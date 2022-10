Aizdomās par 1,8 miljonu piesavināšanos Eiropas likumsargi 'paviesojušies' Līvānu mēra mājā

Eiropas Prokuratūra (EPPO) trešdien, 19. oktobrī, veic kratīšanu Līvānos saistībā ar aizdomām par 1,8 miljonu eiro izkrāpšanu no Eiropas fondiem, lasāms prokuratūras "Twitter" kontā.

Tajā uzsvērts, ka viens no kratīšanas mērķiem bijusi Līvānu mēra Andra Vaivoda (AP) māja.

Prokuratūra norāda, ka kratīšanā atbalstu sniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB).

#EPPO is conducting searches in the city of Līvāni, Latvia🇱🇻, including at the mayor’s house. At stake is a possible fraud with European Regional Development Funds worth €1,8 million. Grateful for an excellent support provided by @KNABinforme