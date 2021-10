Aizvadītajā diennaktī dzēsti deviņi ugunsgrēki

Aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 44 izsaukumus – deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 25 uz glābšanas darbiem, bet 10 izsaukumi bija maldinājumi, portāls "Delfi" uzzināja dienestā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmdien pulksten 20.39 tika saņemts izsaukums Bauskā, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī skapī zem izlietnes dega plastmasas spainis ar pelniem viena kvadrātmetra platībā. Pulksten 20.56 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

Savukārt pulksten 18.47 VUGD saņēma izsaukumu Ventspilī, kur divstāvu dzīvojamā mājā bija pamanīti dūmi. Notikuma vietā tika noskaidrots, ka sadūmojums bija radies, kurinot krāsni. Ugunsdzēsēji glābēji pārbaudīja un izvēdināja telpas un plkst. 19.13 darbu notikuma vietā pabeidza.

VUGD aicina atgādina, ka kurinot krāsnis, jāatceras par ugunsdrošību. Pirms apkures sezonas sākuma ir jātīra sodrēji no dūmeņiem un krāšņu, pavardu dūmkanāliem, ko vislabāk izdarīs skursteņslaucītājs, taču, ja privātmāju saimnieki prot un zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu, viņi to var veikt arī paši. Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem jāiztīra pirms apkures sezonas sākuma — līdz 1. novembrim. Savukārt ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra vēl papildus vienu reizi apkures sezonas laikā — no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam. Cita starpā reizi piecos gados jāveic arī apkures sistēmas tehniskā stāvokļa novērtējums, ko var veikt speciālists.

Tās apkures iekārtas un ierīces, kurās par kurināmo izmanto gāzi – tīra un tehnisko apkopi un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav noteicis citādi. Ja apkures ierīce bijusi atslēgta ilgāk par sešiem mēnešiem, jāveic ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaude.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji steidzās arī uz izsaukumiem, kur dega lapu kaudzes, vieglā automašīna, piededzis ēdiens, atkritumi konteinerā, loga aile, sausā zāle.