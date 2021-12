Zemessardze: prasmes, kas noderīgas ne vien dienestam, bet arī dzīvei

Par dienestu Zemessardzē valda vairāki viedokļi, sākot ar to, ka tā ir tikai izklaide un brīvā laika pavadīšana mežā, beidzot ar to, ka dienests ir pārāk smags un prasa lielisku fizisko sagatavotību, gluži kā armijā. Jāsaka, ka patiesība ir kaut kur pa vidu. Nenoliedzami, dienests Zemessardzē prasa savu ieguldījumu, tomēr tas nebūt neaprobežojas ar pastaigu mežā vai ieroču lietošanas apmācībām.

Kampaņas "Esi drošs, esi zemessargs" ietvaros Aizsardzības ministrija vēlas iepazīstināt ar Zemessardzi, tās funkcijām, aicina graut mītus un stereotipus par dienestu. Tāpēc, ja esi interesējies par Zemessardzi, lasi tālāk un uzzini vairāk par prasmēm un zināšanām, ko apgūst kandidāti pirms zvēresta došanas, kā arī noskaidro, ko tieši dara zemessargi dienestā.

Pirmszvēresta apmācība

Tad, kad ir veikta veselības pārbaude, iesniegta nepieciešamā dokumentācija un bataljons saņēmis pieprasīto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra par to, ka persona nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem, persona kļūst par zemessarga kandidātu. Laikā, kad norit apmācība un zvērests vēl nav dots, ir svarīgi veltīt uzmanību savu spēju izvērtēšanai, vēlmei darboties Zemessardzē. Šajā posmā apmācība norit bataljonā, kā laikā tiek apgūta ierindas mācība, kā arī teorētiskās zināšanas par likumu, reglamentu un normatīvajiem aktiem. Šīs apmācības norit nedēļas nogalēs atbilstoši Zemessardzes bataljona sastādītajam plānam un apmācību grafikam, tāpēc to ilgums var būt dažāds.

Zvēresta došanas ceremonija parasti tiek organizēta svinīgos apstākļos, pieskaņojoties Latvijai, Zemessardzei vai bataljonam nozīmīgiem datumiem. Līdz ar zemessarga zvēresta došanu un līguma parakstīšanu, zemessarga kandidāts kļūst par zemessargu.

Pamatapmācība

Pēc zvēresta došanas zemessarga pirmais uzdevums ir apgūt pamatapmācību, ko var paveikt divos veidos:

1) centralizētās trīs nedēļu garās nometnēs (parasti tiek organizētas vasarā);

2) ilgākā laika posmā pa nedēļas nogalēm atbilstoši katra bataljona apmācību plānam.

Pamatapmācības mērķis ir apmācīt zemessargu, lai viņš iegūtu dienestam nepieciešamās pamatzināšanas, prasmes un iemaņas. Šīs apmācības laikā tiek apgūts:

1) ieroču mācība;

2) pirmā medicīniskā palīdzība;

3) militārie sakari;

4) topogrāfija;

5) tiek pilnveidota ierindas mācība;

5) reglamenti;

6) lauka kaujas iemaņas;

7) izdzīvošanas pamatiemaņas.

Specialitātes apgūšana

Kad izdarīts pirmais lielais solis – pabeigta pamatapmācība, zemessargs var apgūt sev interesējošu specialitāti, kā piemēram:

1) sakarnieks;

2) snaiperis;

3) izlūks;

4) prettanku ieroča operators;

5) militārais mediķis;

6) ložmetējnieks;

7) militārā transporta autovadītājs;

8) militārais inženieris;

9) radiostaciju operators;

10) kibersagrs;

11) civilmilitārās sadarbības speciālists u.c.

Cik dažādas ir specialitātes, tik arī atšķirīgs ir laiks, cik ātri to var apgūt. Jebkuras specialitātes apgūšanai organizē gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas.

Atsevišķām specialitātēm var tikt piemērota atvieglota pamatapmācības programma, piemēram, kibersargiem un orķestra mūziķiem.

Pēc pamatapmācības apgūšanas un vismaz viena gada dienesta Zemessardzē zemessargam ir iespēja uzsākt mācības Zemessardzes Mācību centrā Jaunākā instruktora kursā. Kursa laikā tiek saņemtas zināšanas un prasmes, lai izglītojamais patstāvīgi spētu apmācīt un komandēt nodaļas līmeņa ( ~ 8 zemessargi, karavīri) apakšvienību, kā arī šī kursa sekmīga beigšana dod iespēju saņemt nākamo dienesta pakāpi – kaprālis.

Neskaitot augstāk minētās specialitātes, zemessargiem ir iespēja piedalīties lielākā mēroga Nacionālo bruņoto spēku un starptautiskās mācībās gan Latvijā, gan citās NATO valstīs. Zemessargiem tiek sniegta arī iespēja apgūt atsevišķas prasmes, piemēram, izdzīvošana ziemā, taktiskā šaušana, kauja apdzīvotā vietā u.c.

Jau no pašiem pirmsākumiem Zemessardze ir bijusi brīvprātīgs militārs sabiedrības pašaizsardzības formējums, kur savu aicinājumu ik gadu rod vairāki simti, pat tūkstoši vīriešu un sieviešu visā Latvijā. Ja vēlies pieteikties vai uzzināt vēl vairāk par Zemessardzi, ienāc www.esizemessargs.lv.

Zemessardze ir ar savu īpašu vēsturi un bagātām tradīcijām. Laika gaitā mainījušās paaudzes, mainījies zemessargu ekipējums, nodrošinājums, apmācības taktikas. Īpaši pēdējo gadu laikā Zemessardze ir strauji attīstījusies. Tikai viena lieta, kas palikusi pārliecinoši nemainīga – dažāda vecuma, izglītības un profesiju pārstāvju vēlme stāties zem Latvijas karoga, ar vienotu mērķi sargāt Tēvzemes neatkarību un brīvību. Tomēr sabiedrībā aizvien valda priekšstati par dienestu, kas nebūt neatbilst patiesībai. Tāpēc Aizsardzības ministrija un Zemessardze kampaņas "Esi drošs, esi zemessargs" ietvaros aicina iepazīties ar informāciju par Zemessardzi, kā arī sazināties, izmantojot kampaņas vietnē norādīto kontaktinformāciju, lai uzdotu savus jautājumus par iespējām iesaistīties Zemessardzē.

