuri nevēlas upurēt savu brīvo laiku ikdienas rutīnas darbiem, piemēram, zāliena pļaušanai.

Rītdienas roboti – jau šodien

Tehnoloģijas strauji iet uz priekšu kopā ar cilvēku vajadzībām. Šogad "Stihl" pirmais tirgū piedāvāja robotus, kas izceļas ar funkciju, kas ļauj ierīcei patstāvīgi prognozēt vistaisnāko ceļu uz uzlādes staciju – "Direct Drive Home" (tiešais ceļš uz mājām). Tieši šis jaunums ļauj zāles pļaušanas robotam, pamatojoties uz virtuālo zemes gabala izzināšanas karti, izvēlēties visefektīvāko un taisnāko ceļu uz uzlādes staciju. Piemēram, ja pēkšņi uz zemes gabala izdomājat novietot dārza zvilni, grilu vai ko citu lielāku, jaunajam "Stihl RMI 522" robotam tas nesagādās nekādas problēmas. Robots pastāvīgi atjaunina pieejamo karti, tāpēc tas viegli apbrauks visus šķēršļus.

Uzlabotus C un PC zāliena robotu modeļus var vadīt ar viedierīcēm, balss komandām vai integrēt viedās mājas sistēmās.

