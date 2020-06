Aug Latvijas lietotāju 'torrentos' pavadītais laiks

Covid-19 uzliesmojuma laikā strauji audzis Latvijas lietotāju pirātiskā satura lejupielāžu apjoms, informēja biedrībā "Par legālu saturu!" .

"Lai arī satura nelegālo lejupielādes un straumēšanas vietņu — "torrentu" — Latvijas lietotāju skaits internetā pēc martā piedzīvotā kāpuma par 22% aprīlī atgriezās februāra līmenī, īstu satraukumu rada fakts, ka gandrīz dubultojies "torrentu" vietņu skatījumu skaits un vidējais laiks, ko viens lietotājs pavadījis vietnē," norādīja biedrības "Par legālu saturu!" izpilddirektore Dace Kotzeva.

Viens apmeklētājs vidēji "torrentu" vietnē aprīlī pavadīja vairāk nekā vienu stundu, kamēr februārī viens lietotājs torrentos pavadīja pusstundu. Martā "torrentus" apmeklējuši 139 687 apmeklētāju, kas ir par 22 % vairāk nekā februāri, kad nelegālās vietnes apmeklēja 114 382 Latvijas interneta lietotāji.

Vairāk nekā piektā daļa jeb 21,6 % interneta lietotāji atzinuši, ka izmantojuši "torrentu" lejupielādes vietnes pēdējā pusgada laikā un 66 % no tiem, kuri atzinuši, ka izmanto šīs vietnes, to dara biežāk nekā reizi vai dažas reizes mēnesī. 78,4 % norādījuši, ka nav izmantojuši satura nelegālās vietnes pēdējā pusgada laikā, no kuriem 37,9 % atklāja, ka darījuši to pirms tam.

Pēdējā pusgada laikā un vismaz reizi mūžā šādas lejupielādes vietnes lietojuši 51,4% aptaujāto, savukārt nekad "torrentu" vietnes nav lietojuši 48,6% pētījuma dalībnieku.

Aptaujas dalībnieki norādījuši, ka biežāk lejupielādētais saturs ir filmas (67,7%), seriāli (43%), kā arī datorspēles (35%), datorprogrammas (31,7%), mūzika (27,7%) un e-grāmatas (15,10%).

"Šis ir pirmais nopietnais pētījums par "torrentu" nodarītā kaitējuma apjomu legālajai satura industrijai, kas izgaismo "torrentos" atrodamā satura struktūru, un saturu, ko lietotāji visvairāk izmanto nelegāli," sacīja biedrības izpilddirektore. Vienlaikus viņa atzina, ka pētījumā var saskatīt arī interneta lietotāju tiesiskās kultūras apziņas pieaugumu. "Šo faktu atklāj to respondentu atbildes, kuri "torrentus" vairs nelieto, kā argumentu norādot, ka vairs neizjūt vajadzību pēc šāda satura, un tas nozīmē, ka šiem lietotājiem ir pietiekami pieejams legāls saturs."