Bezvēsts pazudušas mātes vārdā meita ātrajos kredītos aizņemas 2000 eiro

Daugavpils tiesa oktobra sākumā nolēmusi ar kopumā 160 stundām piespiedu darba sodīt sievieti, kura pērnā gada oktobrī savas bezvēsts pazudušās mātes vārdā, nelikumīgi izmantojot viņas maksāšanas līdzekļus, tā dēvētajos ātrajos kredītos pusgada laikā saņēmusi teju 2000 eiro, liecina Latvijas tiesu portālā "manastiesas.lv" pieejamais anonimizētais tiesas nolēmums.

Kā izriet no tiesas sprieduma, sieviete 2018. gada 27. oktobrī, atrodoties savas bezvēsts pazudušās mātes mājās Krāslavā, atrada mātei piederošo AS "SEB banka" bankas norēķinu karti, šīs bankas karti ar internetbankas lietotāja kodu ar paroli, autorizācijas un pieejas kodu, karti, ar kuru ir iespējams autorizēties, veikt maksājumus no mātes bankas konta vai parakstīt līgumus internetbankā.

Tāpat viņa atrada mātei piederošo AS "Swedbank" bankas norēķinu karti, karti ar internetbankas lietotāja kodu ar paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti, kā arī mātei piederošo viedtālruni ar tajā uzstādīto mobilo lietotni "Smart-ID", ar kuru ir iespējams autorizēties, veikt maksājumus no sievietes bankas konta, vai parakstīt līgumus mātes internetbankā.

Lai iegūtu datus, kas dos iespēju nelikumīgi izmantot mātes maksāšanas līdzekļus, sieviete paņēma bankas norēķinu karti, kartes ar internetbanku lietotāja kodiem un parolēm, autorizācijas un pieejas kodu kartes, viedtālruni ar mobilo lietotni "Smart-ID", bet pēc tam aizbrauca no Krāslavas uz savu dzīvesvietu Daugavpilī.

Līdz ar to sieviete ieguva datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot mātes maksāšanas līdzekļus. Kā teikts spriedumā, sieviete izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.1 panta pirmajā daļā. Likums par tādu datu iegūšanu vai izplatīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot finanšu instrumentu vai maksāšanas līdzekli, kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Spriedumā teikts, ka sieviete arī nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli, proti, no 2018. gada 27. oktobra līdz šā gada 3.aprīlim veica savstarpēji saistītas tādas pašas noziedzīgas darbības, kas bija vērstas uz kopējo mērķi – mātei piederošās naudas prettiesisku iegūšanu.

Bezvēsts pazudušās sievietes mirstīgās atliekas tika atrastas šā gada 21. aprīlī.

Kā teikts spriedumā, ar savām darbībām apsūdzētā izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193. panta otrajā daļā, kas par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai nelikumīgu izmantošanu kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Šā gada 6. septembrī prokurors Igors Blaževičs un apsūdzētā noslēdza vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Vienošanās protokolā norādīts, ka apsūdzētā savu vainu apsūdzībās atzīst pilnīgi, piekrīt noziedzīga nodarījuma kvalifikācijai, apsūdzībā norādītajiem apstākļiem, radītajam kaitējumam un prokurora lūgtajam sodam.

Panākta vienošanās par to, ka prokurors lūgs tiesu atzīt sievieti par vainīgu abu iepriekšminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un sodīt ar piespiedu darbu attiecīgi uz 80 stundām un 140 stundām. Tiks lūgts noteikt sievietei sodu pēc noziedzīgu nodarījumu kopības, daļēji saskaitot piespriestos sodus un sodīt viņu ar piespiedu darbu uz 160 stundām.

Kā arī prokurors lūgs tiesu piedzīt no sievietes 850 eiro kaitējuma kompensāciju SIA "VIA SMS" labā, 294 eiro SIA "Vivus" labā, 425 eiro AS "4finance" labā, 425 eiro SIA "Ondo" labā.

Tiesa, pārbaudījusi vienošanās protokolu, lietas materiālus, uzskatīja, ka vienošanās noslēgta, ievērojot Kriminālprocesa likumu.

Tāpat, pārbaudot lietas materiālus, tiesai nebija šaubu par apsūdzētās vainu viņai inkriminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un nodarījumu kvalifikāciju.

Sods, par kādu prokurors vienojās ar apsūdzēto, noteikts atbilstoši Krimināllikumā noteiktajai sankcijai, apsūdzētās personībai, lietā konstatētajiem apstākļiem un soda mērķim.

Pamatoti noteikts galīgais sods, jo Krimināllikuma 193. panta otrajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums ir smags noziegums. Kā arī ir pamatoti piedzītas kaitējuma kompensācijas cietušo labā, tiesa nekonstatēja kļūdas tās aprēķināšanā.

Līdz ar to tiesa atzina, ka ir pamats vienošanos apstiprināt.

Tiesa noteica sievietei galīgo sodu – piespiedu darbu uz 160 stundām un nolēma, ka par labu iepriekšminētajām ātro kredītu kompānijām piedzenamas iepriekšminētās kompensācijas.