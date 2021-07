Ārste lūdz vērtēt piedāvājumu viltot Covid-19 sertifikātu; policija krimināllietu atsaka (plkst. 19.20)

Valsts policija atteikusies uzsākt lietu pēc Krāslavā praktizējošas ģimenes ārstes Marinas Procevskas iesnieguma par piedāvājumu pret atlīdzību viltot kāda vīrieša Covid-19 vakcinācijas sertifikātu.

Procevska portālam "Delfi" atzina, ka viņa 26. jūnijā saņēmusi elektronisku vēstuli no konkrēta vīrieša, kurā viņš interesējies par iespēju, vai ārste varētu izdarīt ierakstus par veiktu vakcināciju pret Covid-19 apmaiņā pret atlīdzību.

Vēstulē bijis minēts, ka "atlīdzība garantēta vai kas līdzīgs", Latvijas Radio sacīja Procevska. Konkrēta atlīdzības summa gan neesot bijusi norādīta.

Ārste portālam "Delfi" sacīja, ka par notikušo ziņojusi Valsts policijai.

Nedēļu vēlāk viņa saņēmusi atbildi, ka noziedzīga nodarījuma sastāvu policija notikušajā nesaskatot, tāpēc kriminālprocess netiks uzsākts.

Ārstu kukuļošanas mēģinājumi un vakcināciju apliecinošu sertifikātu viltošana nav pieļaujama, portālu "Delfi" informēja Valsts policijas pārstāve Simona Grāvīte.

"Precizējot konkrēto situāciju, paskaidrojam, ka šajā gadījumā saņemtajā e-pasta vēstulē izteikts jautājums vai var veikt Covid-19 vakcinācijas atzīmi e-sistēmā pret atlīdzību, lai varētu saņemt vakcinācijas sertifikātu, bet realitātē nevakcinējoties. Valsts policija, reaģējot uz šo informāciju un saņemto iesniegumu, veica pārbaudi apstākļu noskaidrošanai. Vērtējot policijas rīcībā esošo informāciju, netika gūti objektīvi pierādījumi par sūtītāja noziedzīgu nodomu – iespējamo kukuļdošanu. Līdz ar to, nekonstatējot noziedzīga nodarījuma sastāvu, tika pieņemts lēmums atteikt uzsākt kriminālprocesu," skaidro Grāvīte.

Valsts policija pieļauj, ka šāda e-pasta vēstule, iespējams, ir izsūtīta, lai noskaidrotu ārstniecības darbinieku attieksmi un tālāko rīcību. "Tajā pat laikā vēršam uzmanību, ka atteikums uzsākt kriminālprocesu nebūt nenozīmē, ka policija neveic, piemēram, preventīvas darbības. Šajā gadījumā rīcība – ziņošana policijai pavisam noteikti bija pareiza. Valsts policija aicina arī turpmāk aktīvi ziņot par aizdomīgiem piedāvājumiem no pacientu puses, katrs gadījums tiks pārbaudīts atsevišķi," norādīja Valsts policijas pārstāve.

Valsts policija līdz šim ir saņēmusi atsevišķus signālus, ka ir iedzīvotāji, kas, iespējams, mēģina apiet noteikto kārtību kā iegūt vakcinācijas veikšanas faktu apliecinošu sertifikātu. Tajā skaitā fiksēti līdzīgi gadījumi augstāk minētajam, un katrs gadījums vienmēr tiek rūpīgi pārbaudīts un izvērtēts.

"Šobrīd Valsts policija strādā ciešā sadarbībā ar Veselības inspekciju un Nacionālo veselības dienestu, lai novērstu iespējamus likumpārkāpumus. Proti, īstenojot prevenciju, izglītošanu un skaidrojošo darbu, lai šādas situācijas nemaz nenotiktu vai uzreiz raidītu signālu, ka šāda dokumenta viltošana ir krimināli sodāma," skaidro Grāvīte.

Valsts policija atgādina, ka Covid-19 sertifikāts ir dokuments, kas piešķir tiesības – tā viltošana vai mēģinājums apiet noteikto kārtību kā iegūt vakcinācijas veikšanas faktu apliecinošu sertifikātu pret atlīdzību ir krimināli sodāma darbība.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) sacīja, ka tā rīcībā šobrīd nav sīkākas informācijas par konkrēto gadījumu, taču tiek pievērsta uzmanība konkrētajai "Twitter" publikācijai, no kuras izriet informācija par ģimenes ārstes stāstīto.

"Delfi" jau rakstīja, ka Latvijā digitālie Covid-19 sertifikāti tiek aktīvi izmantoti, piemēram, apmeklējot pasākumus vai ieturot maltīti kafejnīcu iekštelpās.

Savukārt no 1. jūlija Covid digitālie sertifikāti ir pieejami un izmantojami arī citviet Eiropas Savienībā (ES) ar mērķi atvieglot iedzīvotāju brīvu un drošu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā.

Sertifikātus var saņemt Covid-19 pārslimojušas vai pret šo slimību vakcinētas personas.

Jau no 2020. gada 28. decembra Latvijā sākta vakcinācija pret Covid-19. Pirmie potes saņēma lielo slimnīcu darbinieki, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas.

Šā gada 3. aprīlī darbu uzsāka speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri vairākās Latvijas pilsētās, jo Latvijai pirmo reizi bija piegādāts lielāks vakcīnu apjoms. Kopš 3. maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, savukārt no 17. maija – arī 16 gadus sasnieguši jaunieši, bet no 2. jūnija – arī bērni no 12 gadu vecuma.