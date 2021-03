Covid-19: Balvu pašvaldības policijā nosaka karantīnu – kārtību novadā nodrošina VP

Pēc karantīnas noteikšanas Balvu novada Pašvaldības policijai sabiedrisko kārtību novadā pašlaik nodrošina Valsts policija (VP), apstiprināja novada domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs (LZS).

Viņš stāstīja, ka līdz ar aizvadītajā nedēļā veikto pūļa testēšanu vietvara rīko arī regulāru iestāžu darbinieku testēšanu uz Covid-19. Iestādēs, kur tiek pieņemti apmeklētāji vai kuru darbiniekiem darba specifikas dēļ ir nepieciešama saskarsme klātienē, testēšana notiek vienu reizi nedēļā.

Saslimšanas gadījumi atklāti arī vietējā policijā, un inspektoriem noteikta karantīna vai pašizolācija. Novada policijas funkciju izpilde pašlaik nodota VP.

Tāpat, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, līdz marta beigām attālināti strādās Vīksnas pagasta pārvalde. Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Balvos noteikta ierobežota pakalpojumu pieejamība.

Pašvaldībā skaidroja, ka regulāras darbinieku testēšanas rezultātā atklājas jauni inficēšanās gadījumi. Visbiežāk darbinieks ir juties pilnīgi vesels un pat nav nojautis, ka ir inficēts. Šādi testējot, ir atklāti 32 gadījumi.

Jau ziņots, ka Balvu novadā pūļa testēšanā uz Covid-19 aizvadītajā nedēļā analīzes nodevusi aptuveni desmitā daļa iedzīvotāju.

Pušpurs iedzīvotāju atsaucību vērtē kā labu, jo testēšanā piedalījusies aptuveni nedaudz vairāk par 10% iedzīvotāju, kas esot pietiekami, lai izprastu kopējo saslimstības izplatību. Kopumā Balvu novada 13 siekalu paraugu saņemšanas un nodošanas punktos aizvadītajā nedēļā paņemti 1599 siekalu paraugu testi, atpakaļ atnesti 1594.

Pēc testu apstrādes laboratorijā 70 personām jeb 4,4% no Balvu novadā testētajiem iedzīvotājiem rezultāts bija pozitīvs. 24 testu rezultāts tika atzīts par apšaubāmu, un šajos gadījumos testēšana jāveic atkārtoti. Balvos apstiprināti 48 pozitīvi testi, Tilžas, Vīksnas Lazdulejas pagastā pa sešiem, Kubulu pagastā trīs, Bērzkalnes pagastā viens.

"Pieņemot, ka lielākā daļa iedzīvotāju testus nodeva nejūtoties slimi, jo pretējā gadījumā viņi būtu vērsušies pie sava ģimenes ārsta, 70 jauni inficēšanās gadījumi ir daudz. Tas liecina par to, ka mūsu vidū ir inficētas personas, kuras par to nezinot, nav izolējušās un turpina nekontrolētu vīrusa izplatību," uzsvēra pašvaldības izpilddirektore Gunta Raibekaze.

Balvos no trim testēšanas punktiem lielākā aktivitāte bija Balvu sākumskolā, kurā no iedzīvotājiem saņēma 534 testus. Pagastos lielākā aktivitāte bija Tilžā, kur saņemti 133 testi, kā arī un Kubulos, kur saņemti 110 testi. Savukārt vismazāk iespēju izmantoja Krišjāņu pagasta ļaudis, iesniedzot tikai 16 testus. Kūtrāko vidū bija arī Bērzpils un Vectilžas iedzīvotāji, no katra pagasta saņemot 24 testus.

Pašvaldība joprojām arī aicina ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

"Ja visi godprātīgi ievēros ārstu rekomendācijas, tad 70 personas būs karantīnā un neturpinās inficēt pārējos. Es patiešām ticu mūsu iedzīvotāju godaprātam un sagaidu, ka visi rīkosies atbildīgi. Ja nē, tad iesaistīsies policija, un bargs sods būs neizbēgams," solīja Raibekaze.

Balvos kontroli nodrošinās policija, izmantojot arī 25 videonovērošanas kameras. Pagastos darbu organizēs pagastu pārvaldnieki.