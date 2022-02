'Baltijas mediju alianses' lietā piespriesti naudas sodi un konfiscēti 3 miljoni eiro

Rīgas rajona tiesa janvāra beigās izskatījusi krimināllietu, kurā tika apsūdzēts SIA "Baltijas mediju alianse" līdzīpašnieks Oļegs Solodovs un viņa līdzgaitnieks, Igaunijas pilsonis Marguss Merima, kuri tika apsūdzēti par Eiropas Savienības (ES) sankciju pārkāpšanu. Abiem apsūdzētajiem piespriesti naudas sodi, portāls "Delfi" noskaidroja tiesā.

Gan Solodovs, gan Merima atzīti par vainīgiem par starptautisko organizāciju un Latvijas Republikas noteikto sankciju pārkāpšanu un tikuši pie 25 000 eiro liela soda katrs.

Tiesā atzīmēja, ka abi apsūdzētie savu vainu atzinuši.

Savukārt "Baltijas mediju aliansei" piemērota arestēto finanšu līdzekļu konfiskācija. Attiecīgi uzņēmumam būs jāšķiras no 3 189 698 eiro. Savukārt no Lielbritānijā reģistrētā uzņēmuma "Reno Media LTD", kas agrāk bija pazīstams kā "Baltic media alliance LTD", piedzīti 25 000 eiro.

Tiesā patlaban pasludināts saīsinātais spriedums, kuru nevar pārsūdzēt, taču lietas dalībnieki var lūgt tiesu sagatavot pilno spriedumu, kuru pēc tam iespējams pārsūdzēt.

Kriminālprocesu izmeklēja Valsts drošības dienests (VDD).

"Re:Baltica" iepriekš veiktā izpēte liecina, ka lietā runa varētu būt par mediju grupas gadiem ilgušiem pārskaitījumiem Krievijas uzņēmumam, kura līdzīpašnieks ir Krievijas prezidentam pietuvinātais baņķieris Jurijs Kovaļčuks. Viņš kopš 2014. gada ir Eiropas Savienības sankciju sarakstā par Kremļa politikas atbalstīšanu ar mērķi destabilizēt situāciju Ukrainā. Kovaļčuks tika iekļauts ES sankciju sarakstā kā "Bank Rossija" lielākais akcionārs.

"Lursoft" informācija liecina, ka "Baltijas mediju alianse" 2020. gadā strādāja ar 586 695 eiro lielu apgrozījumu un 73 508 eiro lielu peļņu, kas ir būtisks kritums, salīdzinot ar 2019. gadu, kad uzņēmumam bija 13 421 988 eiro liels apgrozījums un 1 315 930 eiro liela peļņa.

"Baltijas mediju alianse" iepriekš pārstāvēja televīziju "Pirmais Baltijas kanāls", reklāmas aģentūras "Pirmais Baltijas muzikālais kanāls" un "Baltijas mediju reklāma", reklāmas un mediju aģentūru "Ren TV Baltic", televīzijas kanālu izplatītāju "Tem LV" un izdevniecības namu "Print Media", kā arī laikrakstus "MK Latvija" un "MK Estoņija" un to interneta versijas.

Jau vēstīts, ka saskaņā ar celto apsūdzību abas apsūdzētās personas divu juridisko personu labā uz sadarbības līgumu pamata nodrošināja finansējumu kādai (ES) sankciju sarakstā iekļautai personai. Pārkāpjot sankciju aizliegumu, personas rīcībā nonāca vairāk nekā 10 miljoni eiro. Minētās darbības apsūdzētie veica, lai gūtu peļņu, pārkāpjot ES sankciju režīmu. Kriminālprocesā uzlikts arests mantai vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā.

Prokurors apsūdzētos saucis pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 84. panta pirmās daļas, kā arī pieņēmis lēmumu nodot tiesai procesu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu divām juridiskajām personām.