'Bolt' tiesā apstrīdējis VID noteikto 1,4 miljonu eiro nodokļu uzrēķinu

Taksometru un citu transporta pakalpojumu platforma "Bolt" tiesā apstrīdējusi Valsts ieņēmumu dienesta (VID) piemēroto 1,4 miljonu eiro nodokļu uzrēķinu, informēja Administratīvajā rajona tiesā.

Tiesā informē, ka lieta ir ierosināta, bet izskatīšanas datums vēl nav zināms.

VID uzdevis taksometru un citu transporta pakalpojumu platformai "Bolt" par uzņēmumu ienākuma nodokļa nemaksāšanu valsts budžetā ieskaitīt 1,4 miljonus eiro.

Šī ir otrā reize, kad Latvijas iestāde soda Igaunijas firmu par uzņēmumu ienākuma nodokļa nemaksāšanu Latvijā. Tikmēr firma "Yandex", kas vēl nesen bija "Bolt" konkurents, no Latvijas aizgāja, uzņēmumu ienākuma nodoklī nesamaksājot ne centu, taču sods no VID par to nedraud.

"Bolt", toreiz ar nosaukumu "Taxify", Latvijā ienāca 2016. gadā. Jau sākumā jaunā uzņēmējdarbības forma, caur lietotni izsaucot šoferi, radīja problēmas ar Valsts ieņēmumu dienestu. Tagad sadarbība ar nodokļu iekasētājiem ir labāka, tomēr joprojām pastāv strīds par uzņēmumu ienākuma nodokli.

"Bolt" lietotne Latvijā reģistrēta uz Igaunijas uzņēmuma "Bolt Operations" vārda. Savukārt kopš 2016. gada kompānijai Latvijā ir sava pastāvīgā pārstāvniecība, kas nav uzņēmums, taču kam tik un tā par darbību Latvijā būtu jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis.

VID ieskatā, "Bolt" šo normu pārkāpis. Dienesta mājas lapā redzams, ka pēc audita veikšanas pārstāvniecībai vēl ar "Taxify" nosaukumu uzdots valsts budžetā iemaksāt 922 000 eiro uzņēmumu ienākuma nodoklī, un vēl nepilnu pusmiljonu eiro nokavējuma un soda naudās.

Par līdzīgu pārkāpumu "Bolt" sodīts arī iepriekš, aptuveni 200 000 eiro apmērā, par ko turpinās tiesvedība. Arī jauno lēmumu par 1,4 miljonu eiro uzrēķinu kompānija ir pārsūdzējusi.

"Visus VID pieprasītos nodokļus "Bolt" ir samaksājis. Viedokļi atšķiras jautājumā par to, kā tieši bija jāaprēķina uzņēmuma ienākumu nodoklis, ņemot vērā Igaunijas un Latvijas noslēgto nodokļu līgumu. Apelācija ir iesniegta tiesā, lai iegūtu skaidrību par piemērojamo metodiku," savu redzējumu par situāciju paudis "Bolt".

VID konkrēto lietu detaļās skaidrot nevarot, taču esot secināms, ka nodoklis "Bolt" jāmaksā izvēlētā biznesa modeļa dēļ. Savukārt "Yandex" darbojies pēc citiem principiem - tas Latvijā tā arī nereģistrēja ne pārstāvniecību, ne uzņēmumu, un līdz ar to uzņēmumu ienākuma nodokli nemaksāja vispār.

Gan "Bolt", gan "Yandex" nodokļu jautājumos Latvijā konsultējis advokātu biroja "Sorainen" partneris Jānis Taukačs, kurš uzskata - ja kāds ārvalstu uzņēmums grib pelnīt Latvijā, bet nevēlas šeit maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli, galvenais ir nepārkāpt robežu, kas liktu atvērt pārstāvniecību. Viņaprāt, firmas klātbūtni valstī nosaka tas, vai uzņēmumam uz vietas attiecīgajā valstī ir vismaz viens cilvēks, kas nodarbojas konkrēti ar pārdošanu.

Savukārt VID uzsver - ja platformas turētājs vai jebkura veida šāda virtuāla aktīva turētājs Latvijā veic aktīvas darbības, piesaista darbiniekus u.tml., tam piemērojami arī nodokļi.

Raidījums atzīmē, ka Eiropas Savienība un citas pasaules valstis ir vienojušās nākotnē ieviest kopēju nodokli, kas liktu digitālajām platformām maksāt nodokli katrā valstī, kurās tās pelna, neatkarīgi no tā, vai atvērta pārstāvniecība. Tas nozīmē, ka nodokli varētu iekasēt no tādām kompānijām kā "Google", "Amazon" un "Facebook". Finanšu ministrija norāda, ka Latvijai ieguvums būtu mērāms vairākos miljonos eiro, taču, visticamāk, ne desmitos miljonu.