Ziemeļkurzemē vakcinācija operatīvi veikta sociālās aprūpes centros

Piektdien, 19. februārī, SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" sekmīgi pabeigusi plānoto vakcināciju 12 Ziemeļkurzemes sociālās aprūpēs centros. Pirmo "Astra Zeneca" vakcīnas devu ir saņēmuši 504 sociālās aprūpes centru klienti un 105 darbinieki Ventspils pilsētā un novadā, Talsu novadā, kā arī Dundagas novadā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vienā no sākotnēji plānotajiem sociālās aprūpes centriem vakcinācija tiks veikta vēlāk, jo tur šobrīd ir vispārējs Covid-19 uzliesmojums.

Izbraukuma vakcinācija sociālās aprūpes centros

Sociālo aprūpes centru vakcinācija bija liels izaicinājums, jo tā bija pirmā izbraukuma vakcinācija, turklāt vakcinējamo personu skaits bija ļoti liels. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un operatīvu vakcinācijas procesu, slimnīca tam gatavojās jau laikus – tajā skaitā slimnīca pati sazinājās ar katru no centriem, precizēja vakcinējamo skaitu un izrunāja visus praktiskos jautājumus. Darbu veica divas profesionālas vakcinācijas komandas – viena no Ventspils slimnīcas un viena no Talsu filiāles katra trīs cilvēku sastāvā (ārsts, medmāsa un reģistrators).

Nozīmīgs atbalsts operatīvai procesa nodrošināšanai bija arī sociālās aprūpes centru vadība un darbinieki, kas palīdzēja organizēt vakcinējamo personu plūsmu, kā rezultātā visi uz vakcināciju ieradās laikus un gatavi vakcīnai! Vakcinētajām personām pēc noteiktā astoņu nedēļu termiņa tiek plānota revakcinācija ar otro devu.

SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" vadība izsaka pateicību vakcinācijas komandai, sociālās aprūpes centru darbiniekiem un klientiem. Vakcinācija veikta Ventspils Sociālās aprūpes namā ''Selga'', Valsts Sociālās aprūpes centra "Kurzeme" filiālē "Dundaga", SIA "Dundagas veselības centrs", Talsu novada krīžu centrā, Talsu novada pašvaldības iestādē Pansionātā ''Lauciene'', Biedrības ''Latvijas Sarkanais Krusts'' īslaicīgās Sociālās aprūpes un Sociālās rehabilitācijas centrā "Laidze", Biedrības ''Latvijas Sarkanais Krusts'' Sociālās aprūpes centrā "Stūrīši", Biedrības ''Latvijas Sarkanais Krusts'' Sociālās aprūpes centrā ''Landze'', Nodibinājuma Fonds ''Cilvēks Cilvēkam", Sociālās aprūpes centra filiālē Jūrkalnē, Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā ''Krustceles'' Usmā, kā arī Biedrības Latvijas Samariešu apvienība Ventspils nodaļas sociālās aprūpes centrā "Vēji"

Vakcinācija SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"

Pagājušā gada nogalē SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" uzsāka Ventspils slimnīcas un Talsu filiāles personāla vakcināciju, kā arī veica citu reģiona ārstniecības iestāžu darbinieku, tajā skaitā ģimenes ārstu vakcināciju pret Covid-19, kopskaitā – 520 personas.

Nākamajā nedēļā tiks turpināta veselības aprūpes un aptieku darbinieku vakcinācija, savukārt marta sākumā plānots uzsākt arī senioru (70+) vakcināciju. Slimnīca vakcinēs tos seniorus, kuru ģimenes ārsti nenodrošina vakcināciju.

Vakcinācijas nozīme un kolektīvā imunitāte

SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" uzsver, ka vakcinēšanās ir svarīga, jo palīdz novērst slimības izplatīšanos sabiedrībā, turklāt tas praktiski ir vienīgais veids, kā pēc iespējas ātrāk iespējams atgriezties normālā dzīves ritmā. Ja liela daļa iedzīvotāju ir vakcinēti, infekcijas slimībai ir grūti izplatīties. To dēvē par kolektīvo imunitāti. Vakcinācija var novērst slimību vai ievērojami samazināt jaunu inficēšanās gadījumu skaitu.

Vienlaikus SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" informē, ka arī pēc vakcinācijas jāievēro valdības noteiktie ierobežojumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" ir gatava aktīvi iesaistīties un nodrošināt operatīvu arī citu prioritāro iedzīvotāju grupu vakcinēšanu.