Apgabaltiesai liek atkārtoti skatīt 'Winergy' lietu par 2,1 miljona eiro izkrāpšanu

Rīgas apgabaltiesai lietā par valsts budžeta līdzekļu izkrāpšanu būs no jauna jāvērtē apsūdzētajiem noteiktais sods un SIA "Winergy" piemērotais piespiedu ietekmēšanas līdzeklis, informēja Augstākajā tiesā (AT).

AT Krimināllietu departaments 5. jūlijā, izskatot trīs apsūdzēto, viņu aizstāvju un juridiskās personas pārstāvja kasācijas sūdzības krimināllietā apsūdzībā par valsts budžeta līdzekļu izkrāpšanu vairāk nekā divu miljonu eiro apmērā, atcēla Rīgas apgabaltiesas 2020. gada 5. marta spriedumu daļā par apsūdzētajiem noteikto sodu par izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem un galīgo sodu, kā arī daļā par "Winergy" piemēroto piespiedu ietekmēšanas līdzekli.

Pārējā daļā, tai skaitā daļā, ar kuru apsūdzētie atzīti par vainīgiem viņiem celtajā apsūdzībā, Rīgas apgabaltiesas spriedums atstāts negrozīts.

Lietā apsūdzēti divi Igaunijas pilsoņi, bijušie SIA "Winergy" valdes locekļi Andruss Petersons un Henri Treude, kā arī Latvijas iedzīvotāja, bijusī AS "Norvik Banka" (tagad "PNB banka") darbiniece Tīna Pētersone (Ostrovska), noskaidroja aģentūra LETA.

Kā uzskata prokuratūra, viņi, izmantojot viltotus dokumentus un pārkāpjot citus finansējuma piešķiršanas nosacījumus, prettiesiski ieguva valsts līdzfinansējumu "Winergy" vēja elektrostaciju parka "Kurzeme" projekta īstenošanai 2 134 307 eiro apmērā. Līdzfinansējums tika iegūts 2011. gada 1. februārī Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izsludinātā konkursā "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai".

Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu apsūdzētie atzīti par vainīgiem un sodīti ar brīvības atņemšanas sodu no trīs gadiem un trīs mēnešiem līdz sešiem gadiem. Tāpat diviem apsūdzētajiem atņemtas tiesības ieņemt kapitālsabiedrības valdes locekļa amatu uz diviem gadiem un sešiem mēnešiem. Savukārt uzņēmumam, kuras interesēs noziedzīgais nodarījums izdarīts, piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis - naudas piedziņa 645 000 eiro apmērā.

AT lēmumā norāda, ka apelācijas instances tiesa pamatoti atzinusi apsūdzētos par vainīgiem viņiem inkriminētajos noziedzīgajos nodarījumos un, iztiesājot lietu šajā daļā, nav pieļāvusi Krimināllikuma pārkāpumus vai Kriminālprocesa likuma būtiskus pārkāpumus. AT atzīst par pamatotiem apelācijas instances tiesas secinājumus, ka vēja elektrostaciju iegāde un uzstādīšana nav notikusi projekta ietvaros, izmantojot projekta iesniegumā norādīto projektam nepieciešamā līdzfinansējuma veidu, bet Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansējums iegūts, īstenojot krāpšanu.

Vienlaikus AT lēmumā norāda, ka apelācijas instances tiesa, nosakot apsūdzētajiem sodu par izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem un galīgo sodu, nav ievērojusi Kriminālprocesa likuma normas. Proti, tiesa spriedumā nav norādījusi motīvus konkrētā soda piemērošanai. Tāpat tiesa nav analizējusi apsūdzētajiem noteiktā soda atbilstību Krimināllikumā norādītajam soda mērķim. Šī iemesla dēļ AT atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā par apsūdzētajiem noteikto sodu.

Tāpat AT lēmumā atzīst, ka apelācijas instances tiesa, nosakot "Winergy" piespiedu ietekmēšanas līdzekli - naudas piedziņu, nav ievērojusi Krimināllikuma 5. panta nosacījumus par Krimināllikuma spēku laikā. AT lēmumā analizējis Krimināllikumā izdarītos grozījumus, norādot, ka tiesai, nosakot "Winergy" piespiedu ietekmēšanas līdzekli - naudas piedziņu bija jāņem vērā Krimināllikuma 5. panta trešās daļas nosacījumi par to, ka likumam, kas atzīst nodarījumu par sodāmu, pastiprina sodu vai ir citādi nelabvēlīgs personai, atpakaļejoša spēka nav.

"Winergy" reģistrēta 2008. gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 872 732 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Patlaban "Winergy" vienīgā īpašniece ir AS "Norvik ieguldījumu pārvaldes sabiedrība".