80 MDMA tabletes — kriminālvajāšanai nodod lietu par narkotiku realizāciju lielā apmērā Jelgavā

Šī gada 15. septembrī kriminālvajāšanai tika nodots kriminālprocess par to, ka personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās Jelgavā nodarbojās ar neatļautu psihotropo vielu iegādi un glabāšanu realizācijas nolūkā un to neatļautu realizāciju lielos apmēros, kā arī par to, ka persona Jelgavā neatļauti iegādājās šīs vielas un uzglabāja tās bez realizācijas nolūka, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā (VP).

Šī gada 14. aprīlī Jelgavā kriminālprocesā uz aizdomu pamata par noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 253.1 panta trešajā daļā un 253. panta pirmajā daļā, izdarīšanu tika aizturēts 1976. gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par līdzīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, kuram tika piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Šī gada 12. maijā Jelgavā kriminālprocesa ietvaros uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma, kas paredzēts Krimināllikuma 253.1 panta trešajā daļā, izdarīšanu tika aizturēti 1979. un 1996. gadā dzimuši vīrieši, kuri iepriekš ir nonākuši policijas redzeslokā par līdzīga noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. 13. maijā 1979. un 1996. gadā dzimušajiem vīriešiem tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Veicot izmeklēšanas darbības un kratīšanas aizdomās turēto personu dzīvesvietās, kopumā tika izņemtas 35 MDMA saturošas tabletes ar reljefa logo "Gorilla", 45 MDMA saturošas tabletes ar reljefa logo "Philipp Plein" vienā pusē un galvaskausa attēlu otrā pusē un 4,5 buprenorfīnu saturošas tabletes "Subutex".

Likumsargi norādīja, ka attiecībā uz iepriekš norādīto Krimināllikuma pantu pārkāpumiem ir paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem un arī sods ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.