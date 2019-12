Aizdomās par garīdznieka un taksista nežēlīgu aplaupīšanu Latgalē aiztur divus recidīvistus

Pagājušajā nedēļā, 2. decembrī Valsts policijas (VP) darbinieki par vairāku nežēlīgu laupīšanu paveikšanu Latgalē aizturējuši divus vīriešus, portālu "Delfi" informēja VP pārstāve Lāsma Kursīte.

Divas sevišķi bīstamās personas, 1979. gadā un 1982. gadā dzimušos vīriešus, kuri iepriekš tika izsludināti meklēšanā par smagu noziegumu izdarīšanu Ludzā un Daugavpilī, aizturēja Latgales reģiona pārvaldes darbinieki sadarbībā ar Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas Kriminālzimeklēšanas pārvaldes darbiniekiem.

Personas tiek turētas aizdomās par laupīšanas izdarīšanu 2019. gada 30. novembrī, kad ap pulksten 18.30, personas ar viltu iekļuva kāda 1957. gadā dzimuša bijušā garīdznieka dzīvoklī Daugavpilī. Pielietojot vardarbību, garīdznieks tika sasiets, un garnadži aplaupīja viņam piederošo dzīvokli, paņemot bankas karti, personu apliecinošus dokumentus un citas vīrieša mantas, atstājot viņu bezpalīdzības stāvoklī gandrīz diennakti. Personas tika izsludinātas meklēšanā un tika veikta virkne operatīvo pasākumu, lai pēc iespējas ātrāk aizdomās turamās personas tiktu atrastas, norāda policija.

2. decembrī, pateicoties Valsts policijas darbinieku profesionalitātei, veicot operatīvas darbības, personas tika aizturētas. Izmeklēšanas gaitā, noskaidrots, ka šīs personas, iespējams, ir veikušas nežēlīgu laupīšanu Ludzā, Rundēnu pagastā. 23. novembrī, ap pulksten 18.00 aizdomās turamās personas izsauca taksometru un brauciena laikā auto vadītājam sejā iepūta gāzes baloniņu un četras reizes iesita ar āmuru pa galvu.

1961. gadā dzimušajam taksometra vadītājam no uzbrucējiem izdevās aizbēgt un izsaukt Neatliekamo medicīnisko palīdzību. No automašīnas tika nolaupītas vadītāja privātās mantas. Vīrietis tika nogādāts Rēzeknes slimnīcā ar vairākiem galvas sasitumiem un vaļējām brūcēm. Pēc izdarītā nozieguma uzbrucējiem no noziegumu vietas izdevās aizbēgt. Šobrīd abām personām ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Par doto faktu tika uzsākts kriminālprocess par laupīšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa laupīšanu. Par to var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Personas jau iepriekš bija nonākušas policijas redzes lokā un sodītas par analoģiskiem noziedzīgiem nodarījumiem.