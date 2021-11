Ceturtdien Latvijā reģistrētas 100 avārijas; cietuši 16 cilvēki

Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 100 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 16 cilvēki, portāls “Delfi” uzzināja Valsts policijā.

Visvairāk negadījumu – 53 – reģistrēti Rīgas reģionā, no tiem deviņi negadījumi bijuši ar cietušajiem. Kopumā šajās avārijas cietuši 10 cilvēki, no viņiem četri gājēji. 19 avārijas reģistrētas Latgalē un divās no tām cietuši kopumā četri cilvēki.

11 avārijas bijušas Zemgales reģionā, no tām vienā avārijā cietis cilvēks, astoņas avārijas fiksētas Kurzemē un vienā no šīm avārijām cietis cilvēks. Kopumā deviņi ceļu satiksmes negadījumi fiksēti Vidzemes reģionā.

Kopumā ceļu satiksmes jomā pieņemti 562 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 219 par ātruma pārsniegšanu, septiņi par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā, bet divi par agresīvu braukšanu.