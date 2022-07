Bez uzraudzības atstāta ēdiena dēļ, brīvdienās izcēlušies vairāki ugunsgrēki

Aizvadītajā nedēļas nogalē, laika posmā no piektdienas pulksten 6.30 līdz pirmdienas pulksten 6.30 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) steidzies uz vairākiem izsaukumiem, kas saistīti ar nepieskatītu ēdienu, kurš aizdedzies, portāls "Delfi" uzzināja dienestā.

Kopumā šajā laika posmā VUGD saņēma 142 izsaukumus – 42 uz ugunsgrēku dzēšanu, tajā skaitā vienu uz meža ugunsgrēku, 74 uz glābšanas darbiem, bet 26 izsaukumi bija maldinājumi.

Proti, piektdien pulksten 17.57 saņemts izsaukums uz Lielvārdes ielu Rīgā, kur divpadsmit stāvu ēkā jūtams sadūmojums. Notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka trešā stāva dzīvoklī deg bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens 0,01 m2 platībā. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kurš nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Pulksten 18.36 darbs notikuma vietā noslēdzies.

Savukārt svētdien pulksten 15.21 tika saņemts izsaukums uz Rojas ielu Liepājā, kur daudzdzīvokļu mājā dzīvoklī uz plīts piededzis ēdiens 0,1 m2 platībā. Ugunsgrēks tika likvidēts pirms VUGD ierašanās. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies divi cilvēki. Ugunsdzēsēji glābēji izvēdināja piedūmotās telpas.

Dienestā uzsvēra, ka ugunsdzēsēji glābēji katru dienu saņem izsaukumus, kuros iedzīvotāji ziņo par sadūmojumu kāpņutelpā vai dūmiem dzīvojamās ēkas logā. Visbiežāk, pārmeklējot ēku, ugunsdzēsēji glābēji konstatē, ka mājokļa virtuvē uz plīts ir piededzis ēdiens, bet mājās neviena nav vai arī mājinieki ir iemiguši. VUGD atgādina, ka, gatavojot ēdienu, nedrīkst kaut uz īsu brīdi atstāt mājokli vai aiziet atpūsties, jo, piedegot ēdienam, rodas spēcīgs sadūmojums, kas apdraud apkārtējo veselību, un karstums, kā rezultātā var aizdegties apkārt plītij esošie priekšmeti.

Toties naktī uz svētdienu pulksten 2.29 VUGD saņēma izsaukumu uz Krāslavas novada Šķeltovas pagastu, kur saimniecības ēkā bija izcēlies ugunsgrēks. Notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka kūts un saimniecības ēka deg 300 m2 platībā. No kūts ugunsdzēsēji glābēji izglāba 25 vistas. Darbs notikuma vietā noslēdzās pulksten 7.48.

Sestdien pulksten 14.38 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Talsu novada Ārlavas pagastu, kur cūku fermā bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji uzsāka cūku glābšanu no sadūmotajām telpā un liesmu dzēšanu, lai apturētu to izplatīšanos pa ēkas jumtu. Ugunsdzēsēji glābēji izglāba 120 cūkas, bet vairākas gāja bojā. Kopējā degšanas platība bija 210 m2, no tiem ēkas jumts dega 150 m2 un grīda 60 m2 platībā. Darbs notikuma vietā noslēdzās pulksten 17.34.

Piektdien pulksten 17.54 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Zāles ielu Limbažos, kur piecstāvu dzīvojamās mājas otrajā stāvā elektrības sadales skapī gruzdēja vadi 0,5 m2 platībā. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas evakuējās seši cilvēki. Pulksten 18.37 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

Piektdien neilgi pēc septiņiem vakarā ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Cēsu novada Līgatnes pagastu, kur cilvēks bija apmaldījies mežā. Ieslēdzot autocisternas skaņas signālu un sazinoties ar cilvēku, kurš ugunsdzēsējiem glābējiem nosūtīja savas koordinātes, ugunsdzēsēji glābēji cilvēku atrada un izveda no meža.

Naktī uz svētdienu ugunsdzēsēji glābēji upē Driksa Jelgavā izglāba cilvēku, kas atradās ūdenī. Savukārt, sestdien pēcpusdienā Dzirnezerā Ādažu novadā pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ūdenstilpes iedzīvotāji izcēla bojāgājušo. Vakar Līvānu novada Turku pagastā no ūdenstilpes tika izcelts bojāgājušais, kurš tika nodots Valsts policijas darbiniekiem.

Aizvadītajās diennaktīs ugunsdzēsēji glābēji steidzās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, sausā zāle, kokogles, elektrolīnijas balsts, meža zemsedze, gaismas slēdzis, vieglā automašīna, grīda, pirts, kūts, šķūnis, neapsaimniekota ēka un sešos gadījumos bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens.