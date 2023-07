Brīvdienas aizvadītas traģiski – no ūdenstilpēm izcelti septiņi bojāgājušie

Saistībā ar atpūtu uz ūdens aizvadītā nedēļas nogale aizvadīta traģiski, secina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) – no ūdenstilpēm izcelti septiņi bojāgājušie.

Piektdien Baldonē saņemts izsaukums, kur dīķī devies peldēt cilvēks, bet krastā nav iznācis. Ugunsdzēsēji ūdenslīdēji pārmeklēja dīķi un atrada cilvēku, kuram NMPD mediķi konstatēja nāvi.

Sestdien īsi pirms pulksten diviem saņemts izsaukums Dienvidkurzemes novada Nīcas pagastā, kur jūrā slīkst cilvēks. Pirms VUGD ierašanās cilvēku no ūdenstilpes izcēla Valsts policijas nodarbinātie. NMPD mediķi konstatēja cilvēka nāvi.

Sestdien Limbažu novada Ainažos svētdien no ūdenstilpes izcelts bojāgājušais, kurš nodots Valsts policijas darbiniekiem.

Kā portāls “Delfi” vēstīja, sestdien glābēji steidzās uz Ādažu novada Carnikavas pagastu, kur peldēt devušies četri cilvēki, bet saviem spēkiem netiek krastā. Vienam cilvēkam izdevās izpeldēt krastā, bet trīs cilvēki gāja bojā.

Svētdien pēc astoņiem no rīta tika saņemts izsaukums uz Preiļu novada Aglonas pagastu, kur glābēji no ezera izcēla bojāgājušo, kuru nodeva Valsts policijas darbiniekiem.

Šogad no ūdenstilpēm VUGD izcēlis jau 70 bojāgājušos, 26 no tiem peldsezonā, kas sākās 15. maijā.

Tāpat nedēļas nogalē glābēji devās uz ugunsgrēku dzēšanu.

Sestdienas vakarā ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Melīdas ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas otrajā stāvā dega bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kurš nodots NMPD mediķiem.

Glābēji steidzās uz Cēsu novada Drabešu pagastu, kur noticis ceļu satiksmes negadījums. Notikuma vietā konstatēts, ka vieglā automašīna iebraukusi grāvī. Ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, atbrīvoja trīs cilvēkus, kurus nodeva NMPD.

Piektdien glābēji steidzās uz Salaspils pagastu, kur noliktavā notikusi slāpekļskābes noplūde no tvertnes. Ugunsdzēsēji ķīmiskajos aizsargtērpos, izmantojot absorbentu, savāca noplūdušo vielu un veica vielas pārsūknēšanu hermētiskā tvertnē. Notikuma vietā tika izveidota atsārņošanas vieta, kā arī operatīvais štābs, kurā iekļauti Valsts vides dienesta pārstāvji, NMPD un uzņēmuma pārstāvji. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 52 cilvēki. Notikuma vietā strādāja 18 glābēji ar sešiem specializētajiem transportlīdzekļiem, no kuriem divi bija ķīmijas automobiļi. Pulksten 23.35 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

VUGD steidzās uz Limbažu novada Liepupes pagastu, kur noticis ceļu satiksmes negadījums. Notikuma vietā bija notikusi divu vieglo automašīnu sadursme. Ugunsdzēsēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, atbrīvoja vienu cilvēku, kuru nodeva NMPD mediķiem. Pirms VUGD ierašanās no automašīnām bija izkļuvuši trīs cilvēki.

Vēl glābēji bija nepieciešami arī sestdien, kur ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Ventspils novada Ances pagastu, kur mežā apmaldījies cilvēks. Izmantojot autocisternas gaismas un skaņas signālus, cilvēkam norādīts pareizais virziens izejai no meža. Pēc 30 minūtēm darbs notikuma vietā noslēdzās.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 163 izsaukumus – 51 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā trīs uz meža ugunsgrēku dzēšanu, 83 uz glābšanas darbiem, bet 29 izsaukumi bija maldinājumi.