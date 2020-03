Auto kravas kokogļu maisos VID uziet 4 miljonus kontrabandas cigarešu

Veicot kontroles pasākumus uz valsts robežas ar Baltkrieviju, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas novērsa 4 191 200 cigarešu (209 560 paciņas) kontrabandu. Cigaretes bija noslēptas autotransporta kravā, iepakotas kokogļu maisos, portālu "Delfi" informēja dienestā.

Neraugoties uz to, ka pasažieru plūsma uz Latvijas ārējās robežas ir slēgta, kravu plūsma turpinās, un dienesti uz robežas turpina strādāt, lai nepieļautu nelegālas izcelsmes preču nonākšanu mūsu valstī.

Šī gada 28. martā, pamatojoties uz riska analīzes rezultātiem, Pāternieku muitas kontroles punktā skenēšanai tika novirzīta kāda no Baltkrievijas iebraukusi kravas automašīna. Saskaņā ar kravas pavaddokumentiem to bija paredzēts nogādāt no Krievijas uz Lietuvu.

Izvērtējot skenēšanas attēlus, muitas amatpersonām radās aizdomas par nedeklarētu preču pārvietošanu kravā, tādēļ tika veikta padziļinātā muitas kontrole. Atverot papīra maisus, kuros bija jābūt kokoglēm, muitnieki atklāja, ka tie ir piepildīti ar cigarešu paciņām. Kontroles pasākumu veikšanā tika iesaistītas VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonas.

Muitas kontroles rezultātā konstatēts, ka maisos kokogļu vietā atradās kopumā 4 191 200 cigaretes (209 560 paciņas) "Premjer", "Fest" un "NZ" ar Baltkrievijas akcīzes nodokļa markām.