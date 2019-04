Autobusa vadītāju tiesās par avārijas izraisīšanu Igaunijā

Jelgavas prokuratūras prokurors tiesai nodevis krimināllietu, kurā pie kriminālatbildības saukts autobusa vadītājs par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu Igaunijā, kā rezultātā uzņēmuma "Lux Express" autobuss nobraucis no ceļa un diviem cietušajiem nodarīti smagi miesas bojājumi, portālu "Delfi" informēja Ģenerālprokuratūras preses sekretāre Laura Majevska.

Kā norādīts lēmumā, 2016. gada janvārī apsūdzētais vadījis pasažieru autobusu "Scania Irizar" maršrutā Rīga – Sanktpēterburga, Igaunijas teritorijā, virzienā no Tartu uz Jehvi. Vadītājs bijis neuzmanīgs Jehvi – Tartu – Valga šosejas 8. kilometrā, nav pārliecinājies par ceļu satiksmes drošību, nav izvēlējies laika apstākļiem un ceļa apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, līdz ar to zaudējis vadību pār autobusu, un tas nobraucis no ceļa un apgāzies uz labā sāna.

Vienai avārijā cietušajai daļēji tika amputēta roka, otram cietušajam – pilnībā bija jāamputē roka. Šādas traumas pieskaitāmas pie smagiem miesas bojājumiem.

Persona apsūdzēta pēc Krimināllikuma 260. panta 2. daļas. Par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.

2018. gada martā Ģenerālprokuratūra, izskatot Igaunijas Valsts prokurora lūgumu, pieņēma lēmumu par kriminālprocesa pārņemšanu un nodošanu procesa veikšanai Jelgavas prokuratūrai.

Lieta nodota izskatīšanai Jelgavas tiesai.

"Delfi" jau ziņoja, ka 2016. gada janvāra beigās Narvas apkārtnē kompānijas "Lux Express" autobuss ieslīdēja grāvī, un negadījumā cieta 13 cilvēki.

Pēc negadījumā 12 pasažieri un viens autobusa šoferis tika nogādāts slimnīcā. Divi cilvēki negadījumā guva smagas traumas. Vēlāk kļuva zināms, ka viens no smagi cietušajiem ir Latvijas pilsonis.