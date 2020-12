Covid-19: Policija uzsākusi 1168 administratīvā pārkāpuma procesus kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas

Mēneša laikā kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas Valsts policija (VP), uzraugot, vai tiek ievēroti noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kopumā ir uzsākusi 1168 administratīvā pārkāpuma procesus. Tāpat, veicot preventīvas pārbaudes, doti vairāki preventīvi norādījumi, portāls "Delfi" uzzināja VP.

Visvairāk procesi uzsākti tieši par elektroniskās anketas neaizpildīšanu informācijas sistēmā "covidpass.lv" – kopumā 469, vēl 78 procesi uzsākti par pašizolācijas neievērošanu, 387 procesi par mutes un deguna aizsega nelietošanu, bet 27 procesi par distancēšanās prasību neievērošanu.

Tāpat 126 administratīvā pārkāpuma procesi uzsākti par vairāk nekā desmit personu piedalīšanos privātā pasākumā, astoņi procesi par vairāk nekā 50 personu piedalīšanos sapulcēs, piketos un gājienos un 73 procesi par citiem gadījumiem, piemēram, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu uz vietas.

Minētajā laika posmā, ar mērķi konstatēt iespējamos pulcēšanās pārkāpumus, VP sadarbībā ar pašvaldības policiju ir veikusi 29 073 preventīvās pārbaudes un reaģējusi uz 704 izsaukumiem, 1670 reizes policijas darbinieki ir devuši preventīvus norādījumus.

VP uzsvēra, ka policijas mērķis, veicot šādas pārbaudes, nav sodīt, bet gan preventīvi skaidrot un veicināt izpratni par ārkārtējo situāciju, kā arī panākt, lai iedzīvotāji izturas atbildīgi un ievēro noteiktos ierobežojumus. Tāpēc lielākajā daļā gadījumu, konstatējot iespējamus pārkāpumus, policisti ir devuši preventīvas norādes vai mutiski brīdinājuši.

Tāpat ārkārtējās situācijas laikā, pārbaudot personas, kuras pēdējo desmit dienu laikā ir ieceļojušas no ārzemēm un ievēro pašiziolāciju, policijas darbinieki ir veikuši 36 883 telefona zvanus, bet 6105 reizes izbraukuši.

VP atgādināja, ka ierodoties Latvijā no jebkuras valsts, ir jāaizpilda elektroniskais apliecinājums mājaslapā "covidpass.lv". Savukārt, ierodoties no valsts, kura Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā ir norādīta kā valsts ar nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, ir arī jāievēro desmit dienu pašizolācija. Tāpat no 7. decembra, tiek pastiprināta ieceļotāju uzraudzība, proti, sadarbībā ar Valsts robežsardzi tiks pastiprinātāk kontrolēts, vai Latvijā ieceļojošas personas ir aizpildījušas elektronisko apliecinājumu vietnē "covidpass.lv".

Informācijas sistēmā covidpass.lv šobrīd ir reģistrējušās aptuveni 20 261 personas, kurām, atgriežoties no tām valstīm ar augstu Covid-19 saslimstību, ir obligāti jāievēro pašizolācijas prasības. Tomēr šis skaitlis katru dienu mainās.

VP aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem – nepulcēties, lietot sejas un mutes aizsegus, kā arī bez vajadzības neapmeklēt publiskas vietas. Jo tikai ievērojot noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus, var pasargāt ne tikai sevi, bet arī tuviniekus un apkārtējos cilvēkus.

Pēdējā diennaktī veikti 3296 Covid-19 testi, reģistrēti 207 jauni saslimšanas gadījumi, bet 10 inficētie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 21 520 cilvēki. Izveseļojušies 1866 cilvēki.