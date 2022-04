'Atskaņoja Krievijas himnu, izvilka no mašīnas aiz matiem'– Gerdas brauciens ar taksistu Viktoru

Braucot naktī ar taksometru, tā šoferis Viktors atskaņoja Krievijas himnu un citu mūziku krievu valodā, bet pēc aicinājuma to izslēgt, rupji atbildēja un izvilka aiz matiem no mašīnas – tā sociālajos medijos stāsta Gerda Kaņepa, kura saskārās ar šādu pieredzi "Bolt" braucienā uz mājām.

Kā "Instagram" un "Facebook" ierakstos vēsta cietusī, taksists uz aicinājumu izslēgt vai pārslēgt mūziku, rupji atbildēja krieviski un, pielietojot spēku, izvilcis viņu no mašīnas: "Apstājās pie Māras dīķa, izkāpa no mašīnas, atvēra aizmugurējās durvis, kur sēdēju es un mani aiz matiem izvilka ārā no mašīnas un nometa pie zemes. Šajā brīdī paspēju paķert telefonu un nofilmēt brīdi, kur vīrietis aizcērt durvis un aizbrauc. Esmu uzrakstījusi iesniegumu policijā," tā sociālajā medijā "Facebook" vēsta Gerda Kaņepa.

Kā portālu "Delfi" pirmdienas pēcpusdienā informēja Valsts policija (VP), šāds iesniegums vēl nav saņemts, kā arī informācijas par šādu gadījumu policijā neesot, taču, kā informēja policijas pārstāve Gita Gžibovska, Rīgas Zemgales iecirkņa policisti pēc sociālajos tīklos publicētās informācijas ir uzsākuši resorisko pārbaudi.

Kā "Delfi" stāstīja Kaņepa, iesniegums policijā tiks nosūtīts tuvākajā laikā. Cietusī skaidroja, ka brauciens bijis no folkkluba "Ala". Šoferis pēc aicinājuma izslēgt mūziku vaicājis, vai viņai ir "kaut kas pret krieviem," kā arī sazinājies ar viņu krievu valodā.

Bolt: šoferis bloķēts

"Bolt" reģionālais vadītājs Latvijā Raimonds Bērziņš portālam "Delfi" izteica nožēlu par to, ka klientam ir nācies piedzīvot šādu situāciju, uzsverot, ka "Bolt" nekādā veidā neatbalsta vardarbību un šāda šofera uzvedība ir nepieņemama.

"Mēs esam nekavējoties sazinājušies ar šoferi un bloķējuši viņa iespēju strādāt ar "Bolt" lietotni. Šajā gadījumā esam pilnībā kompensējuši klientes braucienu, kā arī esam pauduši gatavību sadarboties ar klientu un policiju visos veidos," uzsvēra Bērziņš.

Viņš skaidroja, ka "Bolt" klientiem ir pieejams atbalsta dienests 24 stundas diennaktī, bez brīvdienām. Ar klienta dienestu iespējams sazināties caur klienta profilu aplikācijā (izvēloties attiecīgo pasūtījumu) vai rakstot uz e-pastu riga@bolt.eu. Gadījumos, kad apdraudēta cilvēka veselība vai drošība, "Bolt" aicina nekavējoties sazināties arī ar Valsts policiju.

Pēc Bērziņa teiktā, liela daļa "Bolt" vadītāju strādā pie kāda no autoparkiem vai individuāli. Ikvienam vadītājam, pirms sadarbības uzsākšanas ar "Bolt" ir jāpabeidz apmācības, kurās tiek iepazīstināts ar sadarbības noteikumiem un nosacījumiem, kā arī rīcību darbā ar klientu.

"Diemžēl, šajā gadījumā ir noticis "Bolt" noteikumu pārkāpums. Šāda rīcība nav pieļaujama ne tikai pasažieru pārvadājumos, bet arī ikdienā, tādēļ vadītājs jau ir bloķēts," uzsvēra Bērziņš.

"Bolt" nevarot sniegt informāciju par to, vai konkrētais šoferis nav iepriekš bijis koplietošanas pasažieru pārvadājumu sniedzēja "Yandex Go" sadarbības partneris. Tāpat "Bolt" neatklāja, kad šoferis sācis sadarboties ar "Bolt".

""Bolt" nevar sniegt šo informāciju, jo saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, tikai pēc oficiāla regulējošās iestādes pieprasījuma drīkst to izpaust," norādīja Bērziņš.

Cietušās sievietes sociālajos tīklos publiskotajā video redzams, ka taksometra šoferis pārstāvējis uzņēmumu SIA "Star20". Šis uzņēmums pieder Inesei Garšanovai.

Licenci, lai varētu veikt taksometru pārvadājumus, un licences kartīti, kas tiek izsniegta taksometram, izsniedz Rīgas dome. Savukārt Autotransporta direkcija licencē pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili jeb transportlīdzekļus ar "baltajām numurzīmēm".

Konkrētais uzņēmums licenci par taksometru pakalpojumu sniegšanu Rīgā saņēmis 2021. gada 28. maijā, un tā ir derīga līdz 2025. gada 27. maijam.

Autotransporta direkcijas ieskatā situācija, kad autovadītājs izturas agresīvi pret pasažieriem un tos fiziski aizskar, ir šokējoša un nepieļaujama, tādēļ šobrīd Autotransporta direkcija gatavo pieprasījumu "Bolt" sniegt paskaidrojumu par konkrēto situāciju, kā arī skaidrojumu par to, kāda būs "Bolt" rīcība attiecībā uz konkrēto autovadītāju un kas tiks darīts, lai šādi gadījumi nekad vairs neatkārtotos.

Autotransporta direkcijas Taksometru vadītāju reģistrā redzams, ka šoferis Viktors licenci saņēmis 2021. gada 20. jūlijā, un tā ir derīga līdz 2024. gada 19. jūlijam. Savukārt licenci par taksometru pakalpojumu sniegšanu Rīgā "Star20" saņēmis 2021. gada 28. maijā, un tā ir derīga līdz 2025. gada 27. maijam.

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām autovadītāju var izslēgt no Taksometru vadītāju reģistra, ja tas neatbilst noteiktām prasībām: soda punktu skaits par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem ir astoņi un vairāk; persona ir administratīvi sodīta par pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu; personas valsts valodas zināšanu līmenis ir zemāks par B līmeņa 1. pakāpi; autovadītājs ir vadījis transportlīdzekli bez derīgas B kategorijas vadītāja apliecības vai pārkāpis vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu. Autotransporta direkcija izskatīs lietu par vadītāja izslēgšanu no Taksometru vadītāja reģistra, ja saņems lēmumu no Valsts policijas par to, ka persona ir sodīta par pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu.

Informācija "Lursoft" datubāzē liecina, ka "Star20" reģistrēts kādā adresē Nīcgales pagastā. Šajā pašā adresē reģistrēti vēl deviņi uzņēmumi, kuriem darbības veids norādīts "taksometru pakalpojumi". 10. šajā adresē reģistrētais uzņēmums, kuram kā darbības veids norādīts "citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi" likvidēts šā gada 13. aprīlī.

Visos minētajos uzņēmumos īpašnieki un amatpersonas atšķiras.

Kā redzams Zemesgrāmatā publiskotajā informācijā, īpašums, kurā piereģistrēti visi uzņēmumi, pieder Jānim Klindžānam. Viņš šobrīd ir vienīgais īpašnieks un amatpersona trijos uzņēmumos, kā arī līdzīpašnieks – vēl vienā.