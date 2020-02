Apcietina viltusziņu biznesmeni Niku Endziņu

Pagājušajā piektdienā, 31. janvārī, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes 1. nodaļas amatpersonas par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu sociālajos medijos aizturēja 1997. gadā dzimušu vīrieti, neminot personas identitāti, portālu "Delfi" informēja Valsts policijā. Portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija liecina, ka aizturētais ir par viltus ziņu izplatīšanu tiesātais Niks Endziņš jeb reperis Neids.

31. janvārī Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes 1. nodaļas amatpersonas sadarbībā ar kolēģiem no Kibernoziegumu apkarošanas nodaļas veikušas monitoringu sociālajos medijos un konstatējušas kādas personas publicēto video, kurā, iespējams, minēta nepatiesa un etniskā naida kurinoša informācija.

Par minēto faktu sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 78. panta 2. daļas, proti, par darbību, kas vērsta uz nacionālā un etniskā naida un nesaticības izraisīšanu, kas izdarīts automatizētu datu apstrādes sistēmā.

Vīrietis savā video bija minējis, ka Latvijā ir nonācis pirmais ar jauno koronavīrusu inficētais pacients, kā arī paudis nepieciešamību "likvidēt" vienu no pasaules tautām un tās valsti.

Savā video, kas tika publicēts janvāra beigās un patlaban sociālajos tīklos vairs nav pieejams, Endziņš stāstīja par pirmo pacientu, kas Infektoloģijas centrā it kā esot ievietots ar "koronas" vīrusu, sakot, ka to zinot, jo slimnīcā strādājot viņa draudzenes mamma. Video viņš emocionāli aicināja iedomāties cilvēku skaitu, kas vēl esot "aplipināti", jo inficētā persona ar taksometru no lidostas braukusi līdz centram un ar sabiedrisko transportu – līdz slimnīcai. Šajā video viņš aicināja "likvidēt" gan "ķīniešus", gan valsti.

"Delfi" jau rakstīja, ka Latvijā neviens koronavīrusa gadījums nav konstatēts.

Likumsargi noskaidrojuši publicētā video autora dzīvesvietas adresi, kurā ierodoties sastapuši un aizturējuši vīrieti.

Tāpat likumsargi veikuši kratīšanu viņa dzīvesvietā, izņemot vairākus lietiskos pierādījumus – datu nesējus (datorus, mobilos telefonus un cietos diskus).

Likumsargi turpina izvērtēt aizturētā vīrieša teikto par pirmā ar koronavīrusu inficētā pacienta konstatēšanu Latvijā.

"Bieži cilvēki internetā neapdomīgi publisko informāciju, tādējādi dažreiz maldinot sabiedrību ar izdomātiem un neeksistējošiem faktiem, kas var izraisīt sabiedrībā nevajadzīgu satraukumu. Pirms kaut ko publicēt ir ļoti svarīgi izvērtēt teikto, jo, kā zināms, informācija nekur nepazūd un tās dēļ var nākties atbildēt likumā noteiktajā kārtībā," atgādina Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes 1. nodaļas priekšnieks Romāns Jašins.

Par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu Krimināllikumā paredzēts sods – brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.