Allažu pagastā aizdomās par kazlēna nozagšanu un nogalināšanu aizturēti divi vīrieši

Svētdien, 2. jūnijā, Valsts policija Allažu pagastā aizdomās par kazlēna nozagšanu un nogalināšanu aizturējusi divus vīriešus, portāls "Delfi" uzzināja policijā.

2. jūnijā ap pulksten 16.30 Valsts policija saņēmusi informāciju no kādas pašvaldības iestādes par to, ka no viņu kūts Siguldas novada Allažu pagastā pazudis kazlēns. Notikuma vietā ieradušies Valsts policijas Siguldas iecirkņa policisti, kuri kūtī manījuši svaigas asinis. Likumsargiem radušās aizdomas, ka ir izdarīts noziegums.

Tobrīd policisti pamanījuši no meža puses nākam divus stipri piedzērušos vīriešus – vietējos iedzīvotājus, kuri nesuši palielu somu. Ņemot vērā, ka vīrieši radījuši aizdomas, policisti viņiem lūguši uzrādīt somas saturu.

Izrādījies, ka somā atrodas nozagtais kazlēns, diemžēl jau sadalītā veidā. Tāpat somā bija ielikti naži.

Abi vīrieši, kuri tobrīd bija apmēram trīs promiļu stiprā alkohola reibumā, aizturēti un nogādāti Siguldas policijas iecirknī. Policisti noskaidrojuši, ka kazlēns nogalināts jau kūtī, un vēlāk aiznests uz mežu, lai to sadalītu un vēlāk apēstu.

Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka noziegumā iesaistītas abas personas, taču viņu loma izdarītajā vēl tiek skaidrota. Ņemot vērā izmeklēšanas laikā iegūto informāciju, aizdomās turētā statuss šobrīd piemērots 1987. gadā dzimušajam vīrietim, savukārt otram vīrietim piemērots liecinieka statuss.

Aizdomās turētais 1987. gadā dzimušais vīrietis jau iepriekš sodīts par dažādiem noziegumiem, tostarp zādzībām ar iekļūšanu un pat par bruņotu laupīšanu. Turklāt abi vīrieši jau bijuši izsludināti policijas meklēšanā.

Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta 3. daļas – par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot telpā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, piespiedu darbs vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Abi vīrieši atrodas izolatorā.