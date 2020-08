Zelta padomi, lai mazinātu pietūkumu un tumšos lokus ap acīm

Tumši loki un maisiņi zem acīm mēdz piemeklēt ne tikai nākamajā dienā pēc vētrainas ballītes, kad gulētas vien dažas stundas un izdzerts vairāk vīna glāžu, nekā bija plānots, bet arī uzrasties šķietami no zila gaisa, liekot izskatīties nogurušai vai apslimušai, lai gan tā nebūt nav. Kādi ir biežākie iemesli ādas pietūkumam ap acīm un ko darīt, lai no tā izvairītos – par to šajā rakstā.

Āda ap acīm ir visplānākā un jutīgākā, un tā kā ar gadiem samazinās gan muskuļu tonuss, gan kolagēna daudzums (galvenais proteīns, kas veido saistaudus), tad šī zona ir pirmā, kas signalizē – laiks rūpīgāk piedomāt pie sava dzīvesveida kvalitātes. Lai arī šie procesi neizbēgami notiek ar visiem cilvēkiem, tomēr tos, kuri ikdienā mēdz grēkot uz miega un pilnvērtīga uztura rēķina, "pandas skatiens" mēdz piemeklēt biežāk.

Protams, maisiņi zem acīm var būt arī iedzimti, rasties alerģijas (ziedputekšņi, putekļu ērcītes, mājdzīvnieku apmatojums u.c.) vai kādas saslimšanas rezultātā (piemēram, nieru, asinsrites sistēmas vai vairogdziedzera slimības), taču lielākoties tie ir ikdienas rīcību radīti, un mazināt tos iespējams, pārskatot un uzlabojot savus paradumus. Tiesa, jāņem vērā arī māte daba un tās untumi – sievietes pietūkums piemeklē arīdzan pirms menstruācijām.

Tāpat ļoti svarīgi ir izvēlēties tieši savam ādas tipam un vecumam atbilstošus kosmētiskos līdzekļus – gan kopšanas, gan dekoratīvos, kā arī nedrīkst aizmirst par ādas attīrīšanu. Lai arī kāds būtu nogurums – nedodies gulēt, nenoņemot grimu! Savukārt zelta atslēgas vārds, kas jāatceras, ja vēlies saglabāt un uzturēt veselīgu un jauneklīgu ādu – mitrināšana.

Miers un līdzsvars. Stresa kaitīgā ietekme 21. gadsimtā ir bieži tirzāts temats, un tas ir par iemeslu gan psihiskās, gan fiziskās veselības problēmām, kā arī būtiski ietekmē arī ādas izskatu. Kad cilvēka organisms atrodas nepārtraukta satraukuma stāvoklī, virsnieres pastiprināti izdala stresa hormonu kortizolu, kas ilgtermiņā paaugstinātā līmenī rada disbalansu virknē citu hormonu un vielmaiņas procesu. Miega traucējumi, svara pieaugums, cukura diabēts, paaugstināts asinsspiediens, garastāvokļa svārstības ir biežākās problēmas, un āda ir pirmais orgāns, kas signalizē par pārmaiņām organismā.

Pilnvērtīgs miegs. Tas ir nepieciešams ne tikai prātam, bet arī ķermenim – pilnvērtīga naktsmiera laikā (no 7 līdz 9 stundām) organisms atjaunojas un uzkrāj enerģiju nākamajai dienai. Savukārt miega trūkums nelabvēlīgi ietekmē ne tikai prāta un nervu sistēmas darbību, bet arī muskuļu un asinsvadu, kas tiešā veidā gādā par ādas tvirtumu. Tāpēc vēlams ievērot miega higiēnu – ik vakaru doties gulēt vienā un tajā pašā laikā, pirms miega nelietot elektroierīces, nelietot alkoholu, kafiju vai saldumus, kā arī neizdzīt sevi pārlieku smagā treniņā. Savukārt pastaiga svaigā gaisā vai izbrauciens ar riteni vai skrituļslidām būs naktsmieram labvēlīgs.

Sabalansēts uzturs. Saldumi un sāļš ēdiens ir galvenie vaininieki pampumam, jo tie aiztur organismā ūdeni, tāpēc jāizvairās ikdienas uzturā lietot pusfabrikātus, marinējumus un sālījumus, saldumus, priekšroku dodot "dzīvam" un maksimāli maz apstrādātam ēdienam. Par labu nāks šķiedrvielas – saliktie ogļhidrāti (piemēram, pilngraudu izstrādājumi), dārzeņi un augļi. Maigā āda ap acīm īpaši novērtēs produktus, kas satur A, E un C vitamīnus.

Kaitīgi ieradumi. Alkohols un tabakas izstrādājumi ir ātrākais ceļš uz slimībām un priekšlaicīgu novecošanos. Alkoholam piemīt diuēritisks efekts, tāpēc organisms automātiski cenšas aizturēt ūdeni, tādējādi radot piepampumu. Savukārt smēķēšana samazina ādai skābekļa un uzturvielu piegādi, bet tabakas dūmos esošie ķīmiskie savienojumi grauj kolagēnu un elastīnu – proteīnus, kas gādā par ādas stingrumu un elastīgumu.

Ūdens. Tas spēlē būtisku lomu ādas veselībā un izskatā, jo hroniski "izslāpusi" āda ātrāk noveco un nespēj pretoties apkārtējās vides kaitīgajai ietekmei, kā rezultātā gan uztura, gan miega un atpūtas režīma nepilnvērtības ātrāk liks par sevi manīt. Tāpēc vienmēr turi pa rokai ūdens glāzi, lai būtu droša, ka dienā izdzer 1,5-2 litrus ūdens. Ierobežo arī kafijas patēriņu, jo kofeīns lielā daudzumā atūdeņo organismu un traucē minerālvielu uzsūkšanos.

Piemērota kosmētika. Lai āda būtu mirdzoša un tvirta, svarīgākie nosacījumi ir mitrināšana un bagātināšana ar tai nepieciešamajām vielām – kolagēnu, vitamīniem un antioksidantiem. Tie ir gan speciāli acu zonai paredzēti ikdienas krēmi, želejas un serumi, gan profilaktiskas maskas ar koncentrētu saturu. Piemēram, "Gold Beauty Line" intensīvi mitrinošā acu maska ar hialuronskābi (piesaista ūdeni), kolagēnu un niacinamīdu (B3 vitamīna paveids) gan aizsargā, gan kopj, uzlabojot ādas aizsargspējas un elastību, piešķirot skatienam svaigumu un enerģiskumu.

Saules peldes. Tā kā āda ap acīm ir krietni vien maigāka un plānāka, tad tā vairāk pakļauta apkārtējās vides kaitīgajai ietekmei, tostarp arī ultravioletajam starojumam. Tāpēc ik reizi, nododoties saules peldēm vai atrodoties tiešos saules staros, nedrīkst aizmirst par aizsargkrēmu arī sejas un acu zonas ādai – vēlams ar aizsardzības indeksu vismaz SPF30. Ultravioletais starojums ne tikai var izraisīt nopietnas ādas slimības, tostarp arī vēzi, bet arī iznīcina kolagēnu un elastīnu. Tas pats attiecas uz solāriju.

Nepietiekama fiziskā aktivitāte. Pietūkumam pie vainas var būt arī mazkustīgs dzīvesveids, kā rezultātā cieš asinsrite un limfātiskā sistēma, tāpēc organismā veidojas šķidruma aizture. Kustēties ir cilvēka dabā, tāpēc sēdoša darba darītājiem ieteicams ik stundu piecelties, izstaipīties un izkustēties, kā arī trīs reizes nedēļā nodoties vidējas intensitātes fiziskām aktivitātēm.

Ātrā palīdzība. Ja tūska tomēr piemeklējusi un ātri nepieciešams to mazināt, talkā var ņemt jau pārbaudītas metodes, proti, aukstumu, kas sašaurina asinsvadus un līdz ar to arī piepampumu. Vienkāršākais paņēmiens ir acu skalošana vēsā ūdenī vai aukstas karotes turēšana pie acīm. Tāpat līdzēs viegla masāža ar ledus gabaliņiem, aukstu gurķa šķēļu komprese, kā arī atvēsināti zaļās vai melnās tējas maisiņi.