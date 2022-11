Desmit gadu laikā negadījumos medībās bojā gājuši pieci cilvēki

Pēdējo desmit gadu laikā konstatēti 403 medību drošības prasību pārkāpumi un notikuši 29 nelaimes gadījumi, no kuriem pieci beigušies letāli, liecina Valsts meža dienesta (VMD) apkopotā statistika.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka šī gada dzinējmedību sezonas pirmajā mēnesī noticis nelaimes gadījums, kurā mednieks izdarīja šāvienu pa mednieku līniju un savainoja citu mednieku. VMD uzsver, ka tieši drošības prasību neievērošana ir galvenais cēlonis nelaimes gadījumiem, kas nereti noved pie smagiem ievainojumiem vai pat letāla iznākuma.

"Tādi medību drošības pārkāpumi kā šaušana pa mednieku līniju, patvaļīga savas vietas atstāšana uz mednieku līnijas un šaušana pa neskaidri redzamu mērķi ir ļoti rupji un bīstami pārkāpumi, kas diemžēl atkārtojās gadu no gada. Mēdz teikt, ka medību drošības prasības ir "rakstītas ar asinīm"," secina Valsts meža dienesta (VMD) Medību daļas vadītājs Valters Lūsis, precizējot, ka visvairāk drošības prasību pārkāpumi tiek konstatēti tieši dzinējmedību laikā.

Laika posmā no 2012. līdz 2022. gadam konstatēti divi nāvējoši gadījumi, kuri notikuši nelegālās medībās, un vienā no tiem bojā gāja ar medībām nesaistīts cilvēks. Šis ir vienīgais gadījums desmit gadu laikā, kad cietušais nav bijis medību dalībnieks, informē VMD. Piecos gadījumos cietuši paši nelaimes gadījumu izraisītāji, 16 gadījumos – citi medību dalībnieki. Septiņos gadījumos medību dalībnieki cietuši ievainotu dzīvnieku uzbrukumos.

Biežākais pārkāpums – šaušana pa mednieku līniju

Pēc VMD rīcībā esošās informācijas, izplatītākais nelaimes gadījumu cēlonis pēdējo desmit gadu laikā ir šaušana pa mednieku līniju – deviņi nelaimes gadījumi, divi no tiem beigušies ar cietušā nāvi. Nākamais izplatītākais cēlonis ir nevērīga apiešanās ar medību ieroci – seši nelaimes gadījumi, kas beigušies ar savainojumiem. Kā trešais seko šaušana pa neskaidri redzamu mērķi – tādi bijuši trīs nelaimes gadījumi, un visi no tiem letāli. Vienā no nāvējošajiem gadījumiem šaušana notika gan pa neskaidri redzamu mērķi, gan pa mednieku līniju, kur bojā gājušais bija patvaļīgi atstājis savu vietu uz līnijas.

"Prakse liecina, ka lielu daļu nelaimes gadījumu izraisījuši tieši pieredzējušie mednieki, kuriem "viss jau tāpat sen zināms bez atkārtošanas". Tikmēr jaunajiem medniekiem respekts pret medību drošības prasībām ir daudz lielāks", sacījis Lūsis.

VMD aicina medniekus neatkarīgi no viņu pieredzes pirms katrām medībām vēlreiz atkārtot drošības prasības, stingri tās ievērot pašiem un aicināt to darīt arī citus medību dalībniekus. "Der arī atcerēties, ka par drošības prasību pārkāpumiem medībās piemērojama administratīvā atbildība," aicina dienests.

Portāls "Delfi" jau iepriekš vēstīja par gadījumiem, kā medībās tiek ievainoti un nogalināti cilvēki un kādu sodu visbiežāk izpelnās šāvēji. Visbiežāk šādi negadījumi ir rezultāts medību noteikumu pārkāpumiem.