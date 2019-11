89 kratīšanās Rīgas Centrāltirgū un citviet izņemti ieroči, munīcija un 40 000 eiro

Valsts policija aizvadītajā nedēļā, ceturtdien un piektdien, kriminālprocesā par akcizēto preču iespējamu nelikumīgu apriti Rīgas Centrāltirgus teritorijā un citviet veikusi 89 kratīšanas, izņemot ne tikai alkoholu un cigaretes, bet arī šaujamieročus, munīciju un vairāk nekā 40 000 eiro un citu valstu naudas vienības.

Valsts policijā portālu "Delfi" informēja, ka 21. novembrī un 22. novembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde veikusi 89 vērienīgas kratīšanas Rīgas Centrāltirgus teritorijā un citviet Rīgas reģionā ar mērķi apkarot nelegālo akcīzes preču apriti. Aizdomās par akcīzes preču nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja to izdarījusi organizēta grupa, kopumā aizturētas 12 personas.

Četrām personām tiesa piemērojusi drošības līdzekli – apcietinājumu.

Kratīšanās izņemtas 8210 vienības tabakas izstrādājumu un ap 11 litriem alkoholisko dzērienu bez Latvijas akcīzes nodokļu markām. Izņemti arī 40 560 eiro, 80 britu mārciņas, 20 dināri, 500 Kazahstānas tenges, 60 Ukrainas grivnas un 50 Ķīnas juaņi. Tāpat kratīšanu laikā izņemti seši šaujamieročiem līdzīgi priekšmeti un 249 munīcijas vienības, dažādi datu nesēji un grāmatvedības dokumenti, kā arī automašīna "BMW X3" un citi ar izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu saistīti priekšmeti.

Kopumā tika aizturētas 12 personas vecumā no 20 līdz 58 gadiem. Četrām personām – 1970. gadā, 1975. gadā un 1977. gadā dzimušiem vīriešiem, kā arī 1976. gadā dzimušai sievietei – tiesa piemērojusi apcietinājumu. No tām divas personas jau iepriekš nonākušas Valsts policijas redzeslokā, no kurām viena par nelikumīgu akcīzes preču apriti sodīta administratīvā kārtībā jau 49 reizes.

"Cīņa ar nelikumīgu akcīzes preču apriti vienmēr ir bijusi mūsu prioritāte. Ir ieguldīts apjomīgs, mērķtiecīgs darbs, kas ir vainagojies ar rezultātiem. To apliecina ne tikai nedēļas izskaņā veiktās policijas darbības, bet arī iepriekš sasniegtie rezultāti. Tomēr mēs saprotam, ka ir cilvēki, kas joprojām uztur šo nelegālo rūpalu, tādēļ ir svarīgi nepārtraukti cīnīties ar šo problēmu, ko policija arī aktīvi dara. Vienlaikus aicinām arī iedzīvotājus būt aktīviem un ziņot nelikumīgu akcizēto preču iespējamām tirdzniecības vietām," uzsvēris Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Sozinovs.

Kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 221. panta 3. daļas, proti, par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja to izdarījusi organizēta grupa.

Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonām veikt kratīšanas palīdzējuši arī kolēģi no pretterorisma vienības "Omega", Speciālo uzdevumu bataljona un citiem Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes iecirkņiem. Kratīšanās piedalījās arī Valsts ieņēmumu dienesta kinologi ar dienesta suņiem, kā arī Rīgas pašvaldības policija.

Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.

Jau ziņots, ka pagājušo ceturtdien un piektdien Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde "Rīgas Centrāltirgus" administrācijas ēkā un tās teritorijā veikusi procesuālās darbības saistībā ar akcizēto preču nelikumīgu apriti. RCT norāda, ka procesuālās darbības veiktas tostarp arī SIA "Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā" nomātajā teritorijā.

Tāpat jau vēstīts, ka saistībā ar pagājušajā nedēļā veiktajām kratīšanām Rīgas Centrāltirgū Valsts policija sākotnēji aizturējusi vairāk nekā desmit personas, bet apcietinājums kā drošības līdzeklis piemērots četriem cilvēkiem.

AS "Rīgas Centrāltirgus" valde pirmdien, 25. novembrī, atstādinājusi no amata Iekšējās drošības dienesta vadītāju Maksimu Danovski, kā arī valdes padomnieku iekšējās drošības jautājumos Vitāliju Dubovu.

LTV iepriekš vēstīja, ka viens no aizturētajiem ir Rīgas Centrāltirgus Iekšējās drošības daļas vadītājs Maksims Danovskis. Taču pats Danovskis aģentūrai LETA bija norādījis, ka viņš nav ticis aizturēts, bet kriminālprocesā viņam piemērots liecinieka statuss.