Bastejkalnā par pašapmierināšanos aiztur vīrieti

Rīgas pašvaldības policija 29. aprīlī, reaģējot uz aculiecinieka sniegto informāciju, Bastejkalnā par pašapmierināšanos publiskā vietā aizturējusi kādu vīrieti, portāls "Delfi" uzzināja pašvaldības policijā.

Pulksten 17 Rīgas pašvaldības policija saņēmusi informāciju par vīrieti Bastejkalnā, kurš veicis seksuāla rakstura darbības citu parka apmeklētāju priekšā. Uz norādīto vietu norīkota tuvākā Rīgas pašvaldības policijas Centra pārvaldes ekipāža.

Apsekojot parku, pašvaldības policisti pamanījuši aprakstam atbilstošu vīrieti, kurš čamdīja bikšu priekšu. Netiklis, pamanot policistus, ātri sakārtojies un ātrā solī devies uz operas pusi.

Mirkli vēlāk viņš aizturēts pie operas tiltiņa. Vīrietis kategoriski noliedza netiklu darbību veikšanu.

Viens no kārtības sargiem devies atpakaļ uz Bastejkalnu, kur sastapis vienu no notikušā aculieciniecēm. Sirmā kundze pastāstījusi, ka redzējusi kā vīrietis jaunu meiteņu klātbūtnē pašapmierinās. No sievietes pieņemta liecība.

Informācija par notikušo nodota Valsts policijai, pēc kuras lūguma aizturētais ar aculiecinieka liecību nodots likumsargiem.