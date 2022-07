Aizdomās par ļaunprātīgu dedzināšanu Kuldīgā aizturēts vīrietis

Kuldīgas iecirkņa likumsargi ir uzsākuši kriminālprocesu par ļaunprātīgu dedzināšanu un uz aizdomu pamata aizturēts jau iepriekš policijas redzeslokā nonācis vīrietis.

Naktī no 24. uz 25.jūniju Valsts policijā tika saņemta informācija no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta par to, ka Kuldīgā, Baznīcas ielā deg šķūnis.

Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka šķūnis ir nodedzis pilnībā. Veicot sākotnējās darbības un notikuma vietas apskati, konstatēts, ka notikusi ļaunprātīga dedzināšana.

Kuldīgas iecirknī par notikušo tika uzsākts kriminālprocess un nozīmētas ekspertīzes. Veicot izmeklēšanas darbības, tika noskaidrota iespējamā vainīgā persona – kāds jau policijas redzeslokā nonācis vīrietis.

Uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu 11. jūlijā policisti veica vīrieša aizturēšanu, savukārt 13. jūlijā devās uz tiesu lūgt piemērot vīrietim drošības līdzekli – apcietinājumu, kas ir stājies spēkā.

Vīrietis iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par mantiska rakstura noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un pagājušajā gadā atbrīvojās no ieslodzījuma vietas.

Valsts policijas Kuldīgas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas turpina pirmstiesas izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu.

Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.