Aizdomās par futbola aģenta Bezzubova slepkavību policija meklē divus vīriešus

Valsts policija aizdomās par slepkavības izdarīšanu meklē attēlos redzamos vīriešus – 1967. gadā dzimušo Ivanu Agapitovu un 1975. gadā dzimušo Denisu Koņaškinu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes lietvedībā atrodas kriminālprocess par Romāna Bezzubova tīšu prettiesisku nonāvēšanu sevišķi pastiprinošos apstākļos, organizētā grupā, pielietojot šaujamieročus, kas tika izdarīta 14. aprīlī Gunāra Astras ielā 8b, Rīgā.

"Gadījumā, ja atpazīstat kādu no attēlos redzamajiem vīriešiem un ir zināma viņu atrašanās vieta, vai jebkāda cita informācija, kas var noderēt izmeklēšanā, aicinām nekavējoties zvanīt Valsts policijai pa tālruņa numuru 28601498 vai rakstīt e-pastu: kipinfo21@vp.gov.lv. Aicinām nepalikt vienaldzīgiem un ziņot. Anonimitāte ir garantēta," informē VP.

Valsts policija aicina arī pašus meklēšanā izsludinātos vīriešus labprātīgi pieteikties policijā.

Valsts policija brīdina – personas var būt bīstamas un, iespējams, bruņotas, tāpēc VP aicina šīs personas nemēģināt aizturēt pašiem.

Policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

Uzbrukums Bezzubovam notika Purvciemā 14. aprīlī brīdī, kad viņš vēlējās izbraukt uz Gunāra Astras ielu.

Uzbrucēji pārvietojās ar melnas krāsas "BMW X5" markas automašīnu ar tonētiem aizmugurējiem stikliem.

Brīdī, kad Bezzubova "Volkswagen Touareg" no sānielas vēlējās nokļūt uz Gunāra Astras ielu, ceļu viņam nobloķējis minētais "BMW X5". No uzbrucēju auto tika raidīti šāvieni un Bezzubovs centies "BMW X5" taranēt no sāniem. Pēc tam abas automašīnas aizbraukušas no kameru redzamības lauka.

Bezzubovs savulaik bija Latvijas U-19 futbola izlases kandidātu lokā, bet izlasē tā arī nevienu spēli neaizvadīja. Futbolista karjeras laikā viņš spēlēja Rīgas "Daugava", "Jūrmala" (vēlāk arī "Jūrmala-VV"), bēdīgi slavenajā Kuldīgas "Venta" un Albānijas komandā "Bylis", bet 2012. gadā noslēdza futbolista karjeru, liecina "transfermarkt.com" pieejamā informācija.

Pēc futbolista karjeras beigām Bezzubovs pievērsās futbola aģenta darbam, bija viens no retajiem Latvijas starptautiskā līmeņa futbola aģentiem. Bezzubovam piederēja aģentūra "BR-Sport agency", kuras paspārnē bija tādi futbolisti kā Vitālijs Jagodinskis, Vladislavs Soloveičiks, Aleksejs Grjaznovs, arī jaunais Jānis Grīnbergs. Viņa pakalpojumus savulaik izmantoja bijušie Latvijas izlases futbolisti Aleksandrs Fertovs un Vladislavs Gabovs.