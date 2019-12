Aronas pagastā dīķī avarē mikroautobuss; četri bojāgājušie (plkst.14:35)

Madonas novadā pirmdienas rītā kādā dīķī iebraukušā automašīnā atrasti četri noslīkuši cilvēki, apliecināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Ap pulksten 9 dienests saņēma izsaukumu uz Aronas pagastu, kur, kā liecināja sākotnējā informācija, uz ledus atrodas automašīna ar cilvēkiem. Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka automašīna bija nobraukusi no ceļa, apgāzusies uz jumta, ieslīdējusi dīķī un ielūzusi ledū. No ūdens ārā bija redzami tikai riteņi.

Pirms VUGD ierašanās no automašīnas saviem spēkiem izkļuva divi cilvēki, no kuriem viens bija devies uz tuvējām mājām un zvanījis glābējiem. Šie cilvēki tika nodoti mediķiem. Glābēji no noslīkušās automašīnas izcēla vienu noslīkušu cilvēku, bet pārējo automašīnā esošo cilvēku izcelšana bez speciālā papildaprīkojuma izmantošanas nebija iespējama. Ugunsdzēsēji ar vinčas palīdzību automašīnu no dīķa izvilka un no tās izcēla vēl trīs noslīkušus cilvēkus.

Valsts policijā informēja, ka dīķī bija iebraucis mikroautobuss "Volkswagen Transporter". Pēc sākotnējās informācijas, automašīnas vadītājam un vienam no pasažierim izdevās izkļūt no automašīnas pašu spēkiem, bet pārējie četri pasažieri negadījumā gāja bojā. Cietušie un mirušie ir vīrieši.

Par notikušo policija sākusi kriminālprocesu, kurā tiks skaidroti notikušā apstākļi. Pašreizējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka ceļš konkrētajā posmā bijis apledojis.

VUGD aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem uz ceļiem, izvēlēties laika apstākļiem un ceļa segumam atbilstošu ātrumu.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka pēdējos 20 gados Latvijā notikušas vairākas avārijas, kurās, automašīnai iebraucot ūdenstilpnē, vienlaikus gājušas bojā vairākas personas.

Piemēram, 2003.gada novembrī, Vārkavas novada Upmalā pie tilta Dubnas upē iegāžoties automašīnai "Opel Kadett", bojā gāja seši cilvēki. Negadījumā dzīvību zaudēja trīs jaunieši un trīs jaunietes vecumā no 17 līdz 20 gadiem.

Traģiskākā šāda veida avārija notika 2012.gadā Jaungada naktī, kad Krāslavas novadā autoavārijā gāja bojā septiņi jaunieši. Automašīna "Mazda 626", kurā brauca septiņi cilvēki, līkumā nobrauca no ceļa un iegāzās Rudnas upē. Visi braucēji zaudēja dzīvību. Viens no jauniešiem bija atradies automašīnas bagāžas nodalījumā.

Avarējušajai automašīnai bijušas vasaras riepas sliktā stāvoklī. Tāpat tai nav bijusi izieta tehniskā apskate. Nevienam no traģiskajā avārijā Krāslavas novadā bojāgājušajiem jauniešiem nebija autovadītāja apliecības.

Savukārt 2014.gada decembra sākumā Ozolnieku novada Salgales pagastā, uz autoceļa Blukas-Emburga, divi vīrieši gājuši bojā ceļu satiksmes negadījumā, jo viņu vadītā automašīna iegāzusies Garozes upē.