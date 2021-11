Žaņa Lipkes memoriāls, Latvijas mākslinieki un 'Fallon' veido virtuālo realitāti

Šā gada oktobrī "Riga IFF Forum" par virtuālās realitātes pieredzes "Lipke Bunker. A VR Documentary" ceļu no "Riga IFF" hakatonā attīstītas idejas līdz nu jau otrajai pieredzes versijai un partneru piesaistei no ASV stāstīja Žaņa Lipkes memoriāla pārstāvis Raivis Sīmansons, jauno mediju mākslinieces Ieva Vīksne un Līga Vēliņa, kā arī aģentūras "Fallon" (ASV) radošais tehnologs Korijs Makleods (Cory McLeod).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No "Riga IFF" hakatona līdz VR pieredzes izstrādei Lipkes memoriālā.

Pēc 2019. gada "Riga IFF Goes VR" hakatona 2019. gada septembrī, Žaņa Lipkes memoriāls turpināja sadarbību ar DELFI "Campus" uzvarētāju komandu – jauno mediju māksliniekiem: Ievu Vīksni, Līgu Vēliņu un Kasparu Lēvaldu un 3D dizaineru, 3D modelēšanas pasniedzēju un XR izstrādātāju Vidzemes augstskolā Lauri Taubi. Rezultātā tapa Lipkes Bunkura VR prototips – pirmais šāda veida digitālais vēstures izzināšanas rīks Latvijas muzejos.

Pirmajā virtuālās pieredzes versijā izstrādātāji koncentrējās uz notikumiem Ķīpsalā no Žaņa Lipkes un Johannas Lipkes dēla Ziga skatu punkta. Mērķis bija rekonstruēt Žaņa Lipkes veidoto bunkuru nacistu vajāto cilvēku slēpšanai 3D vidē interaktīvas pieredzes veidā. Par atskaites punktu VR pieredzei kalpoja Ziga zīmētā bunkura skice, kā arī pēc šīs skices radītā bunkura fiziskā rekonstrukcija memoriālā. 3D virtuālās realitātes pieredze ar vizualizāciju, skaņas un gaismu palīdzību ļauj piedalīties interaktīvā stāstā – nokļūt slēptuves šaurajā pagrīdes telpā zem Lipkes ģimenes malkas šķūņa Ķīpsalā, uzzināt par dramatisko notikumu vēsturisko fonu un ielūkoties Žaņa un Johannas Lipkes izvērstajā vajāto cilvēku glābšanas darbībā.

Šā gada 5. oktobrī "Riga Talks 3" ietvaros Žaņa Lipkes memoriālā Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētījuma MemoTours pētnieces: sociālantropoloģes Elīzabete Grinblate un Diāna Popova prezentēja pētījumu par "VR Lipkes Bunkurs" pirmās versijas testēšanu jauniešu mērķauditorijā. Pētnieces vērsa uzmanību uz virtuālās telpas iedarbību uz lietotāju, līdzdalības un empātijas sajūtu, virtuālās realitātes pielietošanu kā metodi, lai radītu interesi par vēsturi jauniešos.

* Žaņa Lipkes memoriāls atrodas Rīgā (Mazais balsta dambis 9) līdzās vēsturiskajai Lipkes ģimenes mājai, kur zem malkas šķūņa tika izveidota slēptuve nacistu vajātajeim ebrejiem. Muzejs oficiāli tika atklāts 2012. gadā. Pašlaik notiek darbs pie izglītības centra "Drosmes māja" projektēšanas, kas atradīsies līdzās memoriālam. Vairāk: https://lipke.lv/

Žaņa Lipkes memoriāla un latviešu mākslinieku sadarbība ar Koriju Maklaudu un "Fallon"

2020. gadā tika prezentēta pirmā Lipkes bunkura virtuālās pieredzes versija jauniešu mērķgrupām un XR ekspertiem. Žaņa Lipkes memoriālam uzrunājot Mineapolisā (ASV) bāzēto "Fallon Worldwide" radošo tehnologu Koriju Maklaudu, 2021. gada maijā tika uzsākta sadarbība ar mērķi attīstīt Lipkes Bunkura VR 2. versiju.

*"Fallon Worldwide" ir Mineapolē (ASV) bāzēta reklāmas aģentūra, kas veidojusi arī virtuālās realitātes pieredzi Pērkons. A VR Rocumentary, kas guvusi starptautisku atpazīstamību. Vairāk: https://www.fallon.com/perkons/

Topošā Lipkes Bunkura virtuālās pieredzes versija tiek veidota no dažādiem skatu punktiem kā nelineārs stāstu kopums, kas atspoguļo Žaņa Lipkes darbības mērogu holokausta laikā Latvijā. Pašlaik tiek veidots pirmais stāsts, kurā tiks atspoguļota Hannas un Sofijas Šternu izglābšana. Hanna un Sofija tika deportētas no Berlīnes uz Rīgu 1942. gada 19. janvārī. Ar Žaņa Lipkes palīdzību viņām izdevās izglābties no Mežaparka koncentrācijas nometnes. Pētot arhīva materiālus, veicot lauka pētijumus un apmeklējot vēsturiskās Rīgas geto vietas, kā arī meklējot mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus – apvienojot ilustrāciju ar 3D vidi –, tiek strādāts pie jaunas empātiju veicinošas pieredzes. Lipkes Bunkura VR mērķis ir palīdzēt apgūt vēsturi ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību un runāt par sociālo taisnīgumu ar jauniešu auditoriju starptautiskā mērogā.