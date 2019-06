Avārijā Vērēmu pagastā bojā iet divi cilvēki; ziņotājs pārmet dienestiem vilcināšanos

Trešdienas, 12. jūnija, agrā rītā Rēzeknes novada Vērēmu pagastā automašīnas avārijā bojā gājuši divi cilvēki, bet vēl divi cietuši un nogādāti slimnīcā.

Valsts policijā portālam "Delfi" apstiprināja, ka ap pulksten 7.06 Valsts policija saņēmusi informāciju, ka Rēzeknes novada Vērēmu pagastā, iebraucot kokos, avarējusi "Volkswagen" markas automašīna.

Sākotnējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka automašīnas vadītājs, braucot pa lauku ceļu, nav ticis galā ar sava transportlīdzekļa vadību, nobraucis no ceļa un ietriecies kokā. Sadursmes rezultātā mašīna aizdegusies. Notikuma vietā bojā gājis automašīnas vadītājs un viens no pasažieriem, savukārt vēl divi pasažieri ar traumām nogādāti medicīnas iestādē.

Saistībā ar notikušo Rēzeknes iecirknī sākts kriminālprocess un tiek skaidroti visi notikuma apstākļi, informē policijā.

No sociālajā vietnē "Facebook" kādas sievietes publicētās informācijas noprotams, ka operatīvos dienestus izsaukusi viņas mamma - vietējā pagasta iedzīvotāja. Negadījumu viņa redzējusi, jo tas noticis netālu no dzimtas mājām - brīdī, kad viņa bijusi mājās un jau sākusi apdarīt savus rīta darbus. Izdzirdējusi avārijas troksni un pēc tam redzējusi avārijas vietu, uzreiz zvanījusi 110. Taču operatīvie dienesti "kā nebrauca, tā nebrauca".

Izsaucējas radiniece portālam "Delfi" skaidro, ka viņas māte pulksten 7.02 zvanījusi uz tālruni 110, bet pēc tam uzreiz pēc sarunas ar 110, zvanīts arī uz 113, kur arī informējusi par notikušo. Pēc tam uz 112 zvanījis viņas dēls.

"Beigās dienesti atbrauca, taču stipri, stipri par vēlu," raksta izsaucējas meita.

Turklāt vienu no mašīnā esošajiem jauniešiem, kurš izdzīvojis un nogādāts slimnīcā, izglābis viņas brālis. Mamma pēc operatīvo dienestu izsaukšanas meklējusi iespējas arī palīdzēt cietušajiem ātrāk un zvanījusi brālim, kurš paspējis attraukties, lai izvilktu vienu no šiem jauniešiem. "Ceru, ka šis jaunietis izdzīvos," saka jaunā sieviete.

Jaunā sieviete gan uzsver, ka viņas stāstītais nekādā gadījumā nav jāuztver kā pārmetums VUGD ugunsdzēsējiem, bet gan kā skumjas par sistēmu, kura nespēj operatīvi savstarpēji nodot informāciju un līdz ar to - pietiekoši ātri reaģēt.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta preses pārstāve Inta Palkavniece portālam "Delfi" skaidro, ka VUGD pulksten 7.08 saņēma izsaukumu uz Rēzeknes novada Vērēmu pagastu, kur bija noticis ceļu satiksmes negadījums. Pirmais izsaukums VUGD saņemts no kāda vīrieša par to, ka viņu radiniece bija informējusi par avāriju un viņš pats zvanīja 112, lai gan notikušo nebija redzējis, tikai iepriekš manījis automašīnu, kura pārvietojusies lielā ātrumā.

Lai gan iedzīvotājs nevarēja sniegt detalizētu informāciju par notikušo, informācija par ceļu satiksmes negadījumu fiksēta un izsūtītas divas autocisternas no Rēzeknes daļas. Iedzīvotājs, kurš bija veicis pirmo zvanu, bija devies uz avārijas vietu un pēc piecām minūtēm zvanīja atkārtoti uz 112 un informēja par to, ka viņš atrodas notikuma vietā, deg automašīna un cietuši cilvēki.

Dispečere uzklausījusi un fiksējusi papildus informāciju, kā arī informējusi iedzīvotāju, ka ugunsdzēsēji ir jau ceļā. Vēl pēc četrām minūtēm VUGD saņēmis iedzīvotāja zvanu par to, ka notikuma vietā automašīnai uzsprāgusi gāzes iekārta.

Ugunsdzēsēji glābēji notikuma vietā ieradās 10 minūtes pēc izbraukšanas no daļas. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatējuši, ka vieglā automašīna ietriekusies kokā, kā rezultātā aizdegusies un uz glābēju ierašanās brīdi dega pilnā platībā. Pirms VUGD ierašanās viens iedzīvotājs palīdzējis vienam cietušajam izkļūt no automašīnas, bet vēl viens cietušais bija izkļuvis saviem spēkiem un aizgājis prom no notikuma vietas.

Pirms Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) ierašanās ugunsdzēsēji cietušajam cilvēkam snieguši pirmo palīdzību. Izmantojot hidrauliskos instrumentus, ugunsdzēsēji no automašīnas atbrīvoja divus cilvēkus, kuri bija gājuši bojā.

"Apzināmies, ka esot notikuma vietā aculieciniekiem var likties, ka laiks iet ļoti lēni, tomēr realitātē tā nav - informējam, ka visas VUGD operatīvās darbības tiek fiksētas sistēmā gan ar konkrētiem laikiem, gan ar ierakstiem, tāpēc VUGD ir skaidri zināms, cikos saņemts zvans, cikos ugunsdzēsēji glābēji iebraukuši utt.," norāda Palkavniece.

"Paldies iedzīvotājam, kurš nebija vienaldzīgs, devās uz notikuma vietu un sniedza detalizētāku informāciju VUGD, kā rezultātā uz notikuma vietu nekavējoties tika izsūtīta arī NMPD. Aicinām iedzīvotājus ievērot ceļu satiksmes noteikumus, lai izvairītos no ceļu satiksmes negadījumiem un automašīnā novietot ugunsdzēsības aparātu, ar kuru cilvēki var ātri aizdegšanos likvidēt vai vismaz ierobežot," pauž Palkavniece.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā portālam "Delfi" norādīja, ka sākotnēji informāciju saņēmuši no Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. 16 minūšu laikā no brīža, kad saņemts zvans par notikušo avāriju, pirmā brigāde ieradusies notikuma vietā. Brigāde ar ieslēgtām bākugunīm un skaņas signālu traukusies no Rēzeknes, brīžiem ārpus apdzīvotām vietām braukšanas ātrumam sasniedzot pat 130 un 140 kilometrus stundā.

NMPD Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Bukša uzsver, ka operatīvie dienesti vienmēr, saņemot informāciju, to paralēli nodod cits citam. Šajā gadījumā izsaukumu NMPD nodevusi Valsts policija un arī VUGD, kas pirmie saņēmuši informāciju par negadījumu. Savukārt no notikuma vietas uz NMPD dispečeru centru, proti, 113 par šo negadījumu kāda sieviete zvanījusi brīdī, kad mediķu brigāde jau tuvojās avārijas vietai, ko apliecina arī zvanītājas teiktais sarunā ar dispečeru, ka dzirdamas auto sirēnas.

VUGD statistika liecina, ka ik gadu ugunsdzēsēji glābēji dodas uz vidēji 800 glābšanas darbiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem un palīdzības sniegšanu pēc tiem – gan iespiestu cilvēku glābšanu, gan ceļa braucamās daļas sakārtošanu pēc negadījumiem vai, piemēram, degvielas noplūdes likvidēšanu.